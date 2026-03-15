Cette paisible Mercedes vaut un demi-million d’euros pour une bonne raison

Les restomods suivent souvent une recette assez simple : un moteur moderne, quelques gadgets récents dans l’habitacle et deux ou trois retouches esthétiques pour faire croire à une version dépoussiérée. Parfois le résultat fonctionne. Parfois, le charme d’origine disparaît discrètement au passage. L’atelier Retro Designs installé en Caroline du Nord a tenté une approche plus délicate avec cette Mercedes-Benz 280SE de 1969 en modernisant sa mécanique sans effacer l’élégance naturelle du coupé. Détail amusant : une sacrée artillerie se cache sous la carrosserie.

Sous le capot, le six cylindres d’origine a cédé sa place à un V8 atmosphérique de 5,4 litres provenant d’une C55 AMG. Un bloc qui développe pour rappel 367 ch et 510 Nm. De quoi offrir à la deux portes des années 60 des performances nettement plus sérieuses. Pour encaisser ces canassons supplémentaires, la voiture repose désormais sur un châssis retravaillé avec suspensions revues et freins Brembo. Enfin, un échappement inox complète l’ensemble.

Une note salée

Dehors, tout reste fidèle à la voiture originale. L’habitacle dispose d’une sellerie cuir, d’inserts en bois et quelques touches modernes discrètes comme un système audio actuel, des compteurs Dakota ou une climatisation Vintage Air. Ce coupé unique est aujourd’hui proposé à la vente pour environ 500 000 dollars (437 839 euros environ). Autrement dit, une belle auto discrète mais pas vraiment donnée.