Voitures électriques : quelles sont les plus endurantes en conditions hivernales extrêmes ?
Le froid impacte le fonctionnement des véhicules électriques. Pour en mesurer les effets réels sur l’autonomie et la recharge des voitures, la Fédération Automobile Norvégienne (NAF) a organisé un test de performances dans les conditions extrêmes des routes nordiques. De quoi jeter un léger froid sur les promesses des constructeurs.
Le froid a une incidence négative sur le fonctionnement des véhicules électriques. Autonomie raccourcie, temps de recharge rallongé, la Fédération Automobile Norvégienne a pour son traditionnel test de performance El Prix Winter Test Drive 2026 passé au crible une vingtaine de modèles dans des conditions de roulage extrêmes avec des températures comprises entre -8°c et -32 degrés.
Confrontés aux réalités de terrains, les résultats jettent un sérieux froid sur les promesses des constructeurs. Comme avait déjà pu le constater Caradisiac lors d’un départ aux sports d’hiver en électrique.
La distance
Le Lucid Air Grand Touring (non commercialisée en France)confirme son entrain de marathonien. Après avoir établi au printemps dernier un record mondial de distance (1 205 km) avec un seul plein, le Lucid Air Grand Touring s’impose comme un redoutable coureur de fond par temps froid avec une autonomie réelle de 520 km. Une solide performance, derrière laquelle se cache quelques faiblesses. À commencer par une chute vertigineuse de 46 % par rapport à son autonomie d’homologation WLTP. Un constat partagé par l’Opel Grandland (-46 %) et le Volvo EX90 (-45 %), dont l’endurance fond allègrement dès que le thermomètre plonge sous zéro.
Sur les deux autres marches du podium des modèles les plus endurants on retrouve la voiture de l’année 2026, la Mercedes CLA (421 km) et l’Audi A6 e-tron (402 km). En queue de peloton le Zusuki eVitara (224 km) paye sa technologie vieillissante.
Comparatif : Autonomie WLTP vs Autonomie constatée. Source : NAF
L’efficience
Le MG IM6 (non distribué en France) et le Hyundai Inster font figure de bons élèves avec des écarts contenues avec leur norme d'homologation WLTP, à respectivement 30 % et 29 %. Ces performances soulignent l’importance cruciale d’une gestion thermique optimisée. Pendant ce temps, les références du marché comme le Tesla Model Y ou le Volvo ES90 affichent un recul plus classique de 40 %. Si l’autonomie est un pilier, la vitesse de recharge est l’autre nerf de la guerre
Classement par rapidité de recharge. Source : NAF
La recharge
Au petit jeu du « c’est moi qui recharge le plus vite » le XPeng G9 redéfinit les standards. Grâce à sa puissance de 392 kW, il recouvre 10 %-80 % de son énergie en seulement 12 minutes. Une prouesse qui laisse ses concurrents à distance, le Smart #5 et le Zeekr 7X nécessitant entre 16 et 19 minutes pour le même exercice.
Face à cette offensive technologique, le segment premium européen tente de résister. L’Audi A6 e-tron, la Mercedes CLA ou le Volvo ES90 exigent entre 23 et 25 minutes d’immobilisation. Un score honorable, mais qui illustre le fossé technique avec les nouveaux entrants asiatiques. En queue de peloton, des modèles comme la Mazda 6 E ou le KGM Musso accusent le poids des années (ou d’une technologie moins ambitieuse), avec des temps de charge dépassant les 45 minutes.
Le ratio taille de la batterie vitesse de recharge
Ces relevés confirment qu’au-delà de la capacité brute de la batterie, c’est l’intelligence logicielle et la gestion de la température qui dictent l’usage réel. Pour l’automobiliste, le choix d’un véhicule électrique ne doit plus se limiter à la fiche technique théorique, mais intégrer la capacité du véhicule à affronter les rigueurs climatiques et à minimiser le temps d’attente à la borne.
