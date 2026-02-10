Voitures électriques : quelles sont les plus endurantes en conditions hivernales extrêmes ?

Le froid a une incidence négative sur le fonctionnement des véhicules électriques. Autonomie raccourcie, temps de recharge rallongé, la Fédération Automobile Norvégienne a pour son traditionnel test de performance El Prix Winter Test Drive 2026 passé au crible une vingtaine de modèles dans des conditions de roulage extrêmes avec des températures comprises entre -8°c et -32 degrés.

Confrontés aux réalités de terrains, les résultats jettent un sérieux froid sur les promesses des constructeurs. Comme avait déjà pu le constater Caradisiac lors d’un départ aux sports d’hiver en électrique.

La distance

Le Lucid Air Grand Touring (non commercialisée en France)confirme son entrain de marathonien. Après avoir établi au printemps dernier un record mondial de distance (1 205 km) avec un seul plein, le Lucid Air Grand Touring s’impose comme un redoutable coureur de fond par temps froid avec une autonomie réelle de 520 km. Une solide performance, derrière laquelle se cache quelques faiblesses. À commencer par une chute vertigineuse de 46 % par rapport à son autonomie d’homologation WLTP. Un constat partagé par l’Opel Grandland (-46 %) et le Volvo EX90 (-45 %), dont l’endurance fond allègrement dès que le thermomètre plonge sous zéro.

Sur les deux autres marches du podium des modèles les plus endurants on retrouve la voiture de l’année 2026, la Mercedes CLA (421 km) et l’Audi A6 e-tron (402 km). En queue de peloton le Zusuki eVitara (224 km) paye sa technologie vieillissante.

Comparatif : Autonomie WLTP vs Autonomie constatée. Source : NAF

Modèle Autonomie WLTP (km) Autonomie Réelle (km) Écart (%) Lucid Air Grand Touring 960 520 -46 % Mercedes-Benz CLA 709 421 -41 % Audi A6 e-tron 653 402 -38 % Kia EV4 594 390 -34 % BMW iX xDrive 60 641 388 -39 % Volvo ES90 624 373 -40 % Hyundai Ioniq 9 600 370 -38 % Xpeng X9 560 361 -36 % Tesla Model Y 600 359 -40 % MG IM6 505 352 -30 % Mazda 6e 552 348 -37 % MGS6 EV 485 345 -29 % Smart #5 540 342 -37 % Volvo EX90 611 339 -45 % Ford Capri 560 339 -39 % Zeekr 7X 541 338 -38 % Skoda Elroq 524 309 -41 % Voyah Courage 440 300 -32 % Changan Deepal S05 445 293 -34 % Volkswagen ID. Buzz 449 277 -38 % KGM Musso 379 263 -31 % Opel Grandland 484 262 -46 % Hyundai Inster 360 256 -29 % Suzuki e Vitara 395 224 -43 %

L’efficience

Le MG IM6 (non distribué en France) et le Hyundai Inster font figure de bons élèves avec des écarts contenues avec leur norme d'homologation WLTP, à respectivement 30 % et 29 %. Ces performances soulignent l’importance cruciale d’une gestion thermique optimisée. Pendant ce temps, les références du marché comme le Tesla Model Y ou le Volvo ES90 affichent un recul plus classique de 40 %. Si l’autonomie est un pilier, la vitesse de recharge est l’autre nerf de la guerre

Classement par rapidité de recharge. Source : NAF

Rang Modèle Temps 10-80 % (min) Puissance effective (kW) Batterie (kWh) 1 Xpeng G9 12 391,7 110 2 Smart #5 16 254,6 94 3 Zeekr 7X 19 225,1 95 4 Audi A6 e-tron 23 176,0 94,9 5 Mercedes CLA 24 161,2 85 6 Ford Capri 24 141,6 79 7 Volvo ES90 25 164,9 88 8 MG IM6 25 163,4 100 9 VW ID. Buzz 25 153,1 86 10 Skoda Elroq 25 137,3 79 11 Lucid Air 33 155,1 117 12 Kia EV4 33 103,8 81,4 13 MG S6 EV 34 103,3 74,3 14 Opel Grandland 34 93,0 73 15 BMW iX 37 129,1 109,1 16 Volvo EX90 39 116,6 107 17 KGM Musso EV 43 85,0 80,6 18 Mazda 6 E 51 69,6 80

La recharge

Au petit jeu du « c’est moi qui recharge le plus vite » le XPeng G9 redéfinit les standards. Grâce à sa puissance de 392 kW, il recouvre 10 %-80 % de son énergie en seulement 12 minutes. Une prouesse qui laisse ses concurrents à distance, le Smart #5 et le Zeekr 7X nécessitant entre 16 et 19 minutes pour le même exercice.

Face à cette offensive technologique, le segment premium européen tente de résister. L’Audi A6 e-tron, la Mercedes CLA ou le Volvo ES90 exigent entre 23 et 25 minutes d’immobilisation. Un score honorable, mais qui illustre le fossé technique avec les nouveaux entrants asiatiques. En queue de peloton, des modèles comme la Mazda 6 E ou le KGM Musso accusent le poids des années (ou d’une technologie moins ambitieuse), avec des temps de charge dépassant les 45 minutes.

Le ratio taille de la batterie vitesse de recharge

Ces relevés confirment qu’au-delà de la capacité brute de la batterie, c’est l’intelligence logicielle et la gestion de la température qui dictent l’usage réel. Pour l’automobiliste, le choix d’un véhicule électrique ne doit plus se limiter à la fiche technique théorique, mais intégrer la capacité du véhicule à affronter les rigueurs climatiques et à minimiser le temps d’attente à la borne.