Volvo semble souffrir des mêmes maux que Porsche et commence à inquiéter les investisseurs

Volvo fait partie de ces références mondiales du marché automobile premium mondial. Une marque qui gagnait beaucoup d’argent depuis de longues années, dont les évolutions stratégiques se heurtent désormais au mur de la réalité d’un marché qui n’est pas allé dans le sens prévu.

Comme Porsche, la marque suédoise a récemment réorganisé ses investissements et ajouté des moyens dans le développement de nouveaux modèles thermiques, alors qu’elle prévoyait initialement de les abandonner totalement d’ici la fin de la décennie. Elle voulait se situer à l’avant-garde des marques abandonner le thermique, avant de licencier son patron et de revenir à une approche plus « pragmatique ».

De très mauvais chiffres

La marque scandinave passe maintenant par une forte période de turbulence, sans doute liée à son désalignement avec la demande du marché. Volvo vient de publier ses résultats complets du quatrième trimestre de l’année 2025 et ils sont encore plus mauvais que prévu : non seulement les ventes ont reculé de 3% par rapport à ceux de la même période de 2024, mais le chiffre d’affaires s’est contracté de 16% et le résultat d’exploitation de moitié. Pire, la marque a carrément perdu de l’argent avec un bénéfice net négatif de 33 millions d’euros !

Sans surprise, la bourse a très mal accueilli ces nouvelles avec une chute de 20% sur la seule journée du 4 février. Les investisseurs n’imaginaient pas que les résultats seraient aussi mauvais. Le groupe Stellantis vient d’ailleurs d’essuyer lui aussi une chute spectaculaire après des annonces inquiétantes là aussi.

Comment la situation va-t-elle s’améliorer

Mais alors que Porsche peut toujours compter sur des modèles thermiques rentables et attend de nouveaux modèles pour améliorer sa situation, Volvo n’a que le futur XC70 en réserve du côté de sa gamme thermique. Les autres sont des nouveautés 100% électriques ou des versions restylées et prolongées de ses modèles électrifiés à pétrole. Les ajustements stratégiques récemment consentis par Volvo vont-ils suffire à améliorer la situation ? Volvo prévoit un plan d’économies de 5 millions d’euros pour assainir ses finances qui passera hélas par la suppression de 3 000 postes.