Bientôt bridé à 130 km/h ? Pourquoi les constructeurs limitent désormais volontairement leurs nouveaux modèles

« Volontairement limitée à 250 km/h », ceux qui ont suivi l’émission Turbo dans les années 90 ont régulièrement entendu ce commentaire à propos des sportives allemandes. À l’époque, cela alimentait le fantasme de leur vitesse maximale…

Cette époque semble quelque peu révolue puisque nos voitures roulent de moins en moins vite. Bien sûr, les modèles limités à 250 km/h existent toujours, mais la bride s’est invitée sous le capot de modèles bien plus grand public.

Le dernier à s’exprimer sur le sujet n’est autre qu’Oliver François, le patron de Fiat. Il se dit prêt à brider certains de ses modèles à moins de 120 km/h. La raison est avant tout une histoire de coût puisqu’il estime que les aides à la conduite imposées par l’Europe et censé réduire les risques à vitesse élevée sont peu pertinentes sur ses petites voitures qui roulent principalement en ville. Ainsi, les 500, Pandina et Grande Panda pourraient voir leur vitesse maximale limitée.

Il explique ainsi à nos confrères d’Autocar que « Nous pensons fondamentalement qu’avec toutes ces règles, la part la plus insoutenable concerne les citadines et la conduite en ville, car ce sont des voitures petites, accessibles à tous et peu coûteuses, achetées par des jeunes, pour leurs trajets quotidiens en ville […] Elles roulent beaucoup plus lentement. L’usage est différent. » Pour M. François, le surcoût de ces équipements n’est pas justifié, d’autant qu’ils sont prévus pour fonctionner à des vitesses bien supérieures aux limitations en vigueur.

Seulement, la réduction de la vitesse permettra-t-elle de véritablement réduire les coûts ? La réponse pourrait venir de la mise en place d’une nouvelle catégorie de voitures, plus simples, les E-car.

Dans les faits, Fiat limite déjà les ardeurs des automobilistes puisque la Panda électrique plafonne à 132 km/h. Sa cousine technique, la Citroën ë-C3 ne va pas beaucoup plus vite : 135 km/h. La Renault 5 fait même « mieux » en version de base en étant incapable de dépasser les 130 km/h.

Cette vitesse volontairement limitée se développe avec le déploiement des voitures électriques. Toujours chez Renault, la Mégane E-Tech roule entre 150 et 160 km/h, la Peugeot e-208 à 150 km/h également alors que son pendant thermique file à 210 km/h ! La prochaine e-208 GTI, forte de 280 ch, sera incapable de la suivre avec ses 180 km/h.

L’argument du coût après celui de la sécurité

Pour les voitures électriques, la bride est soit une contrainte technique, dans le cas de l’Alpine A290 par exemple, soit un choix voulu afin de limiter la consommation et préserver l’autonomie. Pour Fiat, il s’agit visiblement de réduire le coût de ses autos.

Il y a peu, c’est l’argument sécuritaire qui était mis en avant. C’est ainsi que depuis 2020, toutes les Volvo vendues sont incapables de dépasser les 180 km/h, un chiffre assurant en théorie un compromis entre l’amélioration de la sécurité et la satisfaction client.

L’année dernière, Renault proposait le service « safety car » permettant de brider sa Clio V à 110 km/h (contre 59 €). En 2015, Ford donnait aussi la possibilité de brider la vitesse en paramétrant la clé.