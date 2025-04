Il dépasse régulièrement les 300 km/h, pourtant Pierre Gasly veut vous vendre une bride de vitesse

La marque au losange est partie d’un constat : « 52 % des accidents liés à une vitesse excessive concernant les moins de 35 ans* ». Le bilan 2024 de la Sécurité routière tire une conclusion assez proche puisque 31 % des décès concernent les jeunes entre 18 et 34 ans.

Renault a donc réalisé une vidéo dans laquelle Pierre Gasly coach un élève sur le circuit de Monaco. Pas question ici de freinage tardif ni de point de corde, le ton est nettement plus sage avec des conseils de sécurité. Pour le jeune conducteur au volant de la Clio, le message est clair : « la vitesse appartient aux circuits, pas à la route ». Cette campagne de publicité, notamment diffusée à la télé, a débuté il y a une semaine.

59 euros par opération

Elle accompagne le « safety car », qui est n’est autre qu’un nouveau service permettant de brider votre auto. La Clio V peut donc être bridée à la vitesse de 110 km/h. Une bonne idée en soi, mais qui nécessite de passer dans les ateliers de la marque, afin de paramétrer le calculateur moteur, et de s’acquitter d’une facture de 59 euros. En toute logique, cette bride est réversible, à condition de s’alléger à nouveau du même montant : « Pour le lancement, le service est proposé en France au prix de 59 euros par opération ».

Clairement, la sécurité à un coût chez Renault puisque Tesla et d’autres constructeurs proposent ce type de fonction paramétrable depuis une application, et surtout sans surcoût. En 2015, Ford déployait en Europe le système MyKey qui permettait de programmer gratuitement la clé de contact. Ainsi, il était possible de configurer la vitesse maximale, le rappel de la ceinture de sécurité ou encore de contrôler le volume du système audio. Un moyen simple d’être plus serein lorsque l’on prête sa voiture à un jeune permis. Le MyKey de Ford a disparu petit à petit, mais il était encore disponible sur le Puma avant son restylage.

(*) sur autoroute concédée, source AFSA sur la période 2019-2023.