Voici l’intérieur du nouveau monstre électrique de Mercedes-AMG avec ses boutons « magiques »

La révolution des voitures électriques de Mercedes se poursuit : après le nouveau GLC inaugurant une plateforme bien plus moderne que celle du précédent EQC et des EQE et EQS, la marque à l’étoile dévoilera dans quelques mois sa toute nouvelle berline Classe C électrique. Et son département sportif AMG prépare le lancement de son tout premier modèle de série dépourvu d’une motorisation thermique, la berline AMG GT Coupé 4 Portes de seconde génération.

Elle s’inspirera de l’AMG GT XX, ce concept-car et démonstrateur technologique qui avait impressionné tout le monde l’année dernière avec ses chiffres (1 341 chevaux, puissance de recharge à la pointe et records de distance sur circuit).

L’intérieur est plus classique que celui de l’AMG GT XX

Mercedes-amg dévoile aujourd’hui l’intérieur de cette future GT Coupé 4 Portes et sans surprise, il se révèle moins audacieux que celui du concept AMG GT XX. Elle s’équipe en effet d’un volant presque « normal » et d’une planche de bord équipée de trois écrans séparés au lieu de l’énorme afficheur du dernier GLC. Le combiné d’instrumentation mesure 10,2 pouces, la tablette tactile centrale 14 pouces et l’écran du passager 14 pouces aussi. La console centrale est inclinée vers le conducteur contrairement à celle des Mercedes plus « tranquilles ».

Notez la présence de trois molettes sur le bas de la console centrale, permettant de paramétrer finement la dynamique du véhicule : l’une sert à régler la calibration du groupe motopropulseur, le second joue sur les réglages du châssis (torque vectoring, agilité…) et le troisième, sur la gestion de la motricité et des béquilles électroniques via neuf positions.

Plus de 1 000 chevaux pour terrasser la Porsche Taycan GT

Sachant que l’AMG GT XX développait 1 341 chevaux en puissance maximale, cette AMG GT Coupé 4 Portes de seconde génération dépassera largement les 1 000 chevaux et concurrencera la Porsche Taycan. Elle sera dévoilée officiellement dans les semaines à venir et doit être suivie, d’ici l’année prochaine, par un gros SUV rival du Porsche Cayenne.