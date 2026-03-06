Après les bulldozers et les chaussures, Caterpillar fait des voitures (mais c'est un peu exagéré de dire ça)

Quel est le rapport entre Caterpillar et les voitures ? Tout le monde connaît ce géant américain de l’industrie américaine pour ses gros engins de chantiers. Mais la marque fait aussi preuve d’un éclectisme certain : elle propose depuis longtemps ses lignes de vêtements et notamment des chaussures, assez populaires y compris chez nous. Et désormais, l’enseigne s’attaque pour de bon au monde de l’automobile.

Comment ? Avec le CAT Truck, un énorme pick-up à double cabine présenté au salon ConExpo-Con de Las Vegas cette semaine. Et si vous trouvez que ce concept-car ressemble à un gros 4x4 américain que vous connaissez, c’est normal : il s’agit très clairement d’un Ford F-350 Super Duty, ce très gros utilitaire commercialisé aux Etats-Unis, dans une version à peine rebadgée.

Un concept-car, pour l’instant

Ne nous emballons pas : pour l’instant, il s’agit seulement d’un concept-car. Mais avec lui, Caterpillar explore l’idée de commercialiser de vraies voitures (des utilitaires routiers pour être plus précis) qui pourraient intégrer ses gammes de véhicules et de services proposés aux professionnels.

Caterpillar met d’ailleurs en avant son « assistant IA » présent à bord du véhicule et parle même d’une « station de lancement de drone » installée dans l’engin, en plus de systèmes de sécurité pouvant s’intégrer aux plateformes logicielles du groupe.

Qu’arrivera-t-il ensuite ?

La marque ne donne pour l’instant aucune information à propos de la mise en série de voitures badgées « Caterpillar ».

A titre d’information, sachez que le Ford F-350 Super Duty sur lequel est basé ce concept-car est disponible aux Etats-Unis à un prix compris entre 48 760 et 82 495 dollars selon la version. Il possède des V8 essence et diesel, dont la cylindrée va de 6,7 à 7,3 litres. Sa puissance maximale peut atteindre 500 chevaux (HP américains) en version Power Stroke diesel « Hight Output ». Chez nous, il faudrait un permis poids lourd pour les conduire…