Carnage à la station-service : le pompiste avait inversé le diesel et l'essence !

Qui n’a jamais commis cette satanée erreur de carburant une fois dans sa vie en mettant du diesel dans un moteur à essence ou l’inverse ? C’est vieux comme le monde mais dans le cas présent, les automobilistes concernés par ce problème n’y sont pour rien.

Comme le rapportent les journalistes de l’Avenir, les faits se sont produits dans une station-service de Buriet en Suisse à la fin du mois de février. Après avoir fait le plein de leurs véhicules sur le site, plusieurs automobilistes se sont retrouvés, quelques kilomètres plus tard, avec un véhicule en panne.

Quelqu’un s’est trompé sur les cuves !

C’est aussi une autre erreur vieille comme le monde : celle du pompiste qui intervertit par erreur les carburants dans les cuves. En l’occurrence, une erreur du fournisseur plus précisément qui s’est tout simplement trompé en replissant les cuves des pompes avec son camion. Comme souvent dans ce genre de cas, ce n’est qu’une fois que les automobilistes commencent à appeler avec leur véhicule en panne qu’on découvre le problème.

Ce genre de problème a bien évidemment un coût important pour les clients concernés. Le fait de mettre du diesel dans un véhicule essence est déjà un gros souci puisqu’il faut vidanger complètement le circuit de carburant lorsque le moteur a été alimenté par le mauvais carburant. Dans le cas inverse, celui du moteur diesel gavé au sans plomb, la facture peut être beaucoup plus chère car une telle erreur peut causer de gros dégâts au système d’injection.

La station prend en charge tous les frais, heureusement

Heureusement pour les malheureux automobilistes qui ont été victimes de cette erreur, tous les dommages occasionnés seront intégralement pris en charge par la station. Reste à savoir si cette dernière se retournera ensuite contre le fournisseur dont l’opérateur s’est trompé de cuves.