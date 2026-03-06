Il sera bientôt possible de drifter dans un manège
Malgré ses épisodes de plus en plus discutés, la saga Fast & Furious fait encore rêver beaucoup de fans. La preuve avec ce manège qui ouvrira prochainement ses portes pour drifter dans des voitures de la série.
Centré initialement sur les courses de rue puis sur le drift avant de basculer dans le blockbuster avec des héros qui sauvent le monde, la licence Fast & Furious ne manque pas d’icônes avec des personnages forts et des autos à la présence bien marquée. De quoi en faire de véritables héros parfaitement adaptés à l’idée d’un manège thématique.
La première variante de l’attraction sera proposée aux visiteurs du parc Universal Studios de Hollywood durant cet été avec des wagons capables de pivoter à 360° et une vitesse de pointe de 115 km/h. L’idée : reproduire les sensations d’une voiture en drift mais sur des rails. Pour arriver à cela, les véhicules imitent la Dodge Charger, la Mazda RX-7 Veilside, la Toyota Supra MK4 et la Nissan Skyline R34 GT-R des premiers épisodes.
Des premiers tests réussis
En amont de son inauguration, le manège parcourt déjà quelques tours pour vérifier que tout fonctionne correctement. Pour les amateurs ne souhaitant pas se rendre en Californie, une autre déclinaison sera prochainement assemblée pour le parc Universal Studios située en Floride. Dans ce cas de figure, l’ouverture de l’attraction est prévue pour 2027.
