On voit enfin une version décamouflée de la Cupra Raval qui sera dévoilée dans quelques semaines avant sa commercialisation cet été

Pour la première citadine de la marque Cupra, les jours sont comptés avant la présentation et le lancement commercial de cette petite auto électrique. Sur les routes de la Scandinavie, la Cupra Raval poursuit ses derniers essais de mise au point. La Raval montre ce qu’elle avait jusque-là réussi à camoufler.

L’entrée de gamme électrique de la marque petite marque espagnole est enfin prête à montrer de quoi elle est capable face à des concurrentes sportives comme elle. Ainsi dans quelques mois, la petite Raval viendra se frotter à de nombreuses petites « GTI » électriques qui sont déjà là où vont arriver sur le marché prochainement.

Concurrente de l’Alpine A290, challenger de la Peugeot E-208 GTi

Avec sa motorisation la plus puissante qui affichera 226 ch et sera associée à la version VZ (dont nous avons essayé un prototype), la Cupra Raval VZ va lutter contre l’Alpine A290 de 220 ch, mais aussi la future Volkswagen ID.Polo GTI de 226 ch. Mais la Cupra Raval aura cependant un peu plus de mal face à la Mini John Cooper Works de 258 ch, la Lancia Ypsilon HF et à la future Peugeot 208 E-GTi qui s’équipent d’une motorisation de 280 ch (Volkswagen prévoirait également de créer une ID.Polo R). La Cupra Raval VZ sera très bien équipée pour faire passer toute sa puissance sur la route avec principalement la nouvelle plateforme MEB + qui va équiper toutes les petites citadines du groupe Volkswagen. La version VZ verra son châssis abaissé de 15 mm, ses voies seront élargies de 10 mm (par rapport à la Cupra Raval « normale »), elle s’équipera aussi de jantes de 19 pouces, d’un différentiel à glissement limité électronique et d’un amortissement piloté DCC spécifique.

De 400 à 450 km d’autonomie pour les versions haut de gamme

Mais il n’y aura pas que la version VZ dans la gamme de la Cupra Raval, puisqu’une version de 210 ch est d’ores et déjà prévue qui devrait être affichée à un tarif de 30 000 € environ. Une version moins puissante (160 ch ?) et dotée de la finition de base Raval est aussi dans les tuyaux puisqu’elle est annoncée à 25 995 € et sera disponible à la vente à partir de juillet 2026. En ce qui concerne l’autonomie, cela dépendra de la batterie utilisée, puisqu’il y aura deux types de batteries : LFP de 38 kWh pour l’entrée de gamme (autonomie de 300 km environ) NMC de 56 kWh pour les versions de 210 ch et 226 ch (de 400 à 450 km). Bien équipées les versions haut de gamme auront droit à une dotation importante : feux Matrix à LED, sièges et volant chauffants, toit panoramique vitré, navigation connectée, Park Assist…