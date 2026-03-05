Rien ne ressemble plus à une Golf qu’une Golf et ce n’est pas le dernier visuel à propos de la neuvième génération qui démontre le contraire. Capot bombé, inclinaison du pare-brise ou encore becquet discret, les similitudes sont proches.

Pourtant, cette prochaine génération carburera aux Watts et sera bâtie sur la plateforme SSP (Scalable Systems Platform) du groupe. Elle est prévue pour 2029 et sera produite en Allemagne sur le site historique de Wolfsburg. C’est d’ailleurs à l’occasion d’une présentation au siège social que ce visuel fut présenté.

La présidente du comité d’entreprise, Daniela Cavallo, a d’ailleurs précisé que « la Golf fait partie intégrante de la ville, de l’usine, de la marque et du goupe […] c’est précisément pourquoi la Golf restera une voiture de Wolfsburg pour sa neuvième génération ».

Une Golf thermique et électrique en parallèle ?

Comme pour la Polo, qui adoptera le préfixe ID, la compacte électrique se nommera très certainement ID.Golf. Seulement, l’actuelle génération ne dira pas son dernier mot pour autant puisque sa production migrera vers le Mexique dès l’année prochaine. L’arrivée d’une Golf électrique en Allemagne et le déménagement de la version thermique au Mexique ne sont pas une nouveauté en soi puisque cela a été évoqué fin 2024. Le but étant de laisser la place à la nouvelle venue. Seulement, se passer totalement d’une Golf thermique peut présenter des risques… C’est pour cela que les deux versions pourraient être proposées afin de mieux s’adapter au marché.