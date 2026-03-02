Si Porsche avait décidé de faire la Varrera au lieu du Cayenne, le constructeur aurait peut-être fait faillite

Il a fallu attendre l’année 2002 pour découvrir le tout premier modèle de Porsche conçu pour un public bien plus large que celui de ses précédentes voitures de sport. Vous le savez, on parle du Cayenne qui a absolument tout changé dans l’histoire du constructeur allemand : grâce à un succès commercial colossal et une forte rentabilité sachant que le modèle reposait sur une plateforme adaptée du tout premier Volkswagen Touareg sorti la même année, c’est le modèle qui a permis à Porsche de changer d’échelle et d’atteindre pour la première fois des bénéfices record.

Que se serait-il passé si Porsche n’avait pas osé se lancer sur ce segment si porteur des SUV ? Dix ans plus tôt, en tout cas, le constructeur de Zuffenhausen se demandait dans quelle direction il fallait aller pour devenir plus qu’une marque confidentielle de voitures de sport. Et d’ailleurs, à l’aube des années 90, personne n’imaginait encore le raz-de-marée qu’allait représenter le genre du SUV sur le marché automobile à partir de la fin du siècle (y compris chez les enseignes de luxe d’abord avec le Mercedes Classe M et le BMW X5).

Un monospace Porsche, mais quelle idée ?

Voilà pourquoi Porsche explorait d’autres voies et notamment celle d’un monospace luxueux et sportif. Oui, un vrai monospace conçu par Porsche et basé sur la plateforme technique du premier Volkswagen Sharan dont la version de série n’arrivera qu’en 1995 sur le marché. Conçu en 1988, le Porsche Varrera reprenait le châssis du monospace de la marque de Wolfsburg, mais avec un design revu par Porsche et surtout, une mécanique très différente.

On parlait en effet d’un flat-six de Porsche 911 sous le capot, sans précision sur le type de transmission (qu’on imagine naturellement intégrale et avec aussi une boîte manuelle). Mais il paraît quand même assez difficile, à la vue des rares images de mauvaise qualité visibles sur internet sur ce projet, d’imaginer que Porsche aurait pu arriver à proposer un modèle capable de convaincre de nombreux clients à paraître « statutaire » sur cette base. D’ailleurs, le constructeur a abandonné ce projet dès le début des années 90 et aurait même détruit le prototype.

Le Cayenne et la Panamera, c’était sans doute mieux

La suite, on la connaît : après un joli succès avec le Boxster, Porsche a tout raflé avec le Cayenne puis la berline Panamera arrivée dans la gamme en 2009. Elle a ensuite encore grandi grâce au Macan plus compact et encore plus grand public, avant d’ajouter sa première berline électrique la Taycan en 2020. Depuis l’année dernière et pour la première fois depuis le siècle précédent, elle connaît pour la première fois de nouvelles difficultés économiques et a dû ajuster ses projets pour les années futures. Mais rassurez-vous, la Varrera ne reviendra pas et d’ailleurs, même le Volkswagen Sharan a disparu depuis.