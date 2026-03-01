Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Comment le créateur de la Peugeot 205 a sauvé la Citroën Visa

Stéphane Schlesinger

Particulièrement disgracieuse à sa naissance, la Citroën Visa a failli rater sa carrière. Mais Heuliez a su lui sauver la mise, ou plus précisément son équipe de designers qui comptait un certain Gérard Godfroy, auteur, sans le savoir des grandes lignes de la 205.

On se demande quelle déconnexion avec la réalité a poussé Citroën à sortir la Visa en l’état. L’idée de cette voiture n’était pourtant pas mauvaise : le constructeur du quai de Javel avait étudié une citadine prévue pour 1976, mais annulée par Peugeot quand il l’a repris en 1974. Néanmoins, tout n’a pas été perdu, au contraire, on en a récupéré les grandes lignes pour les adapter à une plate-forme de 104, et ça a donné une citadine très peu chère à développer : la Visa en 1978.

Un proto du projet Y qui devait déboucher sur une citadine Citroën en 1976, mais inspirera la Visa, avant, finalement, de devenir l'Axel...
Mais pourquoi une ligne aussi peu aboutie ? Pourquoi cette invraisemblable calandre protubérante en plastique, vite surnommée « groin » ? Quoi qu’il en soit, la clientèle la rejette assez massivement. Dans l’urgence, il faut remédier à la situation. Problème,  Peugeot a aussi racheté Chrysler Europe en 1978, et il n’y a plus un sou en caisse

A sa sortie en 1978, la Citroën Visa semble aussi peu finie qu'un prototype d'Axel... La clientèle ne le pardonnera pas !
Alors, on se tourne vers un partenaire fidèle, Heuliez qui à l’époque se mêle beaucoup de design. Ce qui a attiré un certain Gérard Godfroy, ancien de chez Peugeot chez qui il a créé la 205 à au moins 80 %  avant de claquer la porte avec fracas suite à une altercation avec son chef, Gérard Welter.

Voici un restyling de la Visa, proposé par Gérard Godfroy chez Heuliez. Un air de 205 ? C'est normal, Godfroy ayant largement dessiné la Peugeot... sans savoir que ses idées seraient appliquées. Photo : archives Gérard Godfroy
Godfroy est habitué à travailler vite, et en accord avec Yves Dubernard, créateur mais aussi directeur du bureau de style Heuliez, il trouve là l’occasion d’utiliser ses travaux préliminaires sur la 205, ce qui transforme littéralement la Visa, comme on le voit sur les photos qu’il nous a très aimablement transmises. Il explique : « La filiation avec la 205 est évidente, alors que celle-ci est sortie 2 ou 3 ans plus tard. Je pensais que Welter avait abandonné mes travaux chez Peugeot, et je trouvais avec ce projet  Visa une occasion de mettre en application mon travail de la Garenne. »

A l'arrière, la proposition de Godfroy pour le restyling de la Visa évoque étrangement la Seat Ibiza, qui sortira quatre ans plus tard. Mais elle suppose trop de modifications et ne sera pas retenue. Photo : archives Gérard Godfroy
L’avant de ses maquettes semble plus abouti que celui de la 205, où les optiques semblent juste posées sur le pare-chocs. Ici, elles sont soulignées par une bande de couleur, ce qui donne une face bien plus soignée. On peut même trouver dans la forme des optiques un avant-goût de l’AX ! Malheureusement, Godfroy ne pourra pas mener à son terme ces études. Il explique pourquoi.

D'autres propositions pour la Visa, qui semblent, elles, préfigurer l'AX, surtout la maquette de gauche. Photo : archives Gérard Godfroy
« La refonte complète des parties avant et arrière a été jugée trop chère et nous n'avons eu droit qu'à un maquillage. Mission accomplie quand même, puisque la Visa a fait une carrière honorable. Dans sa première version, j'avais appris que les concessionnaires se plaignaient, les clients Citroën ne voulaient même pas l'essayer ! ».

A gauche, la Visa II quasiment finalisée, à droite, la Visa I. Des airs très différents alors que la tôlerie n'est pas modifiée. Photo : archives Gérard Godfroy
Effectivement, Godfroy et Dubernard ont joué de la peinture noire et du plastique de façon très adroite, tout en trompe-l’œil pour rendre valorisante cette carrosserie bien brute. Des enjoliveurs de montant arrière atténuent l’épaisseur de celui-ci,  réduisent l’aspect bossu de la poupe, et semblent étirer le profil, ce que renforce peinture noire sur les encadrements de portière, qui en sus l'homogénéisent. Des baguettes de plastique viennent entourer le face avant afin de l'élargir visuellement, alors qu'une nouvelle grille remplace avantageusement le groin.Comment le créateur de la Peugeot 205 a sauvé la Citroën Visa

On a surtout cherché à lisser et homogénéiser une poupe inachevée. La Visa de droite est presque finalisée, mais arbore des feux façon Peugeot 505. Celle de gauche a déjà les entourages noirs et les protections latérales définitives. Photo : archives Gérard Godfroy

Résultat, en 1981, la Visa II donne l’impression de disposer d’une nouvelle carrosserie alors même que fondamentalement, elle n’a pas changé. Le tout pour une somme dérisoire. Les ventes décollent, et la  Citroën est sauvée. "Le laid se vend mal", disait Raymond Loewy, un des pères du design. C'est particulièrement manifeste ici ! Par la suite, c’est ce même Godfroy qui dessinera le kit carrosserie de la Visa Chrono, très réussie. Mais il sera surtout connu pour celle qui sera la dernière sportive de luxe française : la superbe Venturi. Une autre histoire…

Avec son kit carrosserie dessiné par Gérard Godfroy, la Citroën Visa Chrono devient carrément aguicheuse !
