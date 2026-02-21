En bref

Il a été révélé pour la première fois à Shanghai en avril 2017, mais il faudra attendre le Mondial de Paris 2018 pour que nous l’approchions et qu’il soit commercialisé. Si la marque compte beaucoup sur son nouveau bébé, il débarque pourtant sur un marché particulièrement encombré. Pour se démarquer, il joue la carte d’un style tout en rondeur et d’un confort ouaté.



Long de 4,50 m, il se place entre le 3008 et le 5008 et juste en face d’un certain Volkswagen Tiguan (4,49 m). Comme ce dernier, il n’offre que cinq places, mais un grand coffre.



À son lancement, il est disponible en quatre niveaux de finition en commençant par le bien nommé Start. Il comprend notamment la climatisation manuelle, l’allumage automatique des phares, l’écran tactile 8 pouces, les quatre vitres électriques, le freinage d’urgence automatique, l’aide au maintien dans la voie, la lecture des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse, les rétroviseurs électriques et dégivrants, les suspensions à butées hydrauliques progressives, le volant réglable en hauteur et profondeur ainsi que trois sièges arrière individuels coulissants et inclinables.



Le deuxième niveau Live ajoute l’aide au stationnement arrière, la climatisation automatique bizone, les jantes alliage de 17 pouces et les antibrouillards.



Ensuite, la finition Feel renchérit avec l’accès mains libres, l’aide au stationnement avant, la caméra de recul, la navigation, l’instrumentation numérique avec écran 12,3 pouces, les jantes 18 pouces, la surveillance des angles morts, la recharge téléphone par induction, les sièges Advanced Confort ainsi que les vitres arrière et la lunette surteintées.



Enfin, le haut de gamme Shine va plus loin avec les phares full LED, le hayon mains libres, l’alerte attention du conducteur, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide à la conduite sur autoroute avec EAT8 et les sièges avant chauffants. Deux packs d’options sont disponibles avec cette dernière finition : Grip Control avec système d’optimisation de la motricité et jantes alliage 18 pouces avec pneumatiques Mud & Snowet Park Assist avec aide au stationnement active et caméra 360°.



Sous le capot, il laisse le choix entre les PureTech et les BlueHDi de 130 et 180 ch. Les déclinaisons les plus puissantes sont obligatoirement associées à la transmission automatique EAT8.



En juin 2020, une nouvelle gamme fait son apparition : Live, Feel, C-Séries, Shine et Shine Pack.



En septembre 2020, Citroën lance son premier hybride rechargeable de l’histoire. Fort de 225 ch, il cumule le moteur à essence de 180 ch avec un électromoteur de 80 kW (110 ch) et revendique une autonomie de 50 km.



C’est en juin 2022 que le SUV s’offre son restylage. Si la structure de la gamme et les motorisations sont inchangées, il revoit sa physionomie. La face avant se veut plus sérieuse et adopte une nouvelle signature lumineuse. Même constat à l’arrière même si les modifications sont moins nombreuses. À l’intérieur, le conducteur profite d’une planche de bord revue, avec davantage de rangements, d’un nouveau sélecteur de vitesses, mais aussi d’un nouvel écran tactile de 10 pouces. Citroën décide pour l’occasion de rendre ses sièges encore plus confortables.



Afin de baisser son prix, la marque lance une version hybride rechargeable moins puissante avec 180 ch. Toutefois, son rayon d’action reste préservé.



Face aux déboires du moteur PureTech 130, le groupe revoit sa copie en profondeur en adoptant 40 % de nouvelles pièces. La courroie laisse place à une chaîne et il est désormais accouplé à une boîte automatique qui incorpore un électromoteur de 28 ch. Au final, ce bloc développe 136 ch et 230 Nm de couple.



En octobre 2024, le concept de la prochaine génération annonce son futur départ à la retraite.