Maxi-fiche Citroën C5 Aircross : confort royal ou cauchemar mécanique pour le SUV aux chevrons ?
Dates clés
- Novembre 2018 : lancement
- Septembre 2020 : commercialisation de l’hybride rechargeable
- Juin 2022 : restylage
- Septembre 2023 : version hybride 136 ch
- Octobre 2025 : lancement de la seconde génération
En bref
Il a été révélé pour la première fois à Shanghai en avril 2017, mais il faudra attendre le Mondial de Paris 2018 pour que nous l’approchions et qu’il soit commercialisé. Si la marque compte beaucoup sur son nouveau bébé, il débarque pourtant sur un marché particulièrement encombré. Pour se démarquer, il joue la carte d’un style tout en rondeur et d’un confort ouaté.
Long de 4,50 m, il se place entre le 3008 et le 5008 et juste en face d’un certain Volkswagen Tiguan (4,49 m). Comme ce dernier, il n’offre que cinq places, mais un grand coffre.
À son lancement, il est disponible en quatre niveaux de finition en commençant par le bien nommé Start. Il comprend notamment la climatisation manuelle, l’allumage automatique des phares, l’écran tactile 8 pouces, les quatre vitres électriques, le freinage d’urgence automatique, l’aide au maintien dans la voie, la lecture des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse, les rétroviseurs électriques et dégivrants, les suspensions à butées hydrauliques progressives, le volant réglable en hauteur et profondeur ainsi que trois sièges arrière individuels coulissants et inclinables.
Le deuxième niveau Live ajoute l’aide au stationnement arrière, la climatisation automatique bizone, les jantes alliage de 17 pouces et les antibrouillards.
Ensuite, la finition Feel renchérit avec l’accès mains libres, l’aide au stationnement avant, la caméra de recul, la navigation, l’instrumentation numérique avec écran 12,3 pouces, les jantes 18 pouces, la surveillance des angles morts, la recharge téléphone par induction, les sièges Advanced Confort ainsi que les vitres arrière et la lunette surteintées.
Enfin, le haut de gamme Shine va plus loin avec les phares full LED, le hayon mains libres, l’alerte attention du conducteur, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide à la conduite sur autoroute avec EAT8 et les sièges avant chauffants. Deux packs d’options sont disponibles avec cette dernière finition : Grip Control avec système d’optimisation de la motricité et jantes alliage 18 pouces avec pneumatiques Mud & Snowet Park Assist avec aide au stationnement active et caméra 360°.
Sous le capot, il laisse le choix entre les PureTech et les BlueHDi de 130 et 180 ch. Les déclinaisons les plus puissantes sont obligatoirement associées à la transmission automatique EAT8.
En juin 2020, une nouvelle gamme fait son apparition : Live, Feel, C-Séries, Shine et Shine Pack.
En septembre 2020, Citroën lance son premier hybride rechargeable de l’histoire. Fort de 225 ch, il cumule le moteur à essence de 180 ch avec un électromoteur de 80 kW (110 ch) et revendique une autonomie de 50 km.
C’est en juin 2022 que le SUV s’offre son restylage. Si la structure de la gamme et les motorisations sont inchangées, il revoit sa physionomie. La face avant se veut plus sérieuse et adopte une nouvelle signature lumineuse. Même constat à l’arrière même si les modifications sont moins nombreuses. À l’intérieur, le conducteur profite d’une planche de bord revue, avec davantage de rangements, d’un nouveau sélecteur de vitesses, mais aussi d’un nouvel écran tactile de 10 pouces. Citroën décide pour l’occasion de rendre ses sièges encore plus confortables.
Afin de baisser son prix, la marque lance une version hybride rechargeable moins puissante avec 180 ch. Toutefois, son rayon d’action reste préservé.
Face aux déboires du moteur PureTech 130, le groupe revoit sa copie en profondeur en adoptant 40 % de nouvelles pièces. La courroie laisse place à une chaîne et il est désormais accouplé à une boîte automatique qui incorpore un électromoteur de 28 ch. Au final, ce bloc développe 136 ch et 230 Nm de couple.
En octobre 2024, le concept de la prochaine génération annonce son futur départ à la retraite.
Caradisiac a aimé
- Le confort de suspension
- La modularité soignée
- Le volume de coffre
- La gamme variée
- Les prix du marché…
Caradisiac n'a pas aimé
- Qui s’expliquent par certaines mécaniques problématiques
- Le comportement peu dynamique
- Les places arrière un peu étriquées
- Le système multimédia
- La boîte automatique peu réactive
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
- Le confort de suspension : c’est LE point fort de cette voiture. Grâce à ses suspensions munies de butées hydrauliques progressives, il absorbe tout ou presque sans jamais chahuter ses occupants. À cela vous ajoutez les sièges généreusement rembourrés et vous obtenez l’un des SUV les plus confortables du marché.
- La modularité soignée : les gènes du monospace n’ont pas totalement disparu. En témoignent les trois sièges arrière indépendants dont les dossiers s’inclinent et les assises coulissent sur 15 cm. Cela permet à chacun de s’installer comme bon lui semble et de faire varier le volume du coffre au besoin.
- La gamme variée : essence, diesel, deux hybrides rechargeables, un hybride simple, le choix de motorisations est vaste. Les finitions sont moins nombreuses, mais la dotation en équipement reste suffisamment riche.
- Le volume de coffre : en variant de 580 à 720 litres selon la position des sièges, cela permet d’embarquer tous les bagages d’une famille. À noter toutefois qu’il se réduit en version hybride rechargeable (de 460 à 600 litres).
- Les prix du marché : s’offrir un SUV familial, relativement récent et peu kilométré pour moins de 10 000 €, c’est possible. On se croirait à l’ère pré-covid et pourtant c’est une réalité. Seulement, il y a un loup…
Ce qui peut faire hésiter
- Des moteurs à risque : les premiers prix concernent les moteurs qui posent de sérieux problèmes de fiabilité. Ils nécessitent une surveillance rapprochée, même si le constructeur a étendu leur garantie.
- Le comportement peu dynamique : c’est un parti pris, en voulant absolument privilégier le confort, le Citroën n’aime pas être chahuté. Il suffit de bien l’intégrer en choisissant ce modèle.
- Les places arrière un peu étriquées : rien de rédhibitoire, mais les trois sièges étant de la même taille, leur largeur est un peu juste. À noter également que la posture qu’ils offrent n’est pas aussi bonne que sur une banquette traditionnelle.
- Le système multimédia : que ce soit au niveau du graphisme, de la réactivité ou de l’ergonomie, il était déjà en retrait à sa sortie. Désormais, il cumule ces défauts avec d’éventuels bugs.
- La boîte auto peu réactive : la transmission Aisin à huit rapports a choisi la douceur. Il en résulte des réactions parfois lentes, notamment lors des carrefours où l’on a besoin de la puissance de façon instantanée.
Budget
Achat / Cote :
Puisque le succès en neuf fut au rendez-vous, il est logique que les annonces soient conséquentes sur les sites marchands. À titre d’exemple, La Centrale regroupe près de 4 500 offres. Clairement, la réputation du moteur PureTech a une incidence sur sa côte puisqu’il est possible de dénicher un C5 Aicross à moins de 10 000 €. C’est au minimum 6 500 € de moins qu’un Volkswagen Tiguan équivalent. De plus, certains affichent à peine 100 000 km, datent de 2019/2020 et profitent de la finition Shine. Afin de bénéficier d’un choix plus vaste, un budget de 11 500 € est préférable.
En diesel, il ne faut guère dépenser plus, à partir de 11 000 €, mais accepter un kilométrage plus important, aux alentours de 175 000 km. Dès 14 500 €, les compteurs descendent sous les 100 000 km.
L’offre hybride débute avec la version PHEV de 225 ch et une mise de départ de 13 000 € (Shine de 2021 et 140 000 km).
Enfin, si vous souhaitez bénéficier de la version Hybrid 136 ch, il faut mettre la main au porte-monnaie. Plus récente et plus fiable, elle nécessite au minimum 19 000 € pour un modèle Plus de 2024 affichant environ 60 000 km.
Consommation :
Essence, diesel, hybride et hybride rechargeable, ce modèle a profité de multiples moteurs. Sans trop de surprise, le diesel se révèle sobre puisque le 1.5 BlueHDi associé à la boîte automatique EAT8 ne réclame pas plus de 6l/100 km.
En essence, le PureTech de 180 ch est logiquement plus gourmand avec près de 9 litres de moyenne tandis que la version de 130 ch s’établit à 7 litres (comptez un bon demi-litre en plus avec la BVA), et la version Hybrid de 136 ch ne fait pas beaucoup mieux (6,9 l/100 km environ).
Du côté de l’hybride rechargeable, tout dépend du niveau de charge de la batterie. Tout d’abord, vous n’effectuerez qu’une quarantaine de kilomètres sans brûler une goutte de carburant. En conduite mixte, vous pouvez descendre sous la barre des 4 l, mais une fois l’accumulateur vide, il faut davantage tabler sur 8l/100 km.
Assurance :
C’est une bonne surprise, le Citroën est le moins cher à assurer, selon notre profil de conducteur, par rapport à certains de ses concurrents comme le Peugeot 3008, le Volkswagen Tiguan ou le Nissan Qashqai. Le gain atteint au maximum 8 %, ce qui est toujours ça de pris.
Prix des pièces :
Le SUV aux chevrons se situe plutôt dans la moyenne, assez proche de son cousin technique le Peugeot 3008, mais aussi d’un Volkswagen Tiguan ou d’un Nissan Qashqai équivalent. Bien sûr, il existe des différences sur certains éléments, mais la marque a une politique tarifaire digne d’un constructeur généraliste.
Entretien :
Selon la version choisie, le C5 Aircross demande plus ou moins de soins. Dans le cas du PureTech de 130 ch, il ne faut pas espacer les vidanges de plus de 20 000 km ou un an et faire vérifier la courroie dans le même temps. Quant au BlueHDi de 130 ch, la chaîne nécessite un suivi rapproché et l’utilisation d’un additif avec l’AdBlue est conseillée. Pour le reste, rien de particulier et notez que le coût de la main-d’œuvre dans le réseau se situe dans la moyenne.
Fiabilité
Description :
La vie n’est pas un long fleuve tranquille pour le SUV de Citroën. Malheureusement pour ses propriétaires, il cumule différents soucis dont certains sont lourds de conséquences. Les moteurs PureTech et BlueHDi de 130 ch sont à surveiller de très près, même si le groupe Stellantis a réagi (sur le tard) en modifiant certains éléments et en allongeant la durée de la garantie. Pourtant, ces moteurs sont incontournables sur le marché de l’occasion. Un exemplaire parfaitement entretenu et qui bénéficie d’une courroie neuve n’est pas absolument à éviter, mais il nécessitera une surveillance rapprochée. Les versions 1.6 PureTech et 2.0 BlueHDi de 180 ch sont à privilégier.
À noter également que les problèmes émanant du système AdBlue hérissent le poil de plusieurs propriétaires.
Ce n’est pas tout puisque le C5 Aircross souffre aussi de quelques pépins électroniques, notamment au niveau du système multimédia.
Enfin, bonne nouvelle, le C5 Aircross ne figure pas dans la liste des modèles équipés d’airbag Takata.
Pannes lourdes ou immobilisantes :
- Courroie de distribution : vous faites certainement le lien entre la pièce incriminée et le moteur qui en est équipé. Gagné, il s’agit du bloc PureTech de 130 ch. Souffrant d’un souci d’étanchéité au niveau des segments, ce moteur laisse du carburant polluer l’huile, ce que la courroie, dite humide, n’apprécie vraiment pas. Cette dernière se détériore et peut se rompre, tout en bouchant la crépine. Dans les deux cas, la casse moteur à craindre. Pour prévenir au mieux ce phénomène, il est conseillé de vidanger très régulièrement le moteur (20 000 km ou tous les ans maximum) avec de l’huile 0W20 (à partir d’août 2018) et de vérifier l’état de la courroie. À noter que Stellantis applique une garantie de 10 ans ou 180 000 km, sous certaines conditions.
- Surconsommation d’huile : en plus de venir dégrader la courroie de distribution, le manque d’huile peut causer la perte de votre moteur. Il est donc impératif de vérifier le niveau très régulièrement.
- Chaîne de distribution : si la courroie pose des soucis en essence, c’est la chaîne qui vient perturber le bon fonctionnement du diesel, en l’occurrence le 1.5 BlueHDi. Reliant les arbres à cames, elle a tendance à se détendre, prendre du jeu et finir par se rompre. Au mieux, la voiture refuse de démarrer, au pire la casse moteur peut survenir. Depuis février 2023, cette chaîne est passée d’une largeur de 7 mm à 8 mm et une nouvelle huile est préconisée. Un rappel d’envergure a lieu depuis juillet 2025 et le groupe a étendu la garantie à 10 ans ou 240 000 km.
Autres pannes ou faiblesses :
- Système AdBlue : équipant uniquement les moteurs diesel, cette technologie est censée abaisser les polluants. Seulement, elle engendre des soucis que ce soit au niveau de l’injecteur ou du réservoir. L’urée peut se figer et se cristalliser, dégradant plusieurs éléments du système comme le réservoir, ce qui provoque des pannes et nécessite son remplacement. Il est vivement conseillé d’ajouter un additif pour limiter le phénomène.
- Batterie de traction : elle ne pose globalement pas de souci, mais on note quelques cas de surchauffe. Des messages d’erreur peuvent survenir, nécessitant une reprogrammation.
- Transmission EAT8 : elle connaît des soucis de gestion nécessitant une reprogrammation, voire un remplacement du calculateur.
- Suspension : dotées de butées hydrauliques, les suspensions peuvent émettre du bruit.
- Climatisation : le compresseur peut faire des siennes, avec à la clé une absence de froid, nécessitant son remplacement.
Aspect extérieur :
- Capot : comme son cousin technique, le Peugeot 3008, le capot peut se mettre à vibrer à haute vitesse.
- Poignée de porte : elles peuvent dans certains cas être inopérantes, ne permettant pas l’accès à l’habitacle.
- Rétroviseurs : ils peuvent refuser de se déployer ou de se rabattre.
Finition intérieure :
- Volant : selon les modèles, sa jante peut présenter une usure prématurée.
- Sièges : comme le volant, ils peuvent s’user de façon rapide, notamment au niveau de la partie en simili-cuir.
Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :
- Système multimédia : c’est lui qui concentre le plus de pépins : bugs du GPS, lenteur, déconnexion du smartphone… Les reprogrammations ne suffisent pas toujours et son remplacement est coûteux.
- Jauge à carburant : elle peut donner des informations erronées, voire ne plus fonctionner.
Rappel de rectification en concession :
- Janvier 2026 : sur les modèles fabriqués entre le 20 septembre 2023 et le 30 avril 2025, la fonction stop & start peut être inopérante en raison d’un codage incorrect.
- Septembre 2025 : sur les versions PHEV, la batterie peut se mettre en surchauffe avec un risque d’incendie. Il faut alors mettre à jour le système de gestion de la batterie, voire remplacer la batterie sur les véhicules produits entre le 20 janvier 2020 et 18 février 2021.
- Août 2025 : risque de fuite de carburant au niveau de la pompe à haute pression sur les exemplaires assemblés entre le 11 janvier 2023 et 22 avril 2025.
- Juillet 2025 : suite aux problèmes de chaîne de distribution rencontrés, Stellantis rappelle les modèles équipés du 1.5 BlueHDi. L’opération consiste à réaliser un diagnostic audio via une application dédiée. Dans le cas d’un bruit suspect, des modifications seront apportées. Au sein du groupe, 636 000 véhicules sont rappelés.
- Juillet 2025 : sur les moteurs PureTech Gen-3, une fuite de carburant peut se créer au niveau du tuyau haute pression entre la pompe HP et la rampe d’injection. Ce rappel concerne les modèles produits entre 2023 et 2025.
- Mars 2025 : les émissions d’oxydes d’azote du 1.5 BlueHDi (DV5R E6.3) peuvent être supérieures aux limites réglementaires. Une reprogrammation doit, en principe, résoudre ce problème.
- Janvier 2024 : sur les modèles fabriqués entre le 20 janvier 2020 et le 10 janvier 2023, soit 17 467 unités, de la corrosion au niveau de la plaque de renfort de la batterie de traction des versions hybrides rechargeables peut apparaître. Il faut alors appliquer de la cire pour contrecarrer cette corrosion.
- Février 2023 : une erreur logicielle peut provoquer un dysfonctionnement moteur et une perte de l’assistance de freinage.
- Mars 2023 : sur les versions 1.5 BlueHDi équipées de la boîte automatique EAT8, le moteur risque de se couper entraînant une perte de l’assistance de freinage. Une mise à jour permet de résoudre le souci. Plus de 9 500 exemplaires produits entre 20 juin 2018 et 16 juin 2020 sont rappelés.
- Septembre 2023 : sans en connaître le détail par modèle, Citroën rappelle 335 000 véhicules afin de corriger une erreur logicielle, car l’injecteur d’urée peut être défaillant.
- Juillet 2021 : sur les C5 Aircross produits entre le 21 janvier et le 10 mars 2020, l’airbag peut ne pas se déployer suffisamment en cas de choc. Par ailleurs, des écrous peuvent se briser au niveau des barres anti-roulis.
