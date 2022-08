SUV Citroën C5 Aircross restylé : lequel choisir ?

C'est un vrai véhicule familial que ce Citroën C5 Aircross qui a commencé sa carrière en 2018. Restylé dernièrement, il n’a rien perdu de sa modularité avec trois sièges individuels, coulissants et inclinables à l’arrière. Pas de changement en revanche pour l’espace aux jambes qui aurait mérité d’être augmenté. Mais lors d’un restylage, pas question de trop bouleverser les caractéristiques techniques d’un modèle qui plaît. C’est pourquoi Citroën s’est contenté d’un lifting, mais qui n’a rien de léger puisque la face avant du véhicule a été retravaillée en profondeur. Si le regard est toujours à double étage, les projecteurs s’affinent et forment comme un « X » allongé. La calandre a aussi été redessinée tout comme les chevrons. Cela donne un air plus sérieux à ce grand SUV de 4,50 m de long. À l’arrière, les feux ont également été modifiés tandis que de nouvelles jantes diamantées de 18 pouces apparaissent.

Un nouvel écran, mais toujours la même interface

Si l’habitabilité de ce véhicule n’a pas changé, ce n’est pas le cas du mobilier que l’on trouve à bord. Ainsi le tableau de bord a vu sa partie centrale modifiée avec un nouvel écran multimédia plus grand qui affiche désormais 10 pouces, il équipe les versions avec GPS en motorisation thermique (à partir de la finition Shine) et entrée de gamme hybride (à partir de la finition Feel). Dommage que l’interface de cet écran soit toujours un peu lente. On trouve aussi de nouveaux aérateurs, et une console centrale qui évolue en particulier grâce au nouveau levier de vitesse pour la boîte auto EAT8, il s’agit d’un sélecteur de vitesse e-Toggle qui du fait de sa petite taille dégage assez d’espace pour installer un grand vide-poche. Celui-ci accueille 2 ports USB et une recharge sans fil pour smartphone (de série ou en option), fonctionnant par induction.

Confortable, une vraie Citroën

Ce que beaucoup de gens recherchent avec une Citroën c’est le confort et sur ce plan, le C5 Aircross est bien placé avec sa suspension à butées hydrauliques progressives, ses trois sièges arrière, individuels qui ont la même largeur. Mais aussi avec la nouvelle génération de ses sièges avant Advanced Confort, qui peuvent être chauffants et massants. En ce qui concerne le volume de coffre, il est toujours aussi spacieux avec 580 litres pour les versions à moteur thermique, la version à motorisation hybride rechargeable se contentant quant à elle de 460 litres, il faut bien loger la batterie quelque part et dans ce cas c’est sous le plancher du coffre.

Trois moteurs seulement

À propos de motorisation, le Citroën C5 Aircross restylé garde les mêmes blocs que précédemment mais en retranche un, le 1.6 180 ch essence. On a donc en essence, un 1.2 PureTech de 130 ch qui peut être associé à une boîte manuelle à six rapports ou à une boîte auto EAT8. Il y a aussi un moteur diesel 1.5 BlueHDi de 130 ch disponible aussi avec BVM6 ou EAT8 et une motorisation hybride rechargeable de 225 ch qui autorise une autonomie de 55 km en électrique selon le cycle d’homologation WLTP (la vitesse maxi en électrique est de 135 km/h). Quel que soit le moteur que l’on décide de prendre, le Citroën C5 Aircross n’a rien d’un véhicule dynamique et se conduira en père tranquille, ce qui permettra de profiter du confort de roulement de ce modèle qui se révèle d’un bon niveau.

La motorisation hybride plug-in garde son bonus

Les finitions ont au nombre de cinq (Live, Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack) et si l’entrée de gamme est déjà bien pourvue, c’est à partir du deuxième niveau de finition que l’on appréciera plus le Citroën C5 Aircross. Les tarifs s’échelonnent de 28 850 € à 48 250 €. À ces tarifs, il faut ajouter des malus écologiques de 310 à 1 074 € pour les versions essence et de 75 à 380 € pour les versions diesels. Quant à la motorisation hybride rechargeable, elle bénéficie toujours d’une aide gouvernementale de 1 000 € jusqu’au 1er janvier 2023 (véhicule commandé avant le 1er janvier 2023 et livré avant le 1er juillet 2023).

Face à un Peugeot 3008 plus dynamique, un Renault Austral qui sera commercialisé à partir de cet automne, le Citroën C5 Aircross restylé peut mettre en avant son confort de roulement, son tarif légèrement inférieur (et une ristourne toujours possible en concession, de 4 à 6 %) par rapport à ses deux concurrents (même si les tarifs de l’Austral sont encore en attente on sait que l’entrée de gamme devrait être affichée à 32 000 €).

Le Citroën C5 Aircross restylé en dix points