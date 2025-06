Changement de gouvernance chez Stellantis : cela va-t-il profiter aux marques italiennes (Alfa, Fiat, Lancia) du groupe ?

Le groupe Stellantis est un groupe multinational franco-italo-américain qui dispose de sites de production européens et américains et qui doit composer avec des gouvernements qui ont souvent des intérêts opposés. On a vu que les choses n’étaient pas si simples lorsque l’Alfa Romeo Milano a été débaptisé en quatrième vitesse pour se nommer finalement Junior.

Pour calmer les ardeurs du gouvernement italien, John Elkann, président du groupe Stellantis a indiqué dernièrement vouloir investir deux milliards dans la péninsule italienne et veut acheter pour 6 milliards d’euros de pièces et d’accessoires à des équipementiers automobiles italiens. Voilà de quoi rassurer les habitants de la péninsule.

Une présidence du groupe Stellantis depuis les USA

La nomination de l’Italien Antonio Filosa (il sera officiellement nommé président-directeur général de Stellantis le 18 juillet prochain) en remplacement de Carlos Tavares peut indiquer que le groupe voudrait donner au groupe multinational un accent italien. Mais Antonio Filosa va diriger le groupe depuis les États-Unis ce qui change la donne. Mais cette volonté de diriger depuis les USA, c'est tout parce que sa famille vit là-bas et aussi parce que le groupe doit faire face à des ventes en berne des marques américaines (Chrysler, Jeep, RAM…) et qu’il doit également suivre de près, les décisions et directives de Trump et son gouvernement en matière de droits de douane. Et puis, il faut aussi relancer les ventes d’Alfa Romeo aux États-Unis et prévoir la venue de la Fiat Grande Panda et d’autres nouveaux modèles Fiat aux USA (pour le moment seule la 500e est en vente là-bas).

La fin de l’emprise technologique de PSA ?

Ce qui devrait changer avec cette nouvelle direction, c’est que l’emprise technologique de PSA pourrait se diluer avec la nouvelle direction. Alors que la plupart des autos européennes bénéficiaient jusque-là de l’expertise de PSA en matière de plateforme et de motorisations. C’est le cas des modèles allemands d’Opel (Corsa, Astra, Frontera, Grandland…), mais aussi des nouveaux modèles italiens : Alfa Romeo Junior, Fiat Grande Panda, Lancia Ypsilon… Il pourrait y avoir une redistribution des choix techniques en faveur de l’Italie, mais cela ne devrait pas se faire très rapidement, les projets de futures autos (Alfa Romeo Stelvio, Alfa Romeo Giulia, Fiat Multipla, Fiat SUV Fastback, Lancia Gamma et Delta, Maserati Grand SUV) des marques italiennes étant bien avancés.

Les marques italiennes ont déjà bénéficié du soutien de Stellantis

Rappelons que les marques italiennes ont déjà été « priorisées » sous la présidence de Carlos Tavares. On se souvient que des projets prévus pour la marque allemande Opel comme la remplaçante de l’Insignia ou le SUV coupé Manta ont été purement et simplement abandonnés afin d’utiliser le budget qui leur était alloué pour permettre le renouveau des marques italiennes. C’est pourquoi dans l’immédiat, il ne devrait pas y avoir trop de changements dans la politique de Stellantis. Car l’effort entrepris sous la présidence de Carlos Tavares en faveur des marques italiennes (renouveau de Lancia, lancement de la Fiat Grande Panda et préparation de ses futures déclinaisons…) devrait se poursuivre. Il pourrait y avoir sans doute, mais plus tard, une modification de la répartition des tâches entre la partie italienne (FCA) et la partie française (PSA), en matière de technologie, de moyens de production… Mais cela ne devrait pas modifier les projets qui ont été déjà lancés et que nous allons découvrir dans l’autre partie de ce dossier consacré aux marques italiennes de Stellantis.