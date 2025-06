Changement de gouvernance chez Stellantis : cela va-t-il profiter aux marques italiennes (Alfa, Fiat, Lancia) du groupe ?

Les ventes des modèles électriques étant à la peine, les marques Alfa Romeo, Fiat, Lancia et Maserati vont conserver le plus longtemps possible leurs motorisations thermiques. D’ailleurs la Fiat 500e qui ne devait être qu’électrique sera bientôt proposée en modèle hybride avec un bloc essence doté d’un dispositif de microhybridation.

Chez Alfa Romeo aussi on parle d’hybride aussi avec le nouveau Junior qui existe désormais dans une version Ibrida Q4. Sa motorisation hybride de 136 ch est secondée par un deuxième moteur électrique qui entraîne les roues arrière. Pour les marques italiennes, c'est confirmé, les motorisations thermiques auront encore le droit de cité avant 2035 et le passage au tout électrique.

ABARTH

Petit Poucet de l’industrie automobile italienne, la marque Abarth produit pour le moment les Abarth 500e et Abarth 600e utilisant les plateformes et mécaniques électriques des Fiat 500e et 600e. Ce sont des versions améliorées puisque les Abarth 500e et 600e affichent respectivement 155 ch pour la première et 240 ou 280 ch pour la seconde. Pour la suite des festivités, Abarth devrait poursuivre sa route en piochant toujours dans la gamme Fiat. Mais Abarth ne compte pas seulement sur l’Europe pour vendre ses modèles. La marque est ainsi présente au Brésil où elle commercialise deux SUV qui sont les Abarth Fastback et Abarth Pulse.

ALFA ROMEO

C’est le renouvellement du SUV Alfa Romeo Stelvio qui marquera le début des festivités chez Alfa Romeo. Le SUV familial va voir ses dimensions progresser (il devrait être présenté vers la fin 2026) et devenir encore plus spacieux qu’aujourd’hui. Le style du modèle pourrait devenir plus dynamique avec une ligne de toit très inclinée vers l’arrière. La plateforme de ce nouveau Stelvio sera la STLA Large de Stellantis et elle accueillera des motorisations électriques qui pourront afficher jusqu’à 450 ch. Ces motorisations seront associées à des batteries affichant de 85 à 118 kWh. Il y aura aussi des motorisations hybrides, afin de conserver un niveau de production assez élevé avant que l’électrique prenne la suite. Alfa Romeo travaille d’ailleurs sur un quatre cylindres 2.0 électrifié et envisagerait d’utiliser le V6 Nettuno de Maserati (après l’avoir installé dans sa supercar 33 Stradale) pour les versions Quadrifoglio de ses modèles haut de gamme.

Plus de Giulietta pour Alfa Romeo

Alors que l’on pensait que la firme milanaise allait relancer une Giulietta, ce n’est, semble-t-il, plus à l’ordre du jour, la marque voulant privilégier des modèles plus grands comme la nouvelle Alfa Romeo Giulia. Elle va la transformer en crossover, afin de coller au mieux au goût du public. Comme l’Alfa Romeo Stelvio, la Giulia bénéficiera de la plateforme STLA Large qui peut recevoir une architecture 400 ou 800 volts. Elle devrait utiliser les mêmes motorisations que le SUV Stelvio et elle arrivera, si tout va bien, vers la fin de 2027.

Un grand SUV est aussi à l’étude, celui-ci récupérera aussi la plateforme STLA Large. Son nom n’est pas encore connu et il devrait arriver vers 2028. Ce modèle devrait être produit aux États-Unis puisqu’il sera proposé en premier sur le marché nord-américain avant d’être exporté vers l’Europe. Deux ans plus tard devrait arriver la nouvelle génération de l’Alfa Romeo Tonale qui sera elle aussi multiénergies.

FIAT

Face à des ventes limitées de la Fiat 500e, la marque italienne s’est décidée à doter son modèle d’une motorisation hybride qui devrait être une association d’un bloc thermique 1.0 ou 1.2 avec un moteur électrique. Cette 500 « Ibrida » qui se nomme officiellement Torino arrivera vers la fin de l’année et pourrait être suivie d’une 500e avec une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) afin de baisser le tarif par rapport à la batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) qui équipe l’actuelle 500e. Cela permettra à la petite électrique Fiat de disposer d’une entrée de gamme plus abordable. L’arrivée de ce modèle à prix plus attractif devrait coïncider avec celui d’un restylage.

À l’image de la Panda 4x4, la Grande Panda aura sa version 4x4

La Fiat Grande Panda est en concession depuis plusieurs mois et la famille de cette citadine va s’agrandir en 2027 avec l’arrivée d’une version 4x4. La Grande Panda renoue ainsi avec la tradition qui voulait que l’ancienne Panda soit disponible en version quatre roues motrices depuis 1983 (jusqu'en 2022). La nouvelle Grande Panda aura bien droit aux quatre roues motrices, mais au lieu d’un arbre de transmission, il s’agira sans doute d’une version hybride avec un moteur thermique (micro hybride) entraînant les roues avant, tandis que les roues arrière seront entraînées par un moteur électrique. Mais attention, Fiat pourrait aussi opter pour une version électrique à deux électromoteurs, un à l’avant et un à l’arrière. On connaîtra la réponse dans quelques mois, puisque le modèle définitif pourrait être présenté en avant-première en 2026.

Un C3 Aircross italien en préparation

Basé sur la même plateforme (Smart Car) que la Fiat Grande Panda, la marque va proposer en 2026, un SUV Citadin proche de ses cousins techniques Citroën C3 Aircross et Opel Frontera qui pourra, tout comme eux, disposer de sept places assises. Ce modèle sera disponible avec des motorisations thermiques et 100 % électriques. Pour le moment le nom officiel n’est pas connu, on a encore le choix entre Multipla, Family, Giga Panda ou bien un tout autre. Ce modèle devrait sortir de l’usine marocaine Stellantis (ancienne usine PSA) de Kénitra. Ce ne sera pas le seul SUV à être produit là-bas, puisqu’un SUV coupé de taille compacte est également en préparation (2027). Ce modèle sur lequel Fiat compte beaucoup pourrait être décliné en version pick-up (y compris pour l’Europe).

La future Panda sera électrique

En 2030, la Fiat 500 sera renouvelée et pourrait encore disposer d’une motorisation hybride. Cette année 2030 devrait également voir l’arrivée de la nouvelle Panda qui pourrait prendre la dénomination Pandina, un nom qui est pour le moment celui de la finition haut de gamme de la Panda. La future Panda ne devrait être qu’électrique et elle utilisera la plateforme STLA Small et sera toujours produite en Italie.

LANCIA

La nouvelle Lancia Ypsilon a relancé la marque Lancia sur le marché européen et l’on attend pour cette année, le lancement de la nouvelle Lancia Ypsilon HF dotée d’une motorisation électrique de 280 ch. Reprenant la motorisation de l’Alfa Romeo Junior Veloce Q4, cette auto deviendra le haut de gamme électrique de la famille Ypsilon. Mais déjà, la marque centenaire, plusieurs fois championne du monde des rallyes, se réengage en rallye avec la Lancia Ypsilon Rally4 HF qui a été développée avec le concours du Champion du monde des rallyes Miki Biason. Cette auto est dotée d’un moteur 3 cylindres turbo de 212 chevaux associé à une boîte SADEV à 5 rapports et des suspensions réglables signées Öhlins.

Un crossover Gamma pour 2026

Depuis décembre 2024 on a la confirmation que la prochaine Lancia sera la Lancia Gamma est qu’elle sera produite dans l’usine de Melfi en Italie. D’elle on sait tout ou presque, ce sera un crossover qui reprendra la plateforme STLA Medium qu’utilise la DS N° 8 produite dans la même usine de Melfi. Comme cette dernière, la Gamma aura un profil fastback et utilisera des motorisations 100 % électriques, mais aussi de l’hybride qu’il soit micro hybride ou rechargeable. Cette auto qui arrivera en 2026 deviendra la concurrente des Renault Rafale et Cupra Tavascan et devrait afficher de belles lignes et des performances de haut niveau. Ce modèle deviendra le vaisseau amiral de la marque transalpine.

La mythique Delta sera de retour en 2028

Troisième modèle Lancia qui devrait faire parler de lui, c’est la nouvelle Lancia Delta. C’est le retour d’une berline compacte qui a été plusieurs fois championne du monde des rallyes (six fois de 1987 à 1992), la future Lancia Delta devrait être une voiture performante. Mais on devra attendre un peu pour la découvrir puisque son arrivée n’est pas prévue avant 2028. Comme la Gamma elle devrait reprendre la plateforme STLA Medium et disposer de motorisations électriques et hybrides. Pour le moment, chez Lancia on annonce trois modèles (Ypsilon, Gamma, Delta), mais la gamme pourrait bien s’élargir avec, pourquoi pas, la venue d’un SUV familial, mais pas avant 2030.

MASERATI

Alors que, rappelons-le, Ferrari est une marque part et ne fait pas partie du groupe Stellantis, la marque sportive Maserati est bien présente dans le portefeuille Stellantis. Et Stellantis compte la garder et a réitéré l’engagement pris en 2021 de conserver pendant dix ans, les 14 marques du groupe. Cependant, Maserati ne va pas très bien puisque les ventes de la marque au trident ont chuté de 57 % en 2024 et la marque devra compter sur les nouveaux droits de douane aux États-Unis qui devraient l’impacter durement, la production étant exclusivement italienne. À propos de production, la marque a relocalisé les Maserati GranTurismo et GranCabrio à Modène, dans l’usine de Viale Ciro Menotti où sont assemblées également les Maserati MC20 et MC20 Cielo. Une usine qui est spécialisée dans le haut de gamme, mais qui ne peut produire plus de 5 000 unités par an.

Toujours de l’hybride avant le tout électrique

La marque voulait être électrique en 2030, mais les ventes clairsemées des modèles « Folgore » (le nom utilisé pour les Maserati électriques) ne décollent pas, au point que le lancement du coupé Maserati MC20 Folgore a été abandonné. Maserati compte désormais sur son moteur V6 Nettuno (un très bon moteur) et de nouvelles motorisations hybrides dont un bloc quatre cylindres 2.0 hybride sur lequel Alfa Romeo travaille pour augmenter ses ventes.

Du retard pour le SUV Levante et la Quattroporte

Pour les nouveautés de la marque au trident, il faudra attendre le nouveau plan de relance de la marque que le patron d’Alfa Romeo et Maserati, Santo Ficili, devrait présenter dans quelques semaines. On attend pour 2027, la future génération du SUV Maserati Levante qui utilisera la plateforme STLA Large (comme les futures Alfa Romeo Stelvio et Giulia). Il devait être lancé en 2027, mais il semble qu’il pourrait être retardé. Également retardée, la nouvelle Maserati Quattroporte, qui va changer de style en adoptant sans doute un profil fastback, elle pourrait arriver en 2028. Quant au SUV Maserati Grecale, ce modèle étant récent il devrait être restylé vers 2027. Enfin, Maserati compte aussi sur ses modèles d’exception comme la Maserati GT2 Stradale (une voiture de compétition qui peut prendre la route) ou les modèles de compétition comme la GT2 ou la MCXtrema (destinée aux gentlemen drivers), qui font vibrer les couleurs de Maserati sur les circuits.