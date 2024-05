La nouvelle Lancia Ypsilon est-elle plus séduisante que sa cousine Peugeot 208 ? 

En bref : Cousine des Peugeot 208 et Opel Corsa Hybride 100 ch ou électrique 156 ch à partir de 24 500 €

Le lancement d'une Lancia, au même titre que celui d’une Alfa Romeo, soulève forcément des questions, surtout quand c'est un géant adepte des déclinaisons de plateformes à toutes les sauces qui en revendique la paternité. Il y a de quoi se méfier, sachant que la marque a opéré des croisements saugrenus, surtout avec le rachat du groupe Chrysler par Fiat qui a donné naissance à un Voyager rebadgé, à une Thema sur base de 300C, et à une Flavia dérivée du cabriolet Sebring.

En choisissant la plateforme des Peugeot 208 et Opel Corsa pour élaborer sa nouvelle Ypsilon, Stellantis prend moins de risques. Du moins sur le papier… En pratique, les Italiens risquent de tiquer. Par rapport à la version qu'elle remplace, toujours vendue de l'autre côté des Alpes, les prix enflent autant que le gabarit (+24 cm de long et +8 cm de large). Fini, les tickets à moins de 15 000 € : la nouvelle venue s'affiche désormais à 24 500 € minimum en hybride 100 ch ou 27 500 € avec la finition cœur de gamme LX, ici à l'essai.

En France aussi, il y a de quoi tousser : avec le même moteur, une Peugeot 208 affiche une fourchette un peu moins ambitieuse, comprise entre 23 550 € (Active) et 27 350 € (GT). L'Opel Corsa également, revient moins cher… Notez qu'il faut compter 6 300 € de plus pour la mouture électrique, soit 30 800 € minimum (bonus de 4 000 € déduit).

La tâche s'annonce d'autant plus difficile que la nouvelle venue doit composer avec un réseau de distribution réduit et… avec la réputation du manque de fiabilité des moteurs turbo essence de Stellantis, même si les nouveaux trois cylindres 1.2 MHEV s'annoncent plus sérieux grâce à une distribution par chaîne.

Attendue au tournant…

Autant dire que la petite Lancia a intérêt à donner le change. Si le style divise, il faut lui reconnaître une certaine originalité avec un grand bandeau noir laqué flanqué du nom de la marque, le calice avec trois faisceaux à LED et des feux arrière circulaires qui permettent de la distinguer d'emblée dans la circulation. En fait, seuls les rétroviseurs et poignées de portes, vus et revus, trahissent l'appartenance à Stellantis.

À bord, les liens de parenté avec les autres modèles du groupe sont plus nombreux : on retrouve ainsi les écrans, commodos, levier de boîte auto (ou sélecteur marche avant et arrière), plafonniers et plastiques des 208 et Corsa, ainsi que la console de chauffage de la Fiat 500e.

Si la planche de bord rectiligne manque un peu de chaleur, elle affiche une vraie personnalité avec des touches cuivrées, des habillages similicuir réussis ainsi qu'une inédite "table de café" sur la console centrale, originale à défaut d'être vraiment commode, sauf peut-être pour y poser un ordinateur portable (à l'arrêt bien sûr !). On apprécie également la position de conduite naturelle, ainsi que la sellerie en velours, délicieusement rétro, de cette finition. De quoi compenser (un peu) l'omniprésence de plastiques durs et brillants sur les parties hautes.

Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques qu'à bord des cousines. Comprenez un coffre relativement spacieux (309 litres en électrique, 352 en hybride) mais peu évident à charger en raison d'un seuil haut et, hélas, des places arrière peu accueillantes avec des ouvertures étroites imposant quelques contorsions au moment de s'installer et un espace aux jambes trop juste pour les grands. Reste à savoir si l'Ypsilon marque une vraie différence au volant…