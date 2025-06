La Suzuki Swift 2 (2005-2011) est-elle une occasion fiable ?

En bref

Dévoilée au Mondial de l'Auto de Paris en 2004, la toute nouvelle Swift arrive en concession au cours du printemps 2005. Avec ses 3,69 m de long elle s'impose sans problème dans le segment des citadines et vient concurrencer une large gamme de modèles déjà bien présents sur le marché. Cette Swift 2 est déclinée en 3 et 5 portes. Si, l'habitabilité est convenable, il n'en va pas de même pour le coffre dont le volume est assez réduit. Seule alternative, le basculement des dossiers arrière (mais pas les banquettes qui sont fixes) qui augmentent alors le chargement.

Sous le capot, au lancement on a le choix entre des blocs essence et diesel. À savoir pour les premiers, un 1.3 VVTI de 90 ch et 92 ch, et un 1.6, de 106 ch. Pour les seconds, un 1.3 DDIS de 70 ch et 75 ch. Côté boîte de vitesses, la Swift est disponible avec une mécanique à 5 rapports ainsi qu'une automatique également à 5 rapports. Au cours du printemps 2007, une version Sport voit le jour, animée par un 1.6 développant 125 ch et déclinée en trois portes exclusivement. Pour ce qui est des finitions, il y en a trois au début : base, GL et GLX. En fin de carrière, apparaîtront, les finitions In the City, Anniversary et Mac Douglas.

Sur le plan fiabilité, la citadine japonaise aura connu quelques incidents de parcours, notamment en diesel. Enfin, pour ce qui est de l'offre en occasion, le choix est là aussi bien en trois qu'en cinq portes et ce sont les versions essence qui dominent. Enfin, pour ce qui est des tarifs affichés, ils sont assez soutenus malgré l'âge de l'auto.

Sous le capot

En diesel

1.3 DDIS : 70 ch et 75 ch

En essence

1.3 VVT : 90 ch et 92 ch

1.6 VVT : 106 ch et 125 ch (version Sport)

LA Suzuki Swift 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Un bilan en demi-teinte. Les habillages en plastique à bord sont durs et se rayent facilement. Au fil des kilomètres des bruits parasites et des vibrations apparaissent.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Un bon point. L'ensemble des organes d'usure courants (plaquettes, disques, embrayage...) sont de bonne facture et tiennent le coup.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pas de surprise, la petite japonaise n'est pas bon marché à l'heure du changement de la plupart des pièces de rechange.

Est-elle chère à entretenir ?

Compte tenu de la bonne endurance des pièces d'usure, les factures sont contenues. Mais dès qu'il est question d'organes plus conséquents, la note grimpe.