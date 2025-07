Nouveau rappel d’envergure chez Stellantis à propos du remplaçant du PureTech

Le président de Peugeot, Alain Favey, nous confiait que « l’important est d’adopter une approche proactive, et non plus réactive » au sujet des soucis de fiabilité, notamment des moteurs PureTech et BlueHDi.

Si la démarche est sans doute prise au sérieux au sein du groupe Stellantis, une nouvelle campagne de rappel vient d’être émise. Elle concerne 237 992 véhicules du groupe en France équipés du moteur PureTech, qui ne dit plus son nom, le 1.2 turbo Gen-3 apparu en 2023. Ce moteur a profité de plusieurs améliorations au niveau du turbo, de l’injection de la culasse… Mais il a surtout remplacé sa courroie par une chaîne de distribution.

Possible fuite de carburant

Seulement, cela ne l’empêche pas de connaître un nouveau défaut. Ce moteur « pourrait présenter une fuite de carburant au niveau du tuyau haute pression entre la pompe haute pression et la rampe d’injection, en raison d’écrous desserrés ». Ce défaut peut entraîner une surconsommation de carburant et surtout un risque d’incendie. Toutefois, la marque nous assure que « ce risque est très mineur ».

Stellantis, souhaitant se racheter une conduite auprès de ses clients et changer son image, ne prend aucun risque. L’intervention en atelier consiste à resserrer au couple les écrous. Elle est bien sûr gratuite et ne prend qu’une demi-heure environ. Ce rappel concerne de nombreux modèles du groupe produits entre 2023 et 2025.

Liste des modèles rappelés