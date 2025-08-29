Le record de vitesse en voiture électrique a été pulvérisé par une BYD Yangwang U9 Track Edition

Décidément, l'heure est aux records pour les voitures électriques. Nous étions par exemple hier, avec Alan Froli, au volant de la Mercedes AMG GT XX, qui a parcouru la distance de 40 075 km en 7 jours, 13 heures et 24 minutes (et 5 479 km en 24 h, battant le précédent record de 1 518 km). Oui, vous avez bien lu, c'est la circonférence de la Terre à l'équateur. Une auto déjà monstrueusement impressionnante, qui distribue 1 360 ch à ses quatre roues, et peut atteindre 360 km/h en vitesse de pointe.

Mais sachez qu'elle fait figure de jouet pour enfant face à la supercar qui nous intéresse ici, et qui vient de pulvériser le record de vitesse en voiture électrique, en atteignant le 8 août dernier, sur l'anneau du centre d'essai de Papenburg, en Allemagne, la vitesse stratosphérique de 472,41 km/h. L'élue ? Une auto chinoise, issue de la galaxie BYD. Précisément une Yangwang U9 dont nous avons déjà parlé pour ses capacités à "sauter" grâce à sa suspension évoluée baptisée DiSus-X. Ici c'est une version "Track Edition" qui s'est chargée du coup d'éclat. Voici la vidéo de l'exploit.

Ainsi, elle relègue très loin derrière elle la Rimac Nevera R, qui détenait le record depuis environ un mois, avec 431,45 km/h (réalisé au même endroit d'ailleurs). Il faut dire qu'elle surclasse la supercar croate assez nettement niveau puissance. En effet, face aux "seulement" 2 107 ch de celle qui tombe de son piédestal, elle oppose plus de 3 000 ch, obtenus via 4 moteurs (un pour chaque roue) de 555 kW chacun (755 ch). Et elle se rapproche aussi de la vitesse record pour un véhicule thermique, détenu par la Bugatti Chiron Supersport 300+, avec 490,48 km/h. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il soit battu.

Une plateforme en 1 200 volts

La maison mère BYD donne aussi plus de détails techniques sur l'architecture électrique et le châssis de sa future supercar, qui existe déjà en Chine en version plus "classique" de 1 360 ch, commercialisée un peu plus de 200 000 €. Mais cette Track Edition, dont le prix n'est pas connu mais ne devrait pas être inférieur à 300 000 € en Chine, repose sur la première plateforme au monde en architecture 1 200 volts, baptisée "e4 Plateform", capable de bien plus de puissance que les habituelles 400 volts, voire 800 volts de la concurrence. De fait le rapport poids/puissance est annoncé à 1 217 ch par tonne, ce qui donne une idée du poids : 2 470 kg.

Chaque "e-motor" est capable de tourner à 30 000 tours/min. La batterie possède un système de refroidissement optimisé pour "les conditions extrêmes", tandis que la vectorisation du couple sur les quatre roues indépendantes réalise 100 ajustements par seconde pour améliorer la motricité et la stabilité à haute vitesse. La suspension active se charge quant à elle de maintenir les roues au sol en toutes conditions, en supprimant le tangage et le roulis. Enfin les pneus sont des semi-slicks développés par Giti Tire pour affronter les contraintes inhérentes à une telle vitesse de pointe. Les appendices aérodynamiques en bas de la carrosserie, dont une lame en fibre de carbone, aident probablement aussi.

Au volant, le pilote allemand Marc Basseng, qui a déclaré suite à sa performance : "L'année dernière, je pensais avoir atteint mon apogée. Je ne m'attendais pas à battre mon propre record si tôt, mais nous voici sur la même piste, grâce aux nouvelles technologies qui ont rendu cela possible."

Un énorme et beau coup de com' donc pour BYD, qui cherche à asseoir sa légitimité et une certaine image de marque en Europe. Pas un hasard que la piste choisie aie été située en Allemagne... Et une façon aussi de clouer de bec à Mate Rimac, le patron la marque éponyme, qui affirmait il y a peu qu'il était extrêmement compliqué de maîtriser une telle puissance.