La voiture la plus rapide du monde est désormais une supercar électrique chinoise !

La voiture la plus rapide du monde n’est plus thermique ! Depuis 2019, ce record appartenait officiellement à la Bugatti Chiron Super Sport 300+ auteure d’une pointe à 490 km/h sur la grande piste d’Ehra Lessien appartenant au groupe Volkswagen. Quant au record de vitesse homologué par le Guinness Book, obligeant la voiture à réaliser une tentative dans les deux sens de circulation d’une même piste (en gardant la moyenne des deux vitesses maximales), il appartient depuis 2022 à la SSC Tuatara avec ses 455 km/h.

Il y a quelques jours, déjà, le constructeur automobile chinois Yangwang avait réussi à atteindre 472 km/h avec sa U9 Track Edition de plus de 3 000 chevaux envoyée sur la piste ATP de Papenburg en Allemagne, disposant d’énormes lignes droites entre ses deux virages en « banking ». Elle est ainsi devenue la voiture électrique la plus rapide de tous les temps, battant largement les 412 km/h de la Rimac Nevera.

Et maintenant, le record absolu !

Mais Yangwang est revenu sur la piste de Papenburg avec une U9 Track Edition améliorée pour l’occasion (réglages de suspension légèrement différents). Et cette fois, elle a atteint 496,22 km/h dans un seul sens de circulation. Oui, le chiffre de la Bugatti Chiron Super Sport 300+ est battu. Par une voiture électrique !

Nous allons observer de près cette étrange supercar chinoise, dont le nom définitif sera « U9 Xtreme », développant officiellement 3 019 chevaux et pesant sur la balance 2 480 kg à vide, équipée d’un circuit électrique de 1 200 volts en tension. Pour l’instant, on manque d’ailleurs d’informations sur cette machine qui cherche à battre toutes les meilleures supercars du marché, y compris à l'épreuve du meilleur temps de la Nordschleife. Mais cette performance, pour une marque si jeune, reste impressionnante quand on sait que ce record de la Bugatti Chiron était convoité depuis longtemps par des constructeurs comme Koenigsegg, SSC ou Hennessey.

Des pneus Giti sur mesure

On sait en tout cas que pour cette tentative, la voiture était chaussée de pneus Giti développés sur-mesure avec un profil semi-slick. Et la méthodologie choisie par Yangwang pour réaliser cette tentative semble différer assez sensiblement de celle de Bugatti à l’époque en termes de marges d’erreurs ! Yangwang prévoit une série spéciale de 30 exemplaires uniquement pour la U9 Xtreme, qui laissera le choix entre cette configuration sans aileron fixe à l'arrière (favorisant la vitesse de pointe) et une variante à appui aérodynamique renforcé pour le circuit (qui tentera sans doute de battre bientôt le record de la Nordschleife appartenant à la Mercedes-AMG One). En attendant davantage de détails techniques sur l’auto et cette tentative (officiellement validée par le centre ATP de Papenburg), voilà déjà les premières images prises sur place.