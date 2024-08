La Rimac Nevera R est la nouvelle voiture la plus puissante du monde

La Rimac Nevera était déjà la voiture la plus performante du monde avec son 0 à 100 km/h mesuré en moins de deux secondes, son 0 à 200 km/h en 4,42 secondes et son 0 à 300 en 9,22 secondes. A l’occasion de la Monterey Car Week, le petit constructeur croate (qui possède désormais Bugatti) dévoile sa version extrême.

La Nevera R possède toujours quatre moteurs (un pour chaque roue) mais elle utilise de nouvelles batteries d’une capacité de 108 kWh. Sa puissance maximale passe de 1 914 chevaux à 2 017 chevaux, ce qui en fait techniquement la voiture la plus puissante du monde actuellement en vente. Allégée de 35 kg, elle reste très lourde avec une masse à vide de 2 277 kg. Mais les performances annoncées s’améliorent encore : le 0 à 100 km/h est toujours expédié en 1,74 seconde, mais le 0 à 200 s’effectue désormais en 4,38 secondes et le 0 à 300 en 8,66 secondes. Le tout avec une vitesse de pointe de 350 km/h (ou 412 km/h sur des évènements spécialement encadrés par Rimac).

Elle pourrait faire un meilleur sur la Nordschleife

Avec davantage d’appui aérodynamique (400 kg à 350 km/h), des jantes plus grosses à l’arrière, des Michelin Pilot Sport Cup 2 dédiés et des freins en carbone-céramique améliorés, la Nevera R serait 3,8 secondes plus rapide que la Nevera « tout court » sur la piste de Nardo. Sur la Nordschleife, elle pourrait logiquement battre largement le chrono de la Nevera qui n’avait pas spécialement impressionné l’année dernière (puisque l’auto restait très loin d’une Mercedes-AMG One et à peine plus rapide qu’une Porsche Taycan Turbo GT).

La Rimac Nevera R se limitera à 40 exemplaires. On ne connaît pas encore son prix mais la Nevera normale coûtait déjà plus de deux millions d’euros.