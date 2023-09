Rimac est un tout petit constructeur, croate, mais qui fait beaucoup parler de lui. D'une part parce que sa coentreprise créée avec Porsche, est devenue récemment propriétaire de Bugatti. Mais aussi simplement parce qu'il vient de mettre sur le marché la supercar électrique la plus rapide du monde : la Nevera. Elle trouve sa place sur un joli stand du salon de Munich, situé sur la Königsplatz, en plein centre-ville.

dailymotion Rimac Nevera : la supercar électrique de tous les records - En direct du salon de Munich 2023 (vidéo)

Ce coupé donne des envies de superlatifs, et prouve encore une fois qu'avec la fée électricité, on peut mettre des chevaux en pagaille dans une auto, bien plus facilement que dans un modèle thermique.

Voici quelques chiffres, qui parlent d'eux-mêmes :

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Puissance : 1 914 ch via 4 moteurs (un par roue)

Couple : 2 360 Nm

Vitesse maximum : 412 km/h

0 à 100 km/h en 1,81 seconde

0 à 200 km/h en 4,42 secondes

0 à 300 km/h en 9,22 secondes

0 à 400 km/h en 21,31 secondes

0 à 100 km/h et retour à 0 en 3,99 secondes

0 à 400 km/h et retour à 0 en 29,93 secondes

Tous ces chiffres sont tout simplement des records, et l'auto en a battu pas moins de 23 en une seule journée sur le site "Testing Papenburg", le 17 mai 2023. Voyez l'image ci-dessous (plus lisible en cliquant dessus).

Une véritable pluie donc, faisant de la Nevera la nouvelle référence dans le domaine de la supercar électrique. Elle est même depuis le mois d'août de cette année détentrice du record au tour sur le fameux Nürburgring, avec 7'05"298 minutes, après avoir explosé de 20 secondes le précédent, détenu par la Tesla Model S Plaid.

Mais elle reste loin de la Mercedes-AMG One, qui détient le record pour une voiture homologuée route, avec 6'35"185. Probablement qu'elle aurait fait mieux si elle ne pesait pas si lourd : 2 150 kg, à comparer aux 1 695 kg de la rivale thermique. Plus de 450 kg, ça compte...

Une batterie de forte capacité et une autonomie pas si ridicule

La Nevera, un nom qui désigne les fréquents violents orages ayant lieu sur les côtes de la Croatie, a pu compter, pour réaliser ses exploits, sur 4 moteurs électriques, un par roue, contrôlés chacun indépendamment pour optimiser la distribution du couple et de la puissance en fonction de l'adhérence.

Plus pragmatiquement, elle dispose d'un accumulateur de 120 kWh de capacité, qui, en conduite bien plus tranquille, peut lui autoriser une autonomie de 490 km.

Elle fonctionne sous 800 volts dc et peut se charger de 0 à 80 % en moins de 30 minutes sur une borne rapide délivrant au moins 250 kW de puissance.

Une esthétique pas si torturée

Il n'y a bien sûr pas qu'au niveau de ses caractéristiques techniques que la Nevera est impressionnante. Elle délivre aussi une belle prestance stylistique, avec ses portes à ouverture en élytre, son profil étiré à l'extrême (4,76 m de long pour 1,21 m de haut), et ses nombreuses pièces en carbone non peint (boucliers, flancs, ailes avant, capot).

L'habitacle ne semble pas non plus si spartiate, avec de beaux sièges baquets, du carbone, de l'Alcantara, du cuir, et pas moins de 3 écrans numériques, dont un devant le chanceux passager (ou pas chanceux, vu ce que son estomac devra probablement encaisser...).

Le levier de vitesses est situé à gauche du volant, sa commande est rotative et les différents modes sont eux aussi indiqués sur un petit écran numérique.

Et Rimac, pour finir, indique que théoriquement, cette Nevera pourrait dans le futur intégrer une conduite autonome de niveau 4... Mais pourquoi faire quand tout l'intérêt est au contraire de la conduire ?

La Nevera sera fabriquée à 150 exemplaires seulement, au prix unitaire de 2 millions d'euros hors taxes, soit 2,2 millions d'euros en France. Il se murmure que tous les exemplaires sont déjà réservés.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : bientôt la fin de l'hégémonie des thermiques sur circuit ?

Avec la Nevera, Rimac laisse planer comme un doute sur l'hégémonie future des supercars thermiques sur circuit. Elle est certes encore à 30 secondes de la meilleure rivale carburant au jus de dinosaure, mais j'ai comme l'impression que dans de meilleures conditions, elle aurait pu faire mieux et s'approcher plus près du record absolu sur le Nürburgring, qui est il faut l'avouer un véritable juge de paix. Peut-être que dans quelques mois ou année, la détentrice de ce record sera une électrique. J'en suis persuadé, la question n'est pas "est-ce que cela arrivera ?" mais "quand ?".