Pour l'instant, les supercars électriques restent loin des thermiques sur la Nordschleife

7:05.298, voilà le temps canon que vient de signer la Rimac Nevera sur la Nordschleife (ou même 7:00:928 sur l’ancienne version du circuit légèrement plus courte qui servait précédemment de référence pour les records chronométriques). Grâce à ce temps, la supercar croate de la maison mère de Bugatti s’adjuge le record chronométrique des voitures électriques sur le grand circuit du Nürburgring, détenu depuis le début de l’été par la grosse berline Tesla Model S Plaid et sa marque de 7:25.231.

Mais si la supercar efface facilement (et logiquement) la référence de la lourde familiale américaine, elle reste loin des meilleures sportives thermiques sur ce juge de paix légendaire malgré la force herculéenne de ses 1914 chevaux et ses 2 360 Nm de couple (des valeurs très supérieures à celles des meilleures supercars à pétrole). Absolument imbattable en ligne droite avec des accélérations monstrueuses, elle reste à 30 secondes au tour de l’AMG One et de son V6 hybride ne développant « que » 1063 chevaux. Sur la version « courte » du tracé, une « modeste » Porsche 911 GT3 RS de 525 chevaux roule déjà 16 secondes plus vite que la Rimac. Cette dernière y fait à peine mieux que le Cayman GT4 RS, chronométrée en 7 minutes et 4 secondes dans cette même configuration.

Trop lourde ou trop chaude ?

Comme on peut le constater dans la vidéo du chrono de la Rimac, le pilote croate Martin Kodrić ne s’économise pas derrière le volant. Les mises en vitesse à chaque ligne droite sont vertigineuses, mais la voiture semble moins efficace que ses rivales thermiques en virage malgré la présence de Michelin Pilot Sport Cup 2R très radicaux. Si le communiqué de Rimac précise que les conditions n’étaient pas idéales pour abaisser le chrono au maximum (« pendant l’un des jours les plus chauds de l’été »), la masse pachydermique de l’auto (2150 kg) ou la gestion ses batteries avec de telles contraintes jouent sans doute aussi. Remarquons par ailleurs que dans les chiffres de puissance et de couple instantanés visibles tout le long de la vidéo, les nombres affichés restent loin des valeurs maximales inscrites sur la fiche technique de l’auto.

Pour l'instant, les supercars électriques restent loin des thermiques sur la Nordschleife

Il sera intéressant de voir si Rimac tentera de revenir à un moment plus favorable au niveau des conditions de piste de la Nordschleife pour améliorer ce chrono. Mais pour l’instant, les supercars électriques déjà dominantes en ligne droite n’ont pas encore pris la mesure des meilleures machines thermiques sur les circuits les plus exigeants de la planète.