Avec ses quatre moteurs électriques produisant la puissance totale de 1915 chevaux, la Rimac Nevera s'imposait déjà comme la voiture de route la plus performante du monde au registre des accélérations : avec un 0 à 100 km/h expédié en moins de deux secondes, un 0 à 300 km/h réalisé en tout juste 10 secondes et le quart de mile abattu en 8,58 secondes, la supercar croate fait mieux que les meilleures sportives thermiques du marché.

Rimac Nevera, voiture électrique la plus rapide du monde à 412 km/h

Et alors que la vitesse de pointe reste traditionnellement un point faible de ces autos électriques, la Nevera peut désormais se targuer de rouler plus vite que l'ancienne Bugatti Veyron jadis détentrice du record absolu de vitesse : avec une pointe à 412 km/h réalisée sur le circuit allemand de Papenburg, elle est devenue la voiture électrique la plus rapide du monde. Le modèle est normalement limité électroniquement à 352 km/h mais Rimac permettra aux 150 clients prévus de tester cette vitesse de pointe lors d'évènements encadrés par les équipes de la marque. A noter que Rimac ne communique pas sur la consommation de la Nevera à cette vitesse maximale de 412 km/h. Sachant que le réservoir de 100 litres d'une Bugatti Chiron se vide en sept minutes à pleine charge au-dessus de 400 km/h, les grosses batteries de 120 kWh ne doivent pas tenir longtemps non plus à cette vitesse !

Les thermiques restent les reines de la vitesse

Le chiffre impressionne pour une voiture électrique mais pour l'instant, les voitures à moteur thermique conservent l'avantage au registre de la vitesse de pointe. Officiellement, c'est toujours la SSC Tuatara qui possède le record de vitesse avec sa pointe de 455 km/h dans les deux sens de circulation. Même si sa tentative n'a pas été validée dans les règles de l'art par un organisme extérieur, la Bugatti Chiron Super Sport 300+ a carrément réussi à atteindre 490 km/h en 2019 sur la piste d'Ehra Lessien. Rappelons que Rimac détient justement Bugatti depuis l'année dernière et que la société croate, spécialisée dans les technologies d'électrification et travaillant avec de nombreux constructeurs automobiles, planche actuellement sur la remplaçante hybride de la Bugatti Chiron. L'occasion de relire notre interview de Mate Rimac, cet entrepreneur croate que certains qualifient de visionnaire.