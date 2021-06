Les chiffres de la nouvelle Rimac Nevera

Rimac confirme enfin son second modèle. Après la "One", la nouveauté se prénomme Nevera, du nom d'une tempête méditerranéenne. Une auto esthétiquement proche du premier modèle, mais qui pousse les performances d'une électrique à son paroxysme.

La Nevera embarque quatre moteurs électriques pour un total de 1,4 MW, soit environ 1915 ch, et surtout 2360 Nm de couple. Vous voulez des chiffres ? En voici. Le 0 à 100 est franchi en 1,97 seconde, les 300 km/h sont passés en moins de 10 secondes et la vitesse maximale est de 410 km/h. Le 0 à 100 paraît toutefois extrême et demandera d'énormes efforts aux gommes, qui seront probablement le facteur limitant lors des accélérations.

La batterie de 120 kWh permet à la Nevera de parcourir environ 550 km sur cycle WLTP. Un exploit pour engin aussi performant, même si l'autonomie fondra comme neige au soleil si le conducteur sollicite l'ensemble de la cavalerie.

A 2 millions d'euros l'unité, cette hypercar électrique exclusivement configurée par le client est presque une "bonne affaire" face à une Bugatti Chiron nettement plus chère, et pas forcément plus technologique. Un engin qui se montre non seulement performant, mais aussi relativement confortable si l'on regarde les premiers essais effectués.