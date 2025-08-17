Pas de lunette arrière pour la Polestar 4, mais de vrais arguments

EN BREF Berline surélevée 100% électrique 4,84 m de long À partir de 61 800 €

L'histoire de Polestar est intimement liée à celle de Volvo et de sa maison mère chinoise Geely. Après avoir été une écurie de course, la marque prend son nom en 2005, est rachetée en 2015 par Volvo Cars, puis prend son indépendance en 2017. Ainsi, en 2019, Polestar présente son premier modèle en son nom, la Polestar 2. Si la marque commence à être commercialisée dans certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, ce n’est pas le cas de la France en raison d’un litige avec Citroën qui estime que le logo de Polestar ressemble trop à celui de ses modèles, mais aussi celui de DS. Il s'ensuit une bataille juridique qui prend fin en 2022. Il faudra toutefois attendre 2025 pour voir ce nouveau constructeur débarquer chez nous avec non pas un modèle, mais trois. Les futurs acheteurs vont donc découvrir une gamme complète avec la 2, la 3 et cette 4 que nous avons aujourd’hui à l’essai.

Même si elle est bien présente, la filiation esthétique avec Volvo ne saute pas aux yeux. Alors certes, on retrouve les projecteurs en forme de T, qui sont ici divisés en deux parties, mais c’est à peu près tout. La signature lumineuse est aussi relativement travaillée, avec notamment le logo qui s’illumine et des feux arrière qui sont reliés par un bandeau lumineux.

Pas de lunette arrière !

Les lignes sont traditionnelles, avec notamment une chute de pavillon prononcée, classique pour un crossover, mais la principale originalité réside dans l’absence de lunette arrière. Une vraie curiosité dans le monde des véhicules destinés aux particuliers puisque aujourd'hui, à notre connaissance, il n’y a que l’Alpine A110 R qui ne possède pas de vitre de hayon. Bien évidemment, c’est beaucoup plus courant dans le monde des utilitaires.

Et à l’usage, me direz-vous ? Eh bien, c’est assez déstabilisant, car une caméra retransmet l’image sur le rétroviseur intérieur. Un temps d’adaptation est clairement nécessaire, d’autant plus que la caméra de recul demeure, elle, sur l’écran multimédia. Finalement, on se rend compte que l’on a tendance à couper la rétrovision arrière et à ne conduire qu’avec les rétroviseurs extérieurs. La révolution attendra.

Des places arrière digne d'une limousine

Imposante visuellement, la Polestar 4 l’est, c'est une certitude avec une longueur de 4,84 m, une largeur de 2 mètres et un empattement de 3 m. Conséquence de cela, les places arrière sont tout simplement royales. L’espace aux jambes est gigantesque, la garde au toit excellente et même la place centrale, pourtant moins confortable, est exploitable. Les passagers arrière peuvent même régler la climatisation ou l’inclination de leur dossier. Enfin, cerise sur le gâteau, l’absence de la lunette a permis d’installer un énorme toit panoramique qui permet à l’habitacle d’être baigné de lumière.

Pour ce qui est du coffre, celui-ci est large et profond, mais pas très haut. Il revendique tout de même une contenance de 526 litres auxquels s’ajoute un petit coffre à l’avant de 15 litres. Cela s’accompagne également de très nombreux rangements dans l’habitacle avec une vaste console centrale flottante.

Une ambiance très zen

La présentation intérieure s’inspire clairement de l’univers Tesla avec une planche de bord particulièrement épurée avec une quasi-absence totale de boutons physiques. Elle se compose d’un large écran multimédia de 15,4 pouces positionné horizontalement. Celui-ci fonctionne grâce à un système d’exploitation développé par Google – comme sur les Renault électriques – qui s’avère toujours aussi fluide à utiliser. L’affichage est toutefois spécifique à cette Polestar et il commande d’innombrables fonctions comme le réglage des rétroviseurs, de la hauteur du volant ou l’ouverture de la boîte à gants. On a connu mieux en matière d'ergonomie. Tout cela nécessite un temps certain d’adaptation. L’ambiance intérieure est très zen avec des couleurs douces et pastel qui rappellent les teintes utilisées par Volvo. Rien à redire concernant la qualité des matériaux de bonne facture qui n’a pas à rougir avec celle des constructeurs premium allemands ou suédois.