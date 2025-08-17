Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Polestar Polestar 4

Essai

Pas de lunette arrière pour la Polestar 4, mais de vrais arguments

Olivier Pagès

6. La fiche technique de la Polestar 4

 

Les chiffres clés

Polestar Polestar 4 LR SINGLE MOTOR RWD 100 KWH PLUS
Généralités  
Finition PLUS
Date de commercialisation 01/02/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,84 m
Largeur sans rétros 2,06 m
Hauteur 1,53 m
Empattement 2,99 m
Volume de coffre mini 526 L
Volume de coffre maxi 1 536 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 305 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 343 Nm
Puissance moteur 272 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 620 km
Capacité batterie 100 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
