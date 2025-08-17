6. La fiche technique de la Polestar 4
Les chiffres clés
|Polestar Polestar 4 LR SINGLE MOTOR RWD 100 KWH PLUS
|Généralités
|Finition
|PLUS
|Date de commercialisation
|01/02/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,84 m
|Largeur sans rétros
|2,06 m
|Hauteur
|1,53 m
|Empattement
|2,99 m
|Volume de coffre mini
|526 L
|Volume de coffre maxi
|1 536 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 305 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|343 Nm
|Puissance moteur
|272 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|620 km
|Capacité batterie
|100 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|200 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7.1 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
