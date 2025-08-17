Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Polestar Polestar 4

Essai

Pas de lunette arrière pour la Polestar 4, mais de vrais arguments

Olivier Pagès

20  

4. Et pourquoi pas acheter une Polestar 4 ?

 

Pas de lunette arrière pour la Polestar 4, mais de vrais arguments

Une concurrence premium forcément

Polestar étant une émanation de Volvo, les deux marques chassent globalement la même clientèle à savoir les acheteurs premium à la recherche d’une berline statutaire électrique. Volvo n’ayant à son catalogue que la ES90 encore plus chère et imposante, cette Polestar 4 commercialisée à partir de 61 800 € trouve donc ses concurrents chez Audi avec l’A6 e-Tron Sportback dont les tarifs débutent à 66 420 € ou une Mercedes EQE vendue au minimum 70 000 €. La Polestar apparaît donc bien placée.

À retenir : une vraie alternative

Pour ses débuts sur le segment des berlines routières électriques, Polestar fait une entrée remarquée avec un modèle atypique sur le plan du style, mais aussi intéressant avec son habitabilité arrière digne d’une limousine, son équipement complet, son très bon confort et ses grandes autonomies. De quoi piquer la curiosité de certains clients qui pourraient être aussi tentés par les tarifs intéressants pour la catégorie.

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
LR SINGLE MOTOR RWD 100 KWH 0 (wltp) 61 800 €  €
LR SINGLE MOTOR RWD 100 KWH PLUS 0 (wltp) 66 800 €  €
LR SINGLE MOTOR RWD 100 KWH PRIME 0 (wltp) 67 400 €  €
LR DUAL MOTOR AWD 100 KWH 0 (wltp) 69 800 €  €
LR DUAL MOTOR AWD 100 KWH PLUS 0 (wltp) 74 800 €  €
LR DUAL MOTOR AWD 100 KWH PRIME 0 (wltp) 75 400 €  €
LR DUAL MOTOR AWD 100 KWH PERFORMANCE PLUS 0 (wltp) 79 300 €  €
LR DUAL MOTOR AWD 100 KWH PERFORMANCE PRIME 0 (wltp) 79 900 €  €

Caradisiac a aimé

  • L'habitabilité arrière

  • La présentation intérieure moderne, qualitative et zen

  • Le confort

  • L’équipement très complet

  • L’autonomie intéressante

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • La consommation élevée

  • Le dynamisme moyen

  • L’absence de lunette arrière

  • Le réseau de concessionnaire en cours de développement

Photos (29)

