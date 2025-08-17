Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Polestar Polestar 4

Essai

Pas de lunette arrière pour la Polestar 4, mais de vrais arguments

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

23  

5. La Polestar 4 obtient une note intéressante

 

La Polestar 4 (272 ch, à partir de 61 800 €) est évaluée dans la catégorie des berlines routières électriques qui comprend notamment

Audi A6 e-Tron Sportback (285 ch, à partir de 66 420 €)

Mercedes EQE 300 (à partir de 70 050 €)

Polestar 4 272 ch
Budget
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
 
Pratique
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Rapport prix/équipements
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
 
Sur la route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,7 /20
Explication des critères de notation
Photos (29)

Polestar Polestar 4

