SUV Opel Grandland : lequel choisir ?

Le SUV Opel Grandland est un modèle compact de 4,65 m de long. Un beau bébé qui pèse dans sa version la plus « légère » 1 675 kg (en ordre de marche avec un conducteur de 75 kg). Cette taille imposante pour un modèle compact permet de disposer d’un bel espace intérieur et également d’un grand coffre de 550 litres (et jusqu’à 1 641 litres au maxi).

Sous le capot de ce modèle, on trouve des motorisations thermiques dont une motorisation 1.2 micro-hybride de 145 ch et une motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Pour les modèles électriques, un seul électromoteur de 213 ch peut être associé, au choix, à une batterie de 73 kWh ou 82 kWh. Avec la première l’autonomie est de 523 km, avec la seconde 585 km.

Du classicisme dans les lignes

Par rapport au Peugeot 3008, l’Opel Grandland affiche une tout autre allure. On découvre bien évidemment à l’avant du véhicule la désormais célèbre calandre Vizor qui est ici 3D et dotée d’un logo éclairé avec la finition haut de gamme. On note aussi que le nom Opel est rétroéclairé à l’arrière. Ce rétroéclairage est l’une des seules originalités de ce modèle qui est par ailleurs assez traditionnel dans sa ligne. C’est la principale différence qu’il y a entre le Peugeot 3008 et l’Opel Grandland et si vous n’appréciez pas l’exubérance du modèle français, le modèle allemand plus classique peut faire votre bonheur.

Un intérieur assez austère

Dans l’habitacle, la planche de bord est également différente de celle du Peugeot 3008 avec un combiné d’instrumentation de 10 pouces (doublé en option, d’un affichage tête haute en finition GS). on découvre également une tablette tactile de 10 pouces en entrée de gamme et de 16 pouces avec la finition GS. Cet écran d’indivertissement est doté d’une interface assez réactive. Si l’ergonomie est assez proche de celle du 3008 et la finition correcte, la présentation est moins léchée que celle du 3008 et les deux écrans semblent disposés maladroitement l’un à côté de l’autre. On s'en console avec des sièges avant très confortables (qui sont, avec la finition GS, certifiés AGR et dotés d’une longueur d’assise réglable), un espace arrière généreux pour les occupants de la banquette (merci l'empattement allongé par rapport au 3008). En revanche, il n’y a pas de banquette coulissante ni de grande modularité, si ce n’est un plancher de coffre modulable.

Suspension améliorée pour les électriques et l’hybride plug-in

Au volant, le SUV Opel Grandland est doté d’un excellent comportement routier. La direction est précise et la voiture est bien guidée, le châssis efficace, mais un peu paresseux. Cette auto n’est d'ailleurs pas vraiment dynamique, ce qui n’est pas forcément gênant pour un véhicule qui est chargé de transporter en toute sécurité une famille d’un point A à un point B. Pour le confort on peut compter avec la version à moteur micro-hybride de 145 ch avec un amortissement un peu sec sur les irrégularités et sur les versions hybrides rechargeables et électriques avec une suspension à technologie d’amortissement sélectif en fréquence (FSD), un système qui modifie le tarage des amortisseurs en fonction de l’intensité des oscillations : suspension ferme quand la route est lisse, suspension plus souple sur une chaussée dégradée.

Une concurrence vive dans la catégorie

Bien pourvu en ce qui concerne sa dotation d’entrée de gamme, doté d’un excellent comportement routier et très spacieux, l’Opel Grandland est un bon véhicule familial. Il affiche aussi un tarif moins élevé que le Peugeot 3008 son cousin technique, mais aussi que la plupart de ses concurrents : Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Toyota Rav4 qui va changer de génération, Volkswagen Tiguan. Mais ceux-ci affichent plus de dynamisme et une puissance plus élevée. C’est face aux SUV chinois que la partie sera plus difficile en termes de tarifs, les BYD Seal-U DM-i et MG EHS étant les mieux placés sur ce plan.