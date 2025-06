Finition Edition

Pas de finition au rabais pour l’Opel Grandland de deuxième génération qui avec la finition Edition dispose de jantes en alliage de 19 pouces, d’une climatisation bi-zone, de dispositif d’aides à la conduite comme le Pack Drive Assist qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif et le système d’aide au maintien dans la voie, d’un écran d’infodivertissement de 10 pouces avec Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. En revanche, en ce qui concerne le style si cette auto dispose de la calandre Vizor 3D, elle ne bénéficie pas du logo éclairé, mais par contre le nom Opel à l’arrière est éclairé. Pour les modèles électriques et l’hybride rechargeable, l’Opel Grandland adopte pour ses suspensions une technologie d’amortissement sélectif en fréquence, c’est-à-dire que ce dispositif adopte des amortisseurs à double circuit hydraulique. Ce système modifie le tarage des amortisseurs en fonction de l’intensité des oscillations, la suspension se raffermit quand la route est lisse et devient plus souple lorsque l’asphalte est accidenté.

Principaux équipements de la finition Edition

Accoudoir central avant

Aide au stationnement avant et arrière

Air conditionné automatique bi-zone

Banquette arrière avec dossier rabattable 40/20/40

Boite à gants réfrigérée

Calandre Vizor 3D

Coques de rétroviseurs noires

Ecran d'instrumentation digitale de 10 pouces

Ecran infotainment de 10 pouces Apple CarPlay ou Android Auto sans fil + 1 port USB-C à l'avant, 6 haut-parleurs

Entrée et démarrage sans clé

Jantes alliage 19 pouces

Kit anti-crevaison

Opel Connect (BTA) avec e-call/b-call

Pack Drive Assist

Phares avant et arrière Eco Full LED

Plancher de coffre modulable 2 positions

Régulateur de vitesse adaptatif

Rétroviseurs rabattables électriquement

Sellerie mixte tissu - Noir & Gris

Sièges conducteur et passager ergonomiques et réglables sur 6 voies

Sigle arrière 3D illuminé

Signature lumineuse avec technologie Edge Light

Volant TEP avec commandes intégrées

Spécificités électriques et hybrides

Arches de roues larges - Noir Laqué

Câble de recharge Mode 2 - 1,8 kW (Hybride Rechargeable)

Câble de recharge Mode 3 - 22 kW (Electric)

Chargeur embarqué monophasé - 3,7 kW (Hybride Rechargeable)

Chargeur embarqué triphasé - 11 kW triphasé (Electric)

Lame inférieure av./ar. - Noir Laqué

Palettes au volant permettant de réguler le freinage régénératif sur 3 niveaux (Electric)

Technologie d’amortissement sélectif en fréquence

Finition Business (réservée aux professionnels)

Réservée aux professionnels, cette finition Business reprend la dotation de la finition Edition et dispose d’équipements supplémentaires comme la recharge par induction pour les smartphones, la détection des angles morts, un écran 16 pouces pour l’infodivertissement, etc.

Principaux équipements de la finition Business (en plus de la finition Edition)

Alerte de circulation transversale à l'arrière

Clean Cabin avec détecteur de qualité d'air

Détection d'angles morts longue portée Console centrale avec pixel box et accoudoir

Ecran infotainment de 16 pouces avec Navigation

Peinture métallisée

Recharge smartphone par induction (15 W)

Finition GS

Avec la finition haut de gamme, le look de l’Opel Grandland progresse avec toujours des jantes de 19 pouces, mais d’un design plus séduisant, le logo au centre de la calandre est désormais éclairé, les projecteurs adoptent la technologie matricielle « Pixel HD », la carrosserie affiche une peinture biton de série, etc. À bord, les sièges avant deviennent encore plus ergonomiques (AGR). L’écran chargé de l’infodivertissement passe en 16 pouces avec la navigation connectée TomTom avec mise à jour à distance, les sièges avant et le volant sont chauffants, il y a une caméra de recul 180°, on a droit à la reconnaissance vocale, etc.

Principaux équipements de la finition GS (en plus de la finition Edition)

Accoudoir central avant et arrière

Appuie-tête avant réglables sur 4 voies

Caméra de recul 180° avec buse de nettoyage

Console centrale Pixel Box

Décors extérieurs - Noir Laqué

Décor intérieur - Carbon Metal

Eclairage d'ambiance personnalisable Edge Light

Ecran infotainment de 16 pouces

Jantes alliage 19 pouces – Diamanté

Miroirs de courtoisie éclairés LED

Navigation connectée TomTom avec mise à jour à distance (OTA)

Peinture bi-ton avec toit et spoiler arrière - Noir Karbon

Phares Matrix IntelliLux LED Pixel HD

Poches arrière spécifiques smartphone

Quatre ports USB-C (2 avant et 2 arrière)

Recharge smartphone sans fil (15W)

Reconnaissance vocale naturelle

Réglages lombaires pneumatiques

Sellerie mixte tissu/TEP - Noir & Gris

Sièges avant chauffants

Siège passager avec fixations ISOFIX

Sièges conducteur et passager ergonomiques certifiés AGR et réglables sur 10 voies

Vitres arrière surteintées

Vizor 3D & Logo illuminés

Volant TEP chauffant

Spécificités électriques et hybrides

Arches de roues larges - Noir Laqué

Lame inférieure av./ar. - Noir Laqué

Technologie d’amortissement sélectif en fréquence