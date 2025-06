Motorisation micro-hybride 48V de 145 ch

Auparavant la motorisation micro-hybride de l’Opel Grandland affichait sur le tarif la puissance de 136 ch, désormais c’est 145 ch sans que cela change les performances pour autant. Il s’agit juste d’une nouvelle réglementation européenne qui oblige les constructeurs à additionner la puissance du moteur thermique et celle de l’électrique. Ce bloc 3 cylindres de 136 ch est secondé par un petit moteur électrique qui permet de rouler jusqu’à 30 km/h en électrique. La puissance de 136 ch, pardon 145 ch, qui s’avère suffisante pour déplacer un modèle qui dans cette version affiche un poids de plus de 1 600 kg. Avec cette puissance limitée, il convient cependant d’anticiper les dépassements. À basse vitesse ce moteur fait preuve de docilité, le passage de l’électrique au moteur thermique est pratiquement imperceptible et tant que l’on appuie avec douceur sur la pédale d’accélérateur le volume sonore est bien contenu, mais il peut devenir élevé à pleine charge. Par rapport à la version de présérie essayée ici, Opel a revu la calibration de sa boîte de vitesses e-DCT6 qui est désormais plus réactive.

Parmi les avantages de cette motorisation, on peut relever une consommation proche des 6,6 litres sur un parcours varié, plus faible si l’on ne fait que de la ville. Cette motorisation est aussi faiblement malussée : de 170 à 230 €. Parmi les inconvénients on peut citer la puissance un peu juste et l’impossibilité de bénéficier d’une suspension (FSD) dotée d’amortisseurs à fréquence variable (réservée aux modèles hybrides plug-in et électrique) associés à un train arrière multibras. Cette suspension, si elle n’est sans reproche (filtrage perfectible à basse vitesse notamment), est moins sèche que la suspension à amortisseurs conventionnels associés à une traverse déformable qui équipe le modèle doté du bloc micro-hybride de 145 ch. Enfin, si ce véhicule est soumis au malus écologique, il échappe au malus au poids en raison de l’abattement de 100 kg pour un véhicule hybride non rechargeable.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne turbo, Mild-Hybrid 48V, essence

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 136 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 230 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : automatique e-DTC6

Capacité brute de la batterie : 0,87 kWh

0 à 100 km/h : 10s2

Vitesse maxi : 202 km/h

Consommation parcours mixte : 5,5 - 5,6 l/100 km

Rejets de CO2 : 123 - 126 g/km

Motorisation hybride rechargeable de 195 ch

Même si l’on se répète, il convient de souligner qu’une motorisation hybride rechargeable doit être rechargée afin de bénéficier le plus possible de l’énergie électrique pour se déplacer. Cette énergie électrique de l’Opel Grandland hybride rechargeable est contenue dans une batterie de 21 kWh dont 17,9 kWh utiles. C’est peu, mais ça permet de contenir les prix et la masse du véhicule qui accuse 1 896 kg à vide (1 971 kg en ordre de marche). Avec cette batterie, les 87 km d’autonomie électrique pourront être atteignables en ville, sur la route on dépassera de peu les 50 km. Mais lorsque la batterie est basse, le modèle roule très fréquemment en électrique et la consommation s’avère faible, à peine plus de 5 litres en périurbain et moins de 7 litres ailleurs et cela sans trop pratiquer l’écoconduite. La boîte de vitesses e-DCT7 se montre réactive, plus rapide que l’ancienne EAT8, mais l’Opel Grandland n’est pas un modèle sportif pour autant et l’on n’a pas l’impression de bénéficier d’une puissance de presque 200 ch sous le capot.

Batterie déchargée, les 150 ch du moteur thermique sont suffisants pour bénéficier de bonnes relances, mais le volume sonore peut être élevé lorsque l’on appuie franchement sur la pédale d’accélérateur. Avec un réservoir d’essence de 55 litres et une batterie chargée, on peut envisager d’engranger les kilomètres avant de passer en station-service. Pour ce qui est de la recharge de la batterie, il faut se contenter d’un chargeur de 3,7 kW de série (option 7,4 kW pour 400 €) et pas de recharge DC en courant continu, dommage. Sur une prise domestique, la recharge se fera la nuit, car il faudra plus de 9 heures pour atteindre les 100 %. En plus de cette absence de recharge en courant continu, il faudra aussi acquitter lors de l’achat 1 720 € de malus au poids auquel sont assujettis désormais les véhicules hybrides rechargeables dépassant les 1 600 kg en ordre de marche après abattement de 200 kg.

Fiche technique

Type : 4 cyl. en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 1 598 cm3

Puissance cumulée : 195 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 300 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : automatique e-DTC7

Capacité brute de la batterie : 21 kWh (17,9 kWh utiles)

Temps de charge sur prise domestique 8 A : 9 h 5

Temps de charge sur borne AC 3,7 - 7,4 kW : 5 h 25 - 2 h 55

0 à 100 km/h : 7s8

Vitesse maxi : 220 km/h

Consommation parcours mixte : 0,8 - 0,9 l/100 km

Rejets de CO2 : 19 - 20 g/km

Motorisation électrique de 213 ch

Pour le moment, l’Opel Grandland ne dispose que d’une seule puissance de 213 ch pour la motorisation électrique, en revanche il y a bien deux versions, dont l’une, avec une batterie de 73 kWh de charge utile et l’autre d’une batterie de 82 kWh de charge utile. Avec un poids de 2,2 tonnes, les 213 ch (en mode Sport) ne sont pas de trop pour déplacer la bête, d’autant plus qu’en mode Normal on devra se contenter de 180 ch. Avec un poids plus élevé, le SUV Opel Grandland est encore plus pataud que les versions à motorisation thermique, mais l’on apprécie son silence de fonctionnement et l’on peut envisager, dans la vie normale, avec la batterie la plus « petite » plus de 300 kilomètres sans recharger (temps de charge DC de 20 à 80 % : 30 minutes). Entre la proposition 73 kWh et 82 kWh, il n’y a sur le papier que 62 km de différence, mais 1 000 € de plus, un peu cher pour si peu de kilomètres.

Fiche technique 213 ch batterie 73 kWh

Type : synchrone à aimants permanents

Moteur électrique puissance : 213 ch

Moteur électrique couple : 345 Nm

Transmission : réducteur à 1 rapport

Batterie capacité utile : 73 kWh

Tension : 400 volts

0 à 100 km/h : 9 secondes

Vitesse maxi : 160 km/h

Autonomie électrique cycle mixte : 523 km

Consommation électrique parcours mixte : 17,1 - 17,6 kWh/100 km

Temps de charge sur prise domestique 2,3 kW AC (de 20 à 80 %) : 22 h 55

Temps de charge sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC : 16 h 10

Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC (de 20 à 80 %) : 4 h 30

Temps de charge sur station de recharge rapide DC (de 20 à 80 %) : 30 minutes

Fiche technique 213 ch batterie 82 kWh

Type : synchrone à aimants permanents

Moteur électrique puissance : 213 ch

Moteur électrique couple : 345 Nm

Transmission : réducteur à 1 rapport

Batterie capacité utile : 73 kWh

Tension : 400 volts

0 à 100 km/h : 9 secondes

Vitesse maxi : 150 km/h

Autonomie électrique cycle mixte : 585 km

Consommation électrique parcours mixte : 17,7 - 18,1 kWh/100 km

Temps de charge sur prise domestique 2,3 kW AC (de 20 à 80 %) : 25 h 10

Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC (de 20 à 80 %) : 5 heures

Temps de charge sur station de recharge rapide DC (de 20 à 80 %) : 29 minutes