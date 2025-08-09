Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot 307 Cc

Duel d’anciennes

Peugeot 307 CC HDI 136 vs Renault Mégane CC DCI 150, les callipyges aérées s’affrontent

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

C’est l’été, il vous faut une monture performante pour profiter du soleil cheveux au vent durant vos vacances. Nos deux rivales concilient les contraires pour offrir punch, économie et toit rétractable. Laquelle choisir ? Dès 3 500 €

Peugeot 307 CC HDI 136 vs Renault Mégane CC DCI 150, les callipyges aérées s’affrontent

C’est une mode relancée par la Mercedes SLK et popularisée par la Peugeot 206 CC. Les coupé-cabriolets se sont répandus comme une traînée de poudre dans les années 2000, faisant rêver la clientèle en conciliant tout et son contraire. Cabriolet pour profiter des beaux jours, coupé pour réchauffer l’hiver (voire se rafraichir grâce à la clim quand le soleil tape trop fort !), le tout dans un gabarit compact. Puis les SUV ont tout balayé.

De sorte que ces carrosseries n’existent plus sur le marché du neuf ! En occasion, on trouve encore nombre de ces CC, notamment chez Peugeot et Renault, dont les 307 et Mégane ont connu un certain succès. L’engouement étant également alors au diesel, ces deux rivales peuvent se doter de moteurs au gasoil très performants, et finalement tout à fait adaptés à l’usage plutôt tranquille d’un CC. 2,0 l HDI 136 ch chez le lion, 2,0 l dCi 150 ch chez le Losange, que préférez-vous ?

 

Les forces en présence

Les designers de Peugeot ont plutôt bien habillé la poupe massive de la Peugeot 307CC, ici en 2005.
Peugeot 307 CC HDi 136 (2005 - 2009) : coupé-cabriolet 2 portes, 4 places, 4-cylindres 2,0 l turbo-diesel, 136 ch, 1 578 kg, 208 km/h, à partir de 3 500 €.

Chez Renault, on a visiblement eu du mal avec la poupe de la Mégane CC, ici en 2006. Elle demeure très massive, voire agressivement anguleuse. L'empattement raccourci ne favorise pas les proportions...
Renault Mégane II CC dCi 150 (2006 - 2009) : coupé-cabriolet -  2 portes, 4 places, 4-cylindres 2,0 l turbo-diesel, 150 ch, 1 495 kg, 213 km/h, à partir de 4 000 €.

 

Présentation  : un toit rétractable difficile à habiller…

Le restylage de 2005 a rendu le museau de la Peugeot 307 plus agressif, mais certainement pas plus harmonieux. Mais c'était dans l'air du temps...
Lancée fin 2001, la  Peugeot 307 a avantageusement remplacé la 306, ne serait-ce que d’un point de vue commercial. Etablie sur une nouvelle plate-forme, elle grandit, gagne en sécurité passive, soigne son confort et son équipement, au détriment certes d’un peu de vivacité dynamique car son poids augmente. Ce dernier point est encore plus évident quand en 2003, la 307 se décline en CC, un coupé-cabriolet dont le toit dur bipartite se replie dans le coffre. Cela induit une poupe au dessin fluide mais assez lourd (rien à voir avec la finesse de la 306 Cabriolet) qui n’empêche pas la voiture de bien se vendre.

Le toit en deux parties de la Peugeot 307 CC se rabat en 20 s, à l'arrêt.
En 2003, la Peugeot bénéficie d’un puissant 2,0 l HDi à 16 soupapes développant 136 ch qui lui confère d’excellentes performances tout en demeurant frugal. Ce bloc se retrouve dans la CC en 2005, à l’occasion du restylage qui apporte une face avant plus agressive mais moins harmonieuse. Un diesel dans un cabriolet ? En réalité, grâce à la rampe commune qui augmente les performances et réduit le bruit, c’est judicieux. Le couple consistant (320 Nm disponibles dès 2 000 tr/min) est en effet très utile pour tracter les 1 578 kg de l’engin ; qui franchit les 100 km/h en 10,3 s tout en pointant à 208 km/h.

Très classique, le tableau de la Peugeot 307 CC présente agréablement et profite d'une finition fort convenable.
La Peugeot 307 CC 2.0 HDi 136 débute à 28 550 € en Sport (soit 38 950 € actuels selon l'Insee), qui inclut déjà l’ESP, la clim auto, les jantes en alliage et le régulateur de vitesse. A 30 750 €, la Sport Pack ajoute les capteurs de pluie et luminosité, les sièges chauffants cuir/tissu, les projecteurs au xénon… En 2006, la 307 136 ch reçoit un filtre à particules ainsi qu’une variante Navteq avec GPS, puis terminera sa carrière fin 2009, à l’arrivée de la 308.

Au contraire de Peugeot, Renault a plutôt cherché à rendre plus homogène le museau de la Mégane 2 en 2005. Il est vrai qu'il n'exhalait pas la douceur.
Chez Renault, on ose un design fort et clivant pour la Mégane II, apparue en 2002. Dotée d’une nouvelle plate-forme, elle progresse face à la Mégane I comme la 307 face à la 306. Plus de sécurité passive, de confort et d’équipements, au détriment du poids. Et, à l’instar de sa rivale, la Renault reçoit une carrosserie coupé-cabriolet à peu près au même moment, en 2003.

Le toit de la Renault Mégane 2 CC, lui aussi en deux parties, se rabat en 22 s, à l'arrêt également.
Les designers du losange ont eu les même soucis que leurs collègues du lion pour habiller la poupe de la Mégane, qui ressort allongée, dans un look presque brutaliste afin d’accueillir les éléments du toit. Mais la Renault ajoute un détail sympa, une partie vitrée au-dessus des passagers. Légèrement relookée en 2005, la Mégane CC bénéficie en 2006 d’un nouveau moteur, un 2,0 l dCi conçu avec Nissan.

Design plus moderne que celui de la 307 pour la Renault Mégane 2 CC, mais certains plastiques résistent mal au temps.
Doté de 16 soupapes, ce bloc développe la coquette puissance de 150 ch, et surtout d’un couple de 340 Nm, disponible dès 2 000 tr/min… comme sur la 307. Sauf que la Mégane ne pèse « que » 1 495 kg, avec pour conséquence des performances annoncées supérieures : 213 km/h au maxi, et un 0 à 100 km/h en 9,5 s.

La gamme est plus riche que celle de la 307, allant de Dynamique (clim auto, capteurs de pluie et de luminosité, régulateur de vitesse, ESP, jantes en alliage, le tout pour 29 750 € - 39 950 € actuels selon l'Insee) à la Luxe Privilège (+ sellerie cuir/tissu et xénons notamment, à 30 950 €). En 2007, le filtre à particules fait son apparition, et en 2009, la Mégane II disparaît au profit d’une Mégane III aux lignes adoucies.

 

Fiabilité/entretien : des moteurs costauds

Belle robustesse pour le 2,0 l HDI 16 soupapes de la Peugeot 307 CC, mais ses périphériques sont à surveiller.
Les 307 et Mégane ont eu un début de carrière chargé en matière de pannes, et se révèlent bien plus fiables une fois restylées. Nos deux rivales le sont, fort heureusement. Ce qui n’empêche pas quelques avaries.

La Peugeot dispose d’un moteur très solide, mais qui a connu des problèmes périphériques, comme le colmatage du FAP, des fuites à l’échangeur de la vanne EGR et capteurs de pression du turbo défaillant. Ce dernier point a été pris en charge par Peugeot à l’époque. Hormis ceci, ce bloc passe les 200 000 km sans faiblir, mais demande un changement périodique de courroie de distribution.

RAS côté boîte (si ce n’est des avaries de volant moteur), mais dans l’habitacle, les pépins électriques sont assez communs. Notamment du côté des moteurs de vitre arrière, ce qui peut empêcher le fonctionnement du toit. Pour assurer ce dernier, bien vérifier le niveau d’huile de sa pompe (fuites possibles) et l’état des capteurs.

La chaîne de distribution rend la maintenance du 2,0 l dCi de la Renault Mégane 2 CC moins chère.
Comme celui de la Peugeot, le moteur de la Renault, bien né, séduit par sa solidité et simplifie sa maintenance car il s’équipe d’une chaîne de distribution. Les ennuis sont ceux des diesels de cette époque, vanne EGR et FAP en tête, sans oublier quelques casses de turbo. On a relevé en début de carrière des faiblesses du côté des coussinets de bielles, résolus depuis.

La transmission est solide, mais l’habitacle semble moins résistant que celui de la 307. Côté toit, ici aussi, des vitres arrière électriques en panne peuvent gêner son fonctionnement, tout comme des capteurs défectueux et, très rarement, un calculateur défaillant. Surveillez également le fluide de la pompe hydraulique, mais globalement, il n’y a pas tant de soucis.

Avantage : Renault. Moteur demandant moins de maintenance, toit un peu plus fiable, la Mégane prend ici un court avantage.

 

Vie à bord : de la place pour quatre

La Peugeot 307 CC accueille dignement ses passagers arrière, mais ils ne pourront être que deux.
Dans la Peugeot, on est surpris par le toit qui remonte très loin au-dessus des passagers avant. A bord, à l’avant, il y a beaucoup de place et des sièges agréables, mais à l’arrière on ne logera que deux personnes, sur une banquette pas très confortable. La finition est convenable, et le revêtement en cuir intégral optionnel couvrant le tableau de bord est un plus indéniable. Par ailleurs, l’équipement est plutôt riche. Pour sa part, le coffre varie de 204 l toit baissé à 350 l toit levé, soit un volume minimal acceptable.

Les passagers arrière de la Renault Mégane 2 CC ont un peu moins de place que dans la 307, et, là aussi, ne pourront être que deux.
La Renault surprend moins par la remontée de son toit que la Peugeot. A bord, elle accueille ses passagers avant avec des sièges plaisants et un design plus original que celui de sa rivale, mais la place disponible semble un peu en retrait. C’est encore plus valable à l’arrière, où les passagers sont davantage à l’étroit. Mais la Mégane avance un argument très intéressant avec son pavillon vitré qui apporte une luminosité bien agréable quand le toit est levé. A ce moment, le coffre atteint 490 l, plus que celui de la 307, mais son volume tombe à 190 l quand le toit est replié. Là, c’est carrément insuffisant.

Avantage : égalité. Un peu plus d’espace et de finition dans la 307, davantage d’originalité et un toit vitré dans la Mégane, pas de gagnante.

 

Sur la route : des diesels qui font merveille

Très bon comportement routier pour la Peugeot 307 CC Hdi 136, pas trop gênée par sa rigidité amoindrie. Mais son poids très élevé nuit à la vitalité de l'excellent moteur.
Position de conduite impeccable dans la Peugeot, où le moteur se réveille sans tellement de vibrations. Souple, il donne tout de même le meilleur passé 1 700 tr/min, et emmène avec une jolie vigueur la 307, mais sans sportivité non plus, poids oblige. On apprécie l’onctuosité de ce bloc bien insonorisé, signe d’une belle maîtrise de la part du constructeur. La boîte 6, maniable et bien étagée, soutient efficacement le 2,0 l HDi.

Côté comportement routier, c’est sans histoire. Direction précise et consistante, équilibre et grip comptent parmi les qualités de la Peugeot. La rigidité ? Rien de méchant. On entend bien quelques craquements, et le pare-brise bouge un peu sur les aspérités quand le toit est baissé. Dans ce cas, les passagers bénéficient d’une protection efficace contre les remous, du moins à l’avant. Le filet optionnel est un plus ! Quant à la suspension affermie, elle dégrade un peu le confort, qui demeure cela dit acceptable. Une bonne à tout à faire, tant les voyages au long cours que la flânerie en bord de mer.

La Renault Mégane CC dCi 150 fait preuve de plus d'allant que sa rivale, grâce à son moteur plus puissant et son poids moindre. Mais son châssis demeure en retrait, surtout la direction.
Dans la Renault également, on profite d’une bonne position de conduite, mais l’ergonomie est un peu moins claire que dans la 307, à cause du drôle de frein à main et de la commande de régulateur de vitesse éparpillée. Ici aussi le moteur se signale par sa bonne isolation, et sa souplesse agréable. Ensuite, il surpasse celui de la Peugeot par son punch ainsi que sa capacité à prendre des tours. 5 000 tr/min ne lui font pas peur ! Et la boîte 6 lui va comme un gant. Dynamiquement, en revanche, la direction de la Mégane, manquant de rapidité et de ressenti, n’a pas l’agrément de celle de la Peugeot.

On relève aussi davantage de craquements, voire de bruits aérodynamiques que dans la 307, signe d’une rigidité perfectible qui ne remet pas en question la tenue de route, excellente. Toit baissé, les flexions de la caisse sont encore plus sensibles, mais les passagers profitent d’une belle protection contre les courants d’air (à l’avant, pas à l’arrière), et le filet anti-remous ne fait que la renforcer. Ici aussi, la suspension a été affermie pour faire face au poids, mais le confort demeure des plus acceptables. La polyvalence vaut donc largement celle de la Peugeot.

Avantage : égalité. Plus de punch pour la Renault, comportement routier plus agréable et efficace pour la Peugeot, nos rivales se marquent à la culotte (de cheval).

 

Budget : musclées et pas chères

Toit replié, le coffre de la Peugeot 307 CC chute à 205 l, contre 350 l quand il est levé.
En très bon état, la Peugeot 307 se débusque dès 3 500 €, avec un peu plus de 200 000 km au compteur. A 4 500 €, on accède à des exemplaires affichant environ 150 000 km, alors qu’on comptera 6 000 € pour descendre vers les 100 000 km. La consommation ? Elle s’établit aux alentours de 6,5 l/100 km.

Le coffre de la Renault Mégane 2 CC varie de très petit (190 l) à vraiment spacieux (490 l), quand le toit est levé.
La Renault est un peu plus chère, 500 € à 1 000 € supplémentaires. En cause ? Sa plus grande rareté, liée à la concurrence interne de la dCi 130. La consommation est équivalente à celle de la Peugeot.

Avantage : Peugeot. Moins chère mais pas plus gourmande, la 307 rafle ici la victoire.

 

Verdict : plus proches qu’on ne l’imagine

Toit en place, la Peugeot 307 CC, ici en 2005, se signale par une ligne plutôt harmonieuse.
Derrière des langages stylistiques opposés, les Peugeot 307 CC et Renault Mégane CC sont extrêmement proches, par leur définition comme leurs prestations. Aux points, elles s’avèrent donc difficiles à départager. En réalité, tout va se jouer sur les finances, où l’une des deux rivales s’octroie un avantage assez net : la Peugeot. Cette avance lui permet, à notre sens, de remporter au général une courte victoire.

Toit déployé, la Renault Mégane 2 CC révèle un argument intéressant : un pavillon vitré, qui illumine agréablement le cockpit/
Thème Avantage
Fiabilité/entretien Renault
Vie à bord Egalité
Sur la route Egalité
Budget Peugeot
Verdict Peugeot (cf. texte)

 

Pour trouver des annonces, rendez-vous sur le site de La Centrale : Peugeot 307 CC HDi 136 et Renault Mégane CC dCi 150.

Avis Peugeot 307 Cc

16,2 /20

307 Cc (2) CC 1.6 16V NAVTEQ (2006)

Par Cloviss le 09/06/2023

Je suis en possession de mon véhicule depuis novembre 2022 (plus de 6 mois), c'est un véhicule importé des pays-bas en 1.6 essence 110chevaux tout en cuir, avec je pense toutes les options disponibles, elle n'a jamais eu de soucis a part un voyant, j'en suis content c'est a ce que je m'attendais en l'achetant, une voiture clairement pas faites pour les performances avec son petit moteur et un poids qui se fait beaucoup ressentir et qui fait beaucoup consommer (presque 10L/100 en conso mixte), mais elle devient un vrai plaisir une fois en été. Confort optimal a l'avant avec beaucoup d'espacew et raisonnable à l'arrière a condition de ne pas dépasser les 1m75

14,2 /20

307 Cc CC 2.0 16S (2005)

Par §geo868uK le 15/08/2021

Achetée en Juin 2007, première mise en circulation Avril 2005, avec 32000 km, aujourd'hui 260000 km, cette voiture m'a blufflée, pas pour ses performances, qui sont, il faut le dire, pas terrible, mais pour sa polyvalence, sa fiabilité, Je change de voiture aujourd'hui, mais ma 307 cc je la garde, à part des défaut de carrosserie elle est dans un état mécanique impeccable, tout fonctionne, pas un voyant allumé, en bref, je suis absolument satisfait de cette voiture. Bien sûr, il y a des bémols, Habitabilité, infiltrations d'eau quand vous roulez fenêtre ouverte sous la pluie, manque de couple... Mais dans l'ensemble, une bonne voiture, je suis sûr qu'elle roulera encore dans 10 ans.

15,2 /20

307 Cc (2) CC 2.0 16S SPORT (2005)

Par Docteur Jones86 le 08/03/2020

Si elle est lourde à bas régime, passée 3000tours c'est un vrai plaisir de conduite! Plaisir décuplé une fois décapotée. Extérieurement sa ligne est dynamique et ne vieillie pas beaucoup, elle inspire la sportivité et une l'élégance.L'intérieur est très bien fini, sans trop en faire on reste dans cette idée d'élégance et de sportivité. On a envie de la conduire et une fois sur la route on ne le regrette pas! D'autant plus qu'elle est assez confortable.Côtés défauts on regrettera un désambuage pas très efficace et une direction assistée un peu capricieuse avec le temps.

18,2 /20

307 Cc (2) CC 2.0 16S HDI FAP SPORT PACK (2008)

Par §ang346Tb le 17/05/2018

je viens de vendre ma 307cc et je peux vous dire que je la regrette enormement en 4ans je n ai jamais eu aucun probleme j adorai sa puissance je pouvez doubler meme decapoter qui je voulais j ai vendu ma voiture en 1heure et c est pas des conneries aucune rayure ni bosse impeccable une super bonne voiture

