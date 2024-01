Renault Mégane II CC (2003 – 2009), cubisme et plein ciel, dès 2 500 €

On l’a souvent écrit, le succès de la Mazda MX-5 a inspiré bien des constructeurs. Notamment Mercedes qui, pour se faire une place au soleil sur le marché des petits cabriolets, relancé par la japonaise, a dégainé une SLK pour le moins marquante en 1996.

Pourquoi ? Parce qu'elle actualise l’idée du toit dur rétractable, étrennée par Peugeot dans les années 30, et elle fait des ravages. A tel point presque plus personne ne veut de cabriolet doté d’une capote, jugée définitivement ringarde. Peugeot emboîte le pas à Mercedes avec sa craquante 206 CC, mais aussi Renault, qui est plus prompt que le sochalien à dégainer une compacte « coupé-cabriolet ».

En effet, après avoir lancé une Mégane de nouvelle génération en 2002, marquante par son design et établie sur une plateforme inédite, Renault en présente une variante CC en 2003, damant le pion de peu à la 307 du même type !

La CC succède à la Mégane I cabriolet, une 2+2 dotée d’une capote, avec de bons arguments : habitabilité en hausse, coffre spacieux en tête. Sans oublier l'étanchéité d'un coupé en hiver. Seulement, le hard-top escamotable présente des inconvénients : il est lourd et prend de la place.

De sorte que la Mégane CC dépasse de 146 mm en longueur la berline (mais perd 10 cm d’empattement) et surtout, pèse 170 kg de plus que la version fermée, doit près de 100 kg sont dus aux renforts de caisse. Le constructeur a cassé sa tirelire pour la conversion de sa compacte ! Pour sa part, le toit (78 kg à lui seul) est étudié et fabriqué par le spécialiste allemand Karmann. Il se replie en 22 s et surtout comporte une partie vitrée au-dessus des passagers. Bien vu !

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Autre bonne idée de Renault : traiter la Mégane CC comme un modèle courant, donc décliné en de multiples versions. Deux blocs essence à 16 soupapes sont proposés, un 1,6 l de 115 ch et un 2,0 l de 136 ch, plus un diesel pour les pragmatiques pervers. Toutes les finitions sont riches : clim, ordinateur de bord, phares et essuie-glaces automatiques, sono, ESP (sauf sur la 1.6), et 6 airbags sont offerts dès le niveau Confort.

En Sport, on dispose en sus de la régulation auto de la clim, des jantes alu, du lecteur CD voire du volant cuir. Enfin, en Luxe, on a droit à la carte mains libres, au chargeur CD, ou encore au régulateur de vitesse.

Les prix varient de 21 300 € (28 300 € actuels selon l’Insee) pour la 1.6 16v Confort à 27 500 € pour la dCi Luxe (36 500 € actuels selon l’Insee), en passant par 24 000 € pour la 2.0 16v Sport (31 900 € selon l’Insee). Toutes disposent de boîte 6 (sauf la 1.6 : 5 vitesses) et une automatique est proposée en essence. Plutôt compétitif !

La Mégane CC entame une carrière honorable, surtout qu’en 2004 apparaît une très intéressantes variante 2,0 l turbo de 165 ch. En janvier 2006, la Renault bénéficie d’un léger restylage, touchant à la calandre, dont les deux parties s’alignent avec les projecteurs, les feux arrière et des détails d’habitacle.

Les blocs atmos perdent quelques plumes (110 ch en 1.6 et 135 ch en 2.0 désormais) mais le dCi passe à 130 ch, alors qu’un 1.5 dCi 105 ch et un 2.0 dCi 150 ch sont sauvagement introduits. En 2008, la fin se précise, avec la disparition du 2.0 16v, alors que la Mégane CC est retirée en 2009.

Combien ça coûte ?

Pas cher : presque plus personne ne veut de coupé-cabriolet ! Ainsi, en très bon état, la Mégane CC se déniche dès 2 500 € en 1.6 avec environ 150 000 km, ce à quoi on ajoute 500 € pour une 2.0. Plus rare, la 2.0 T exige environ 1 000 € de plus que la 2.0.

En phase 2, augmentez les montant de 500 €, voire 1 000 € supplémentaires pour voir le kilométrage tomber sous les 100 000 km. Des montants pouvant varier selon la condition et la configuration de la voiture. En diesel, les prix débutent à 2 800 € (1.5-1.9 dCi à 170 000 km environ) et 3 800 € en 2.0 dCi.

Quelle version choisir ?

Vu le poids de la voiture, privilégiez les motorisations puissantes : 2.0T en essence et 2.0 dCi en diesel.

Les versions collector

Les séries limitées Duetto et Broadway de 2005, voire Exception de 2009, valent surtout pour leur équipement. En réalité, la version la plus à-même de séduire les collectionneurs sera la 2.0T

165 ch pour ses performances (225 km/h en pointe) et sa fiabilité mécanique. A condition de se trouver en parfait état et à faible kilométrage.

Que surveiller ?

Le passé de la Mégane II est, disons, chargé en matière de fiabilité, surtout avant 2006. Mécaniquement, les essences s’en tirent très bien, hormis une tendance à griller des bobines. En 1.9 dCi, en revanche, les casses de turbo sont légion, de même que les avaries d’injection. Le 2.0 dCi est bien plus fiable ! On note aussi des avaries sur les premières boîtes 6. La direction électrique a, elle aussi, causé quelques tracas.

Dans l’habitacle, là encore sur les exemplaires non restylés, les pannes ont été nombreuses : carte mains libres inopérante, vitres électriques défectueuses, voyants s’allumant sans raison… Les cuirs ne sont pas à rechercher en priorité car leur qualité laisse à désirer (déchirures), alors que certains plastiques ont tendance à peler. Quant au toit, assurez-vous de son bon fonctionnement car des soucis de capteur ou de pompe hydraulique peuvent perturber son fonctionnement. Enfin, examinez bien ses joints.

Normalement, la très grande majorité des soucis ont été résolus, mais la Mégane II est nettement plus recommandable une fois restylée. Vu le nombre de rappels, préférez les autos bien suivies.

Sur la route

Grâce à une assise abaissée, la position de conduite est meilleure dans la Mégane CC que dans les berlines. Le siège se révèle agréable et l’instrumentation claire, mais l’activation du régulateur de vitesse est tout sauf simple. Le moteur 2,0 l turbo 165 ch, très souple, se montre doux, punchy et volontaire : avec lui, ce CC avance presque sportivement ! Surtout avec cette boîte 6 maniable et bien étagée.

Malgré une assistance de direction agissant avec un désagréable retard, le comportement routier se révèle très sûr, relativement efficace et, pour tout dire, presque plaisant ! L’amortissement réussi contribue à cet état de fait, même si l’auto n’est pas une sportive. Son truc, c’est le confort, excellent grâce à la filtration des trains roulants et la bonne insonorisation. Sans oublier la lumière diffusée par le pavillon transparent !

Toit baissé, la Mégane ne perd presque rien de ses très estimables prestations routières, tout au plus quelques menues vibrations parcourent-elles le pare-brise. Rien de grave. Avec le filet antiremous en place, on profite du plein air sans pâtir de rafales inopportunes, ce qui renforce l’agrément de conduite. Quant à la consommation, elle tourne autour de 9,5 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Renault 19 Cabriolet (1991 – 1996)

Apparue en 1988, la R19 a révolutionné l’idée qu’on se faisait de la qualité selon Renault. Succès commercial, elle se décline en cabriolet en 1991, très élégant car il se passe d’arceau de sécurité : du jamais-vu chez les compactes ! Deux blocs sont proposés sur cette découvrable spacieuse et pratique assemblée chez Karmann : un 1,7 l de 107 ch et un 1,8 16 s de 140 ch.

Restylée en 1992, elle voit sa face avant et son tableau de bord évoluer sensiblement. Sous le capot, le 1,7 l passe à 1,8 l et 113 ch, le 16s tombant à 137 ch. Le 1,8 l chute à 95 ch l’année suivante mais une variante 110 ch apparaît en 1995. La R19 cabriolet s’en va en 1996, produite à 29 222 unités. Un score honorable pour une auto sérieusement fabriquée. A partir de 4 000 €.

Renault Mégane CC 2.0T 2005, la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3

Alimentation : injection, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 165 ch à 5 000 tr/min

Couple : 270 Nm à 3 250 tr/min

Poids : 1 415 kg

Vitesse maxi : 220 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,7 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Renault Mégane II Coupé-Cabriolet, rendez-vous sur le site de La Centrale.