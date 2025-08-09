Jean-Pierre Vignau, l'improbable et oublié cascadeur

Parfois, l’INA (Institut national de l’audiovisuel) se transforme en cabinet de curiosité. Ainsi cette vidéo des années 80 consacrée à Jean-Pierre Vignau. Jean-Pierre qui ? L’homme dont il est question, même s’il est inconnu du grand public, dispose d’un pedigree impressionnant puisqu’il a été champion du monde de karaté à Mexico en 1975 après avoir enchaîné 7 titres nationaux et trois trophées européens.

Mais son truc à lui, pour gagner sa vie, c’est la cascade. Et là, on ne rigole plus du tout, malgré cette vidéo ou on le voit à l’échauffement, courant, faisant des pompes, mimant des gestes de karatéka bandant ses muscles, et faisant bouger ses oreilles.

À son actif, l’homme affirme avoir cassé plus de 6 600 voitures. Il les a toutes comptées, comme les juges ont compté le nombre de tonneaux qu’il a effectué, en une seule fois. Ils en ont dénombré 27, en lui attribuant le record du monde. « Je suis arrivé un peu vite » commente le cascadeur dans une autre vidéo et en toute fausse modestie.

Deux Mad max et quatre James Bond

Autre record, autre prouesse, en 1980, lorsqu’il s’attaque au plus long saut en longueur et en voiture. Le précédent détenteur a atteint 58 m, mais Jean-Pierre va le reléguer aux oubliettes en touchant le sol au bout de 64 m. Sauf que sa voiture est partie en soleil, rebondissant 5 fois en l'air pour s’écraser au sol au bout de 118 m. Il faudra plus d'une heure pour le désincarcérer, mais il sourit à la sortie, tout blessé qu’il est.

Le self-control, toujours

En parallèle, il réalise les cascades pour le cinéma, en travaillant sur les deux premiers Mad Max, « sans jamais croiser Mel Gibson » et sur quatre opus de James Bond. Aujourd'hui,Jean-Pierre Vignau distille ses conseils aux jeunes karatékas sur Youtube en développant une théorie plutôt fumeuse pour expliquer la force du mental dans le sport comme dans la vie. Pour le cascadeur-karateka, il faut absolument conserver son self-control dans toutes les situations.

Selon lui, si des conducteurs se tuent dans des collisions frontales contre des arbres, c’est parce qu’inconsciemment et par pure panique, ils veulent stopper la voiture qui s’est emballée, et donc foncent dans le premier obstacle qui se présente, en l’occurrence un platane Pas sûr que cette théorie soit validée par la faculté.