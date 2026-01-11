Pour son entrée de gamme, Audi va faire renaître l’Audi A2 sous les traits d’une berline, typée SUV à la carrosserie monovolume.

Afin de réduire une gamme qui ne cesse de s’élargir avec des modèles électriques et thermiques, Audi va supprimer de son catalogue, la berline Audi A1 et le SUV Audi Q2 et les remplacer par un seul et unique modèle dont le nom pourrait être Audi A2 e-tron. Il s’agit du patronyme d’un modèle du début des années 2000 qui n’a connu une courte existence.

S’il reprend le nom d’Audi A2 pour en baptiser son futur modèle, Audi voit juste, car comme le petit monospace produit entre 2000 et 2005, la future Audi A2 e-tron sera par l’originalité de son profil, bien différente des autres modèles qui composent la gamme Audi. Elle ne pourra être classée dans une catégorie précise, telle que celle des berlines ou des SUV.

Mélange des genres

Car en regardant de plus près les prototypes de cette voiture qui ont été pris en photos par nos chasseurs de scoop cet automne sur le circuit du Nürburgring, on se rend compte que cette future Audi ne ressemble à aucun des modèles de la marque aux anneaux. Carrosserie monovolume, ligne de toit plongeante vers l’arrière et hayon dont la partie basse est très verticale, suspensions à grands débattements et protections d’ailes comme ceux d’un SUV, la future Audi A2 e-tron sera un modèle à part dans la gamme du constructeur d’Ingolstadt. Cette voiture qui est encore en cours de mise au point devrait être dévoilée cet automne (peut-être au Mondial de l’automobile, du 12 au 18 octobre) pour une commercialisation fin 2026 ou début 2027.

Une base de Volkswagen ID. 3

Pour créer ce modèle, Audi n’est pas allé bien loin et se sert de la plateforme MEB qui équipe de nombreux modèles électriques du groupe Volkswagen comme la Volkswagen ID.3 ou bien encore la Cupra Born. Véhicule haut de gamme, l’Audi A2 e-tron se servira aussi des motorisations électriques de ces deux modèles, mais uniquement les moteurs les plus puissants, ainsi elle pourrait disposer d’une motorisation de 231 ch (celle de la Cupra Born de mileu de gamme) pour un ticket d’entrée le plus attractif possible et deux plus puissantes de 286 et de 326 ch, comme celles qui équipent les Volkswagen ID.3 GTX et ID. 3 GTX Performance. Afin de garantir une autonomie correcte, ces motorisations seront associées à une batterie de 82 kWh, soit 79 kWh de capacité nette. Cette Audi A2 e-tron sera une propulsion et ne devrait pas être disponible en quatre roues motrices (avec deux moteurs).