Essai longue durée - 4 000 km en Cupra Born: Cupra des villes, Cupra des champs

Quand la rédaction de Caradisiac part en road trip, la tradition veut que chacune des voitures soit attribuée par tirage au sort à un des journalistes. Mais cette année, j’avais expressément demandé à disposer du seul modèle 100% électrique. Et bizarrement, ce souhait n’a pas soulevé la moindre objection de la part de mes camarades.

Au contraire, même, tant j’ai senti chacun de confrères soulagé de ne pas avoir à effectuer 4 000 km en 8 jours dans un pays parmi les moins bien dotés d’Europe en matière d’infrastructures de recharge publique.

Alors suis-je masochiste ? Peut-être un brin, je l’avoue. Mais il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort, comme dirait l'autre.

Et puis bon, il ne s’agit pas non plus d’un reportage en zone de guerre. Loin s’en faut, puisque ma mission consiste à voyager dans un pays que j’adore au volant d’une Cupra Born VZ 230 ch, voiture des plus avenantes.

4000 bornes, mais peu de bornes pour ma Born



De plus, ma monture dispose d’une batterie XL de 77 kWh qui lui permet de revendiquer une autonomie de 550 km. Ce chiffre correspond certes à des conditions d’usage optimales, et certainement pas à un road trip au rythme aussi intense que celui mitonné par Claude Barreau, rédacteur en chef de Caradisiac.

Mais tout l’intérêt de ce genre de sujet est justement de jauger des qualités - et défauts, surtout - des machines qui nous sont allouées, dans des conditions pas toujours faciles qui nous permettent d’en extraire la substantifique moelle.

Performances, confort, aspects pratiques, efficience, rapport prix/prestations… : les essais longue durée fournissent une mine de renseignements, et permettent de mettre en lumière certains aspects qui pourraient passer sous nos radars lors de prises en mains plus rapides telles que celles que nous pratiquons à longueur d’année.

Prévoyant, j’ajouterai simplement à la dernière minute dans le coffre de 385 litres, valeur qui se situe dans la bonne moyenne de la catégorie des compactes, une rallonge électrique de 10 mètres à grosse section.

Celle-ci pourrait en effet me sauver la mise au cas où la batterie menacerait de tomber à plat dans un village perdu au fin fond de l’Andalousie, et où je n’aurais d’autre choix que de me brancher à une prise domestique chez l’habitant, lâchement abandonné par mes camarades de virée.

Mais nous n’en sommes pas encore là. Tout commence donc au petit matin du mercredi 31 mai avec la plus grosse étape du voyage, un Paris-Barcelone à avaler d’une traite dans la journée…