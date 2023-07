Road trip Caradisiac en Espagne : un demi-tour du monde en Seat et Cupra

Caradisiac est le seul média auto à organiser des road trip de cette ampleur. Et après Dacia, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, ce sont cette fois des modèles des marques Seat et Cupra que nous avons embarqués pour un long voyage. Pourquoi organiser ces road trip ? Tout d’abord pour faire des essais longue durée, essais qui nous permettent de vous dire ce que les modèles testés ont vraiment dans le ventre.

De manière raisonnable, on peut vous dire qu’on les maltraite un peu nos montures. Pensez ! Pendant plus de huit jours, nous restons collés à leur volant du matin au soir. Au total, près de soixante heures passées au volant ! Un test de cette nature, c’est un peu comme si nous organisions une rencontre sentimentale entre un journaliste et une voiture. Finalement, c’est comme si on disait à nos essayeurs : « Voilà, tu vas partir une semaine en amoureux avec tel modèle. À la fin, tu nous diras, si vous vous êtes aimés, comment s’est déroulée la relation. Avez-vous eu des moments tendres, des difficultés ? As-tu des reproches à lui faire ? Qu’as-tu aimé en elle ?



Tous les articles à découvrir cet été Les étapes Étape 1 : Paris - Barcelone Étape 2 : Barcelone - Valence Etape 3 : Valence - Andujar Etape 4 : Andujar – Huelva Etape 5 : Huelva – Tolède Etape 6 : Tolède – Désert des Bardenas Etape 7 : Tudela – Barcelone Les essais longue durée Seat Arona Seat Ibiza Seat Leon berline Seat Ateca Seat Tarraco Cupra Leon ST Cupra Formentor Cupra Born Les reportages Musée Seat Interview de Jorge Diez - Directeur du design Seat - Cupra Essai du scooter Seat Mo Interview de Sven Schuwirth, COO de Cupra Casa Seat - Barcelone et Cupra Racing Factory





Un road trip, c'est aussi un voyage sur les terres des constructeurs Seat/Cupra pour vous faire découvrir leur histoire. La marque nous a ouvert les portes de son musée, (le public ne peut le visiter qu'une seule fois par an), l’occasion de vous faire découvrir sur Caradisiac une visite exceptionnelle au cours de l’été. Nous avons profité de notre passage à Martorelle, siège des marques espagnoles, pour interviewer des dirigeants de Seat et de Cupra. Et il y a beaucoup à dire sur le destin croisé de ces deux marques après que le dirigeant de Seat Wayne Griffiths a annoncé que Seat, tout en continuant de produire des voitures, s'orientera vers les nouvelles mobilités…. Au moment même ou Cupra n’a jamais vendu autant de voitures.

Nos essayeurs et leurs huit modèles testés

Seat et Cupra enfin, c’est bien sûr un pays, l’Espagne, l'un des visités au monde après la France. Ce pays frontalier du nôtre, vous le connaissez peut-être déjà en partie, comme certains d’entre nous. Mais nous avions à cœur d’essayer de vous faire découvrir quelques pépites et nous espérons y être parvenus. Notre perle, El Rocio, petite ville absolument fascinante située tout au sud de l’Andalousie.

Quoi qu’il en soit, notre trajet a été un véritable délice. Parti de Paris, notre première étape nous a amenés à Barcelone, un trajet de plus de 1000 km. À la suite, nous sommes allés à Valence avant de nous rendre au cœur de l’Andalousie, à Andujar, à Séville, puis à Huelva et le fameux El Rocio.

Voici pour le début de notre road trip mené à pas de charge. Le retour vers le nord, si l’on peut dire, nous a conduits encore à avaler pas mal de kilomètres. Un premier arrêt tout d’abord à Tolède, grande découverte pour la plupart de nos journalistes, puis le désert des Bardenas avant de rejoindre Barcelone.

Au total, 4000 kilomètres et un peu plus encore pour notre mercenaire de l’électrique, Pierre-Olivier Marie qui a tenu absolument à faire le road trip à avec une Cupra Born qui annonçait 550 km d’autonomie au maximum. A priori, un calvaire…. Peut-on facilement recharger une électrique en Espagne ? Vous découvrirez la réalité de son périple pendant l’été et vous ne devriez pas vous ennuyer. À noter évidemment que nous avons pris soin de parcourir tous types de routes, autoroutes, routes nationales et routes de montagne pour tester nos montures, leur confort, leur tenue de route, dans toutes les conditions. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour découvrir les vidéos des trois premières étapes.