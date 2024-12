La Volkswagen ID.3 GTX est-elle l'avenir de la Golf GTI ?

EN BREF Compacte Déclinaison sportive : 286 ch À partir de 46 990 €

C’est fin 2019, qu’a été lancé l’ID.3, premier modèle du constructeur allemand à être disponible uniquement en 100 % électrique. Malgré le fait qu'elle soit le plus accessible de cette nouvelle gamme, elle n’a pas réussi à susciter autant d’engouement que prévu. Après un restyling courant 2023, la gamme s’est enrichie d’une déclinaison dénommée GTX, que l’on peut considérer comme la plus sportive, sachant qu’elle est déclinée en deux niveaux de puissance de 286 ou 326 ch.

Sur le plan esthétique, cette version GTX gagne indéniablement en caractère avec un kit carrosserie spécifique comprenant notamment un pare-chocs avant exclusif muni d’une nouvelle entrée d’air, de déflecteurs et de feux de jour à LED en forme de boomerang.

La compacte allemande reçoit aussi des éléments de carrosserie de couleur noir brillant (coques de rétroviseurs, toit, logo GTX, bas de caisse). Mais ce n’est pas tout, puisqu’elle se chausse de jantes 20 pouces et d’une teinte exclusive dénommée rouge Roi. Les changements sont opportuns, mais tout cela est bien discret pour un modèle dévergondé. Cette ID.3 GTX est donc plus sage que sa cousine, la Cupra Born VZ au style plus démonstratif, plus en adéquation avec ses prestations.

À l’intérieur, les évolutions sont nettement plus légères. Elles portent uniquement sur l’adoption de sièges sport badgés GTX et d'une sellerie en tissu réalisée à partir de matériaux recyclés. Des surpiqûres rouges visibles sur les sièges, les garnitures de portes, le tableau de bord et le volant donnent une touche colorée à un habitacle très sombre.

Les rangements sont nombreux, les passagers arrière à leur aise et le volume de coffre intéressant avec 385 litres. La présentation est classique avec face au conducteur une petite instrumentation numérique mesurant 5 pouces. Elle est complétée par un affichage tête haute. Depuis le restylage, la commande de vitesses a migré près du volant, ce qui s’avère nettement plus pratique. L’écran multimédia mesure 12,9 pouces. Même s’il concentre toujours la plupart des informations et notamment la climatisation, des raccourcis facilitent le maniement et surtout il semble beaucoup moins buggé qu’auparavant, ce qui était son principal point faible. La qualité des matériaux demeure toutefois assez basique.

Vraiment sportive ?

On serait tenté de répondre oui, si on en croit Volkswagen qui annonce que « les performances de l'ID.3 GTX sont supérieures à celles des Volkswagen équipées des moteurs V6 turbo les plus puissants ». Sur le papier, l’ID.3 GTX affiche, en effet, de caractéristiques qui donnent envie avec une puissance de 286 ch, un couple de 545 Nm et un 0 à 100 km/h abattu en 6 s, soit un chrono proche de celui d’une Golf GTi Clubsport. Toutefois, on est très loin de la compacte sportive, car sa vitesse maximale est limitée à 180 km/h, son poids est trop important avec presque deux tonnes sur la balance et surtout, elle procure moins de sensations. Effectivement, il n’y a rien de mieux qu’un bon moteur thermique, grâce notamment à une sonorité plus évocatrice et une plus grande agilité.

Cette ID.3 GTX reste plaisante à mener, avec notamment une vraie réactivité et des accélérations plus que toniques. La direction est précise, même si elle manque légèrement de consistance, ce qui accentue l'impression de flou. Le freinage est satisfaisant, mais le ressenti n’est pas encore au niveau de celui d’une thermique. Même s’il s’agit d’une propulsion, ne pensez pas trop jouer pour autant, car les aides électroniques interviennent rapidement même si on ne constate pas de perte de motricité. Toutefois, ce côté dynamique n’est pas sans conséquence puisque l’amortissement trop ferme et les roues 20 pouces dégradent fortement le confort. Il manque toutefois un côté joueur plus affirmé. À noter enfin, que la version Performance, semble mieux pourvue dans ce domaine avec de série des barres stabilisatrices renforcées, une suspension arrière multibras et une suspension adaptative.

L’autre point fort de cette ID.3 GTX se situe aussi au niveau de l’autonomie et de la recharge avec 600 km possibles officiellement grâce à l’adoption d’une nouvelle batterie de 79 kWh qui accepte des courants de 175 kW en courant continu. De quoi passer de 10 à 80 % en 26 min. En alternatif, c’est du 11 kW. Lors de notre essai, nous avons enregistré une moyenne importante de 22,3 kWh/100 km, soit une autonomie réelle de seulement 350 km.