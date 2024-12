La Volkswagen ID.3 GTX est-elle l'avenir de la Golf GTI ?

L’ID.3 GTX est la déclinaison la plus sportive de l’ID.3, mais c’est aussi une version riche en matière d’équipement. Ainsi, elle est dotée de série de la caméra de recul, les jantes 20 pouces en alliage, le kit carrosserie et la sellerie tissu spécifiques, les projecteurs adaptatifs Matrix LED, l’ouverture et le démarrage sans clé, les vitres arrière surteintées, le système multimédia 12,9 pouces et du régulateur de vitesse adaptatif.

Equipements et options Version : (2) 286 GTX 79 KWH Equipements de sécurité Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse

Alerte de perte de pression des pneus

Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR)

Protection antidémarrage

Système d'aide à l'éco-conduite - Eco Assistance

7 Airbags

Système de démarrage sans clé Keyless-Go

Projecteurs LED et feux AR à LED

Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique

ACC: Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse

Régulation des feux de route "Light Assist"

Pack Assistance Equipements de confort Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel

Coques de rétroviseurs extérieurs Noires

Interface téléphone Bluetooth

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

Park Pilot - Aide au stationnement AV et AR

Réception de radio numérique (DAB+)

Vitres AV/AR électriques avec dispositif anti-pincement

App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et

Climatiseur 1-Zone "Climatronic" avec mode recyclage de l'air ambiant

Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique

Banquette AR 3 places rabattable (2/3 - 1/3) avec trappe à skis

Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV et AR

Préparation pour activation ultérieure de la Navigation via Upgrades

Sièges AV réglables en hauteur

Volant multifonction à réglage mécanique en hauteur et en longueur

Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement

Climatisation stationnaire

Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold"

Volant en cuir multifonctions avec surpiqûres rouges et insert 'GTX'

Accoudoirs pour les sièges AV

Ceintures de sécurité automatiques AV 3 points à enrouleur avec prétensionneurs

Console centrale rétroéclairée avec rangements, volet occultant, 2 porte-gobelets

Ecran central tactile de 12,9'' personnalisable

Sellerie Tissu Lurus avec sièges 'Top Sport', sûrpiqures rouges et logo 'GTX'

Système audio 4+1 HP AV Esthétique / Carrosserie Carrosserie bicolore - Toit et hayon noir

Jantes en alliage léger 20'' 'Skagen' bicolore Argent Pneumatiques 215/45 R20

Peinture unie/Toit Noir/Hayon Noir

Sellerie Tissu Lurus avec sièges 'Top Sport', sûrpiqures rouges et logo 'GTX' Autres équipements Avertisseur sonore 1 ton

Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR

Kit de dépannage : compresseur 12 V et produit d'étanchéité de pneu

Prise 12 V dans le coffre

Système de récupération de l'énergie en décélération

Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence

Turn Assist : Freinage d'urgence d'intersection

Câble de recharge Mode 3 - Type 2 pour borne de recharge (32 A)

Lane Assist - Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire

Front Assist - Système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage d'urgence en ville et

Intervention de freinage automatique lors des manoevres

Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière

Avertissement de distance avec le véhicule précédent

Pédalier en acier inoxydable avec symboles "Play & Pause"

ID. Display de 5,3''

Commande vocale intuitive -"Bonjour ID." - Certaines fonctions peuvent être exécutées grâce à

2 port USB-C à l'AV (recharge et data) et 2 à l'AR (recharge)

Capacité de batterie nette - 79 kWh

Réglage des phares tactile

Système de Freinage anti-multi collision

Freins à disques à l'AV et freins à tambours à l' AR

Système de refroidissement liquide

Buses à dégivrage automatique à l'AV

Système d'appel d'urgence - eCall

Capacité de puissance maximale du chargeur embarqué pour prise Type 2 : 11 kW AC

Clignotants confort : (1) touche = (3) clignotements

Car2X

E-sound - son spécifique ID

Préparation pour services connectés "VW Connect" activables via la boutique en ligne du véhicule

Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect

Correcteur électronique de trajectoire ESP, Amplificateur de freinage d'urgence AFU, Servofrein

Détection de fatigue

Préchauffage de la batterie manuel (via infotainment) inclus

Carrosserie spécifique 'GTX' AV/AR avec LED de jour à l'AV

Jupes latérales spécifiques 'GTX' en noir laqué

Badge 'GTX' noir spécifique sur les portières conducteur et passager AV

Tableau de bord spécifique 'GTX' avec sûrpiqures rouges

Revêtement du tableau de bord et des portes Lurus avec matériaux durables

Capacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS : 185 kW DC

Eclairage des poignées de portes avec éclairage de bienvenue 'Welcome Light'

Eclairage d'ambiance personnalisable (10 couleurs)

Portes AR avec sécurité

Tapis de sol AV et AR

Capteurs de pluie avec essuie-glace automatique

Pack Extérieur Options disponibles Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8 A) pour prise domestique : 230 €

Extension de garantie 1 an / max 30 000 km : 250 €

Extension de garantie 1 an / max 60 000 km : 350 €

Extension de garantie 1 an / max 90 000 km : 450 €

Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km : 500 €

Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km : 790 €

Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km : 960 €

Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km : 920 €

Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km : 1390 €

Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km : 1660 €

Pompe à chaleur : 1150 €

Toit panoramique en verre et store pare soleil électrique : 980 €

Attelage pour porte-vélos : 510 €

Plancher de coffre amovible : 110 €

Jantes en alliage léger 20'' 'Skagen' Noires Pneumatiques 215/45 R20 : 590 €

Peinture Exclusive/Toit Noir/Hayon Noir Rouge Roi : 900 €

Peinture métallisée/Toit Noir/Hayon Noir Noir Ebène : 700 €

Peinture métallisée/Toit Noir/Hayon Noir Blanc Glacier : 700 €

Peinture métallisée/Toit Noir/Hayon Noir Gris Argent : 700 €