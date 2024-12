La Volkswagen ID.3 GTX est-elle l'avenir de la Golf GTI ?

La concurrence : encore rare sur le marché

Si le nombre de compactes électriques croît de jours en jours, on n’en dira pas de même pour les versions sportives, qui sont encore rares. À côté de cette ID.3 GTX, on peut également citer seulement deux autres modèles, à savoir la Cupra Born VZ et la MG 4 XPoxer. Deux concurrentes nettement plus puissantes, mais commercialisées à des prix équivalents (pour la Cupra) et nettement moins chers pour la MG (40 490 €, mais profitant d’une énorme promotion actuellement, soit un tarif de 32 490 €). L’ID.3 GTX a donc fort à faire.

Ceux qui recherchent encore plus de puissance, pourront se tourner vers l’ID.3 GTX Performance, forte de 326 ch, plus richement équipée, mais vendue 47 990 € soit 1 000 € de plus, mais attention cette version ne peut pas bénéficier du bonus destiné aux électriques de 4 000 € en 2024 puis de 2 000 € l’an prochain.

À retenir : plus dynamique que réellement sportive

La Volkswagen Golf GTI n’a jamais été la sportive la plus performante de la gamme de la compacte, car il y a toujours eu des déclinaisons plus radicales à l’image de la Clubsport. Ici, c'est le même schéma avec cette ID.3 GTX, sachant que la version la plus extrême se nomme GTX Performance. Il n’en reste pas moins que cette GTX « de base » s'avère plutôt sympa à conduire et agréable à regarder. Il s’agit plutôt d’une version dynamique. De quoi séduire certains clients, mais cela ne sera pas suffisant pour d'autres qui choisiront des versions ou des modèles plus sportifs, à l’image de cette déclinaison « Performance », de sa cousine Cupra Born VZ ou de la MG 4 XPower.

Caradisiac a aimé Look avec plus de personnalité

Système média fiabilisé

Autonomie officielle intéressante

Caradisiac n'a pas aimé

Rapport prix/puissance moyennement compétitif

Certaines aides à la conduite trop intrusives

Amortissement trop ferme