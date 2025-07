Le nouveau Kia EV6 GT est beaucoup moins cher que le Hyundai Ioniq 5 N

Kia France vient de dévoiler les tarifs de l’EV6 restylé, bénéficiant de batteries plus grosses et de plusieurs améliorations pour poursuivre sa carrière dans la catégorie des SUV électriques familiaux. Il se négocie à partir de 43 950€ et son addition peut monter jusqu’à 59 550€ en finition haut de gamme GT-Line avec le groupe motopropulseur bimoteur.

Sa version ultra-sportive GT a elle aussi été améliorée. L’EV6 GT reste là aussi très proche de son cousin de chez Hyundai le Ioniq 5 N, avec une puissance maximale en pointe de 650 chevaux (pendant le mode launch control uniquement) et une puissance maximale permanente de 609 chevaux.

70 550€

Ce Kia Ev6 GT restylé coûte en France 70 550€, à comparer aux 78 000€ du nouveau Hyundai Ioniq 5 N à la fiche technique similaire. Son catalogue ne comprend que deux options : la peinture mate à 1 050€ et la pompe à chaleur (comprise dans un pack donnant aussi accès à la fonction de recharge bidirectionnelle) à 1 400€.

L’EV6 GT abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, contre 3,4 secondes pour le Ioniq 5 N d’après sa fiche technique. Il est électroniquement limité comme ce dernier à 260 km/h et revendique une autonomie maximale mixte de 450 kilomètres à comparer aux 448 kilomètres du Ioniq 5 N.

Toujours pas de Tesla Model Y Performance

Rappelons que dans la catégorie des SUV électriques familiaux à hautes performances, on attend toujours le retour du Tesla Model Y Performance. On l’a vu sur la route en tests, mais il n’est toujours pas disponible au catalogue.