Les essais dans les Alpes du Kia Seltos pourraient indiquer une possible arrivée sur le marché européen !

Le Kia Seltos est un SUV compact qui se positionne dans la gamme en dessous du Kia Sportage. Ce modèle n'est pas encore vendu Europe, pourtant la présence d’un prototype de la future génération (la première date de 2019) dans les Alpes indiquerait, selon nos chasseurs de scoop, que ce nouveau modèle pourrait apparaître en Europe.

Alors que le constructeur coréen lance de plus en plus de modèles 100 % électriques sur le marché européen (Kia EV3, EV4, EV5…), il n’en oublie pas pour autant les modèles dotés d’une motorisation thermique électrifiée. Car les ventes des modèles électriques sont encore limitées pour compenser celles des modèles à moteur thermique.

Une motorisation hybride de prévue

Afin de doper sa gamme de SUV qui est déjà assez importante, Kia pourrait choisir de commercialiser le Kia Seltos. Celui-ci se positionnerait alors entre le Kia Stonic et le Kia Sportage. Cette décision pourrait être motivée par le fait que ce Kia Seltos de deuxième génération va disposer sous son capot, et pour la première fois, d’une motorisation hybride. Une motorisation devenue indispensable pour le marché européen.

Le Seltos pourrait être présent au Salon de Munich

Le Kia Seltos, plus SUV que le Kia Niro qui joue dans la catégorie des crossovers apporterait un petit plus dans la gamme du constructeur coréen. On devrait en savoir un peu plus à la rentrée puisque Kia fait partie des constructeurs qui animeront le Salon de Munich (IAA Mobility). Est-ce que le Seltos sera présent sur le stand que le constructeur va installer dans la capitale bavaroise ? Quoi qu’il arrive, la commercialisation de ce modèle n’est pas prévue avant 2026.