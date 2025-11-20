Le Kia PV5 est le « Van of the Year 2026 » !

Pour une première… c’est un vrai succès ! Le tout nouveau Kia PV5 vient de se voir attribuer le prix de « l’International Van of the Year 2026 ». Le premier utilitaire du constructeur coréen décroche d’entrée le Graal des utilitaires. Le prix a été remis ce mercredi dans le cadre du salon Solutrans à Lyon.

« Pour la première fois, Kia a reçu avec son nouveau PV5 le prix le plus prestigieux de l’industrie des véhicules utilitaires » a commenté Jarlath Sweeney, le président du jury. « Les vingt-six journalistes composant le jury de l’International Van of the Year (Ivoty) ont voté à l’unanimité pour élire le PV5, qui devient ainsi le nouveau titulaire du titre pour 2026 ». Le SV, le nouveau fourgon de Farizon, constructeur chinois appartenant au groupe Geely, a terminé sur la deuxième marche du podium avec ce véhicule non encore commercialisé en France. Le Ford E-Transit Courier fini sur la troisième.

Pour Marc Hedrich, président de Kia Europe, « remporter le prestigieux prix de l’International Van of the Year est un véritable honneur et une forte reconnaissance, d’autant plus que les premiers véhicules viennent tout juste d’arriver en Europe. C'est aussi un accélérateur de notoriété. Bien que nouveau sur le marché des véhicules utilitaires légers, cet exploit confirme la capacité de Kia à offrir une ingénierie, un design et une fonctionnalité de pointe ». Sangdae Kim, vice-président et directeur de la division PBV chez Kia a ajouté : « En 2022, nous avons lancé notre division PBV avec une ambition claire : redéfinir le marché des véhicules utilitaires légers grâce à l’innovation. Le Kia PV5 concrétise cette vision et ce prix marque une étape importante ».

Rappelons que l’International Van of The Year est une distinction internationale très prisée des constructeurs. C’est même le prix le plus reconnu et le plus prestigieux de tous. Le trophée est décerné chaque année par un jury composé de vingt-six journalistes spécialisés, représentants 24 pays européens ainsi que la Turquie et l’Afrique du Sud. L’International Van of the Year (Ivoty pour faire simple) est né en 1992 et le premier lauréat fut le Volkswagen T4. Entre autres vainqueurs, le Renault Master décrocha la palme en 1998, le Renault Trafic en 2002, le Mercedes Vito en 2005, le Citroën Nemo et ses frères en 2009 ou encore le Volkswagen ID Buzz Cargo en 2023.

Un record du monde

Le Kia PV5 a décidément le vent en poupe ces derniers temps puisqu’il a aussi battu un record du monde et inscrit son nom au Guiness World Record. À la fin de ce mois de septembre, un Kia PV5 Cargo a battu le record mondial d’autonomie avec 693,38 kilomètres parcourus sans recharge. Ce record a été établi en Allemagne sur des routes ouvertes dans des conditions normales de circulation. La version utilisée était un PV5 Cargo Autonomie Longue, équipé d’une batterie de 71,2 kWh et transportant 665 kilos de charge utile, le maximum autorisé.

« L’itinéraire choisi pour établir ce record a été élaboré avec le plus grand soin afin de refléter au mieux la réalité quotidienne des livreurs et des artisans », explique un responsable de Kia. Sur une boucle de 58,2 kilomètres tracée en zone urbaine et extra-urbaine, ce PV5 Cargo a été confronté à des feux de circulation, des intersections, des ronds-points et aux aléas habituels de la circulation urbaine. Il a aussi dû gravir lors de chaque boucle un dénivelé positif d’environ 370 mètres, accomplissant ce parcours à 11 reprises, pour finalement s’arrêter en panne sèche au cours de la douzième boucle.

Le Ford Ranger de nouveau couronné

Autre concours mais biennal celui-ci, l’International Pick-up Award (IPUA) qui récompense les meilleurs pick-up du marché. Et cette année, c’est le Ford Ranger qui a gagné… Comme en 2023 alors ? Pas tout à fait puisque cette année c’est le Ranger PHEV qui décroche la timbale. Et c’est donc la première fois qu’un véhicule hybride est récompensé par ce jury, composé de membres du groupe International Van of the Year.

Le vainqueur a été désigné après un programme complet d’essais sur route et hors route organisé en Bulgarie le mois dernier et opposant le Ford à d’autres concurrents comme le Maxus T60, l’Ineos Grenadier Quartermaster ou les modèles de Foton. Outre sa technologie innovante, le Ranger s’est distingué par son très grand confort, sa facilité utilisation et ses capacités en tout-terrain. C’est d’ailleurs en off-road que le Ranger PHEV a vraiment dominé ses concurrents, même si l’Ineos, qui termine deuxième, s’est montré performant.