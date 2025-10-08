Avec son PV5 Cargo, Kia réalise un premier essai transformé

EN BREF Fourgon 100% électrique À partir de 40 200 €

Les utilitaires d’aujourd’hui se doivent d’avoir un certain style. Démonstration faite avec ce Kia PV5, au design contemporain, franchement réussi. Ici, on n’est pas loin du véhicule image, au même titre qu’un Volkswagen ID Buzz Cargo. En tout cas, c’est lui le premier à afficher un tel look. Mais il ne sera pas seul longtemps, les esquisses et maquettes aperçues de certains futurs Renault et autres utilitaires chinois adoptant peu ou prou un style identique.

Si le Kia PV5 Cargo est un fourgon électrique d’un nouveau genre, très moderne, voire avant-gardiste, arborant de l’inédit et de l’innovant, il sait rester très fonctionnel et répond globalement à nos critères et besoins européens.

Deux moteurs et deux batteries, au choix

Deux motorisations au menu de lancement de ce PV5, ainsi que deux tailles de batteries. La première associe un moteur électrique de 122 chevaux (89,4 kW) couplée à la petite batterie d’une capacité de 51,5 kWh, la seconde un moteur de 163 chevaux (120 kW) associée à une batterie de 71,2 kWh. Dans les deux cas, le PV5 développe un couple de 250 Nm. Cette double proposition, que l’on retrouve chez d’autres constructeurs, permet aux professionnels d’acquérir le véhicule adapté à leur métier et leur besoin.

L’autonomie maximale annoncée par le constructeur est de 291 kilomètres avec la petite batterie et de 416 kilomètres avec la plus grosse batterie, avec des véhicules à vide. L’autonomie mixte WLTP est respectivement de 291 et 397 kilomètres, toujours selon les données du constructeur.

Pour la recharge, le Kia PV5 est équipé de série d’un chargeur de 11 kW, mais un 22 kW devrait être proposé en option un peu plus tard.

Un espace de chargement un tantinet alambiqué

Le lancement du PV5 se fait par le seul L2H1, autrement dit la version longue avec le toit standard. Le PV5 court (L1), vraie fourgonnette, fera son apparition l’an prochain en même temps que la version châssis. Ce PV5 long est réalisé sur un empattement de 3 mètres. Il mesure 4,70 mètres de long, 2,25 m de large et 1,91 mètre de haut. Il se place donc entre un Renault Trafic et ses 5 mètres de long et un Renault Kangoo et ses 4,48 mètres. Ce format, original et inédit dans nos contrées, apporte un volume utile de 4,4 m3. Pour poursuivre notre parallèle avec les Renault, le volume utile d’un Trafic L2H1 est de 6 m3 est celui d’un Kangoo est de 3,3 m3.



La longueur au plancher du PV5 est de 2,25 mètres, tandis que la largeur entre les passages de roues est de 1,33 mètre. On a bien écrit entre les passages de roues. Pas au plancher qui est encore plus bas et où la largeur n’est que de 932 millimètres. Pourquoi cette différence ? Eh bien, c’est en raison du décaissement de la zone cargo, excluant de fait le plancher plat. Ce qui veut dire que le PV5 peut accepter une ou deux palettes en soute… mais pas dans n’importe quel sens. La palette pourra donc entrer en longitudinal et se glisser dans la partie basse du plancher. Si vous voulez absolument faire entrer la palette en transversal, le sens habituel, il vous faudra opter pour un plancher plat, proposé en option à un prix non encore communiqué. Cette « planche », qui pourra aussi supporter des aménagements et équipements, couvre l’ensemble du plancher du PV5 et dégage des espaces en dessous, ou il sera possible de faire installer des bacs coulissants par exemple. C’est en tout cas ainsi que Kia voit les choses… sans nous convaincre totalement de l’utilité de ce décaissement. Ah si, il apporte aussi un seuil de chargement très bas à 419 millimètres, et c’est même le plus bas de sa catégorie. Mais est-ce un vrai point fort ? Ou juste un argument pour faire adopter cette étrange et alambiquée zone cargo ?

Le PTAC de ce véhicule est de 2 650 kilos. Et sa masse à vide en ordre de marche est de 1 800 kilos avec la petite batterie et de 1902 kilos avec la grosse batterie. Ce qui fait que le PV5 à une charge utile plutôt faible pour un véhicule de ce gabarit : 790 kilos avec le premier modèle et de 690 kilos avec le second.