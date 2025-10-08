Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Avec son PV5 Cargo, Kia réalise un premier essai transformé

Richard Pizzol

5. Le Kia PV5 évalué dans sa catégorie 

 

Comme tous les modèles Kia, le PV5 bénéficie d'une garantie 7 ans/150 000 km.
Le Kia PV5 Cargo est évalué dans la catégorie des fourgons... semi-moyens pourrait-on dire. Ce L2 est en effet seul sur son créneau, à mi-chemin entre les fourgonnettes et les fourgons moyens que nous connaissons en Europe.

Kia PV 5 Plus 71,2 kWh
Budget
Pratique
Rapport prix/équipements
Sur la route
Sécurité
Autonomie
Note globale : 15,1 /20
