5. Le Kia PV5 évalué dans sa catégorie
Le Kia PV5 Cargo est évalué dans la catégorie des fourgons... semi-moyens pourrait-on dire. Ce L2 est en effet seul sur son créneau, à mi-chemin entre les fourgonnettes et les fourgons moyens que nous connaissons en Europe.
|Kia PV 5 Plus 71,2 kWh
|Budget
|Coût d'achat
|Durée de la garantie
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|15,1 /20
