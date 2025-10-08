Pour les tarifs de ce PV5, c’est très simple. Le PV5 petit moteur et petite batterie est à 33 500 € HT en finition Essential et 35 000 € HT en finition Plus. Le modèle gros moteur et grosse batterie atteint 36 800 € HT avec le premier niveau et 38 300 € HT avec le second. Il n’y a pas d’autres combinaisons proposées.

Si le PV5 est vendu au sein du réseau voitures pour le moment, Kia envisage d’ouvrir à terme des centres dédiés aux utilitaires. « Notre objectif est de créer 640 concessions PBV en Europe et de recruter des concessionnaires externes afin d’étendre notre couverture », explique un représentant du constructeur.

Élégant et stylé, confortable et performant, convaincant à (presque) tous points de vue, ce Kia PV5 Cargo pourrait bien faire une entrée remarquée sur le marché des utilitaires. Aujourd’hui, Kia mieux à proposer ?

Caradisiac a aimé

Style moderne et réussi

Comportement routier

Équipements de série

Caradisiac n’a pas aimé