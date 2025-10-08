Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Avec son PV5 Cargo, Kia réalise un premier essai transformé

4. Un bilan globalement positif pour le Kia PV5

 

Pour les tarifs de ce PV5, c’est très simple. Le PV5 petit moteur et petite batterie est à 33 500 € HT en finition Essential et 35 000 € HT en finition Plus. Le modèle gros moteur et grosse batterie atteint 36 800 € HT avec le premier niveau et 38 300 € HT avec le second. Il n’y a pas d’autres combinaisons proposées.

Si le PV5 est vendu au sein du réseau voitures pour le moment, Kia envisage d’ouvrir à terme des centres dédiés aux utilitaires. « Notre objectif est de créer 640 concessions PBV en Europe et de recruter des concessionnaires externes afin d’étendre notre couverture », explique un représentant du constructeur.

Élégant et stylé, confortable et performant, convaincant à (presque) tous points de vue, ce Kia PV5 Cargo pourrait bien faire une entrée remarquée sur le marché des utilitaires. Aujourd’hui, Kia mieux à proposer ?

Caradisiac a aimé

  • Style moderne et réussi
  • Comportement routier
  • Équipements de série

Caradisiac n’a pas aimé

  • Zone de chargement déroutante
  • Charge utile un peu faible

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix
122 ESSENTIAL BATTERIE M 51.5 KWH 0 (wltp) 40 200 €
122 PLUS BATTERIE M 51.5 KWH 0 (wltp) 42 000 €
163 ESSENTIAL BATTERIE L 71.2 KWH 0 (wltp) 44 160 €
163 PLUS BATTERIE L 71.2 KWH 0 (wltp) 45 960 €
Sommaire

