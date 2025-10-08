Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kia Pv5

Essai

Avec son PV5 Cargo, Kia réalise un premier essai transformé

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Richard Pizzol

3. Les équipements du Kia PV5 sont très complets et les options rares

 

C’est désormais une tendance : les options ne sont plus légion sur les véhicules utilitaires. De fait, Kia propose sur son PV5 un équipement de série riche et complet. Le premier niveau de finition, appelé Essential, comprend les sièges avant et le volant chauffants, le frein de parking électrique, le chargeur par induction pour les téléphones, la climatisation automatique, l’ouverture et le démarrage sans clé, l’écran d’info divertissement de 12,9'', la prise USB-C, ainsi que de nombreuses aides à la conduite comme les radars avant et arrière, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif ou l’assistant de conduite sur autoroute. La zone cargo accueille une cloison complète, l’éclairage à LED, les crochets d’arrimage et les protections latérales à mi-hauteur. Le niveau supérieur Plus ajoute les systèmes de détection et caméra de surveillance des angles morts, les radars de parking latéraux ainsi que la vision panoramique 360°.

Les options sont rares sur ce PV5. L’équipement de série est très complet.

Que reste-t-il aux options ? Quelques enrichissements comme la peinture métallisée, à 670 € HT, la seconde porte latérale coulissante, à 420 € HT, la pompe à chaleur, sur la finition Essential puisque de série sur le niveau Plus, à 750 €, et le pack Executive, avec jantes alu 16'' et sellerie spécifique est à 600 € HT uniquement proposé sur la finition Plus.

Equipements et options

Version : 163 PLUS BATTERIE L 71.2 KWH

Equipements de sécurité

  • Ouverture/Fermeture et démarrage sans clé « Smart Key »

  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)

  • Aide au démarrage en côte (HAC)

  • Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA2)

  • Airbag central AV

  • Limiteur de vitesse

  • Airbags frontaux, latéraux

  • Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant

  • Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique

  • Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse

  • Direction à assistance électrique

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Feux AR à LED

Equipements de confort

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants avec répétiteur LED de clignotant

  • Rétroviseurs extérieurs noir brillant

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Console centrale avec porte gobelets et rangement

  • Rangement supérieur de planche de bord

  • Tiroirs de rangement sous sièges conducteur et passager

  • Accoudoir siège conducteur multi positions

  • Climatisation automatique mono-zone

  • Commandes sur volant (aides à la conduite et gestion infodivertissement)

  • Frein de parking électrique (EPB) avec fonction de maintien automatique du véhicule à l&#039;arrêt

  • Lève-vitres AV électriques séquentiels

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Siège passager réglable en hauteur

  • Sièges AV chauffants

  • Volant chauffant

  • Volant réglable en hauteur et profondeur

  • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &amp; Go (SCC2) couplé au système de navigation

  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité

  • Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant

  • Témoins de non bouclage des ceintures AV

  • Connectique USB-C intégré dans le rangement supérieur de la planche de bord

  • Ecran d&#039;infodivertissement de 12,9&quot; avec système d&#039;exploitation Android Automotive

  • Radio RDS/DAB/TMS

  • Système audio à 2 hauts parleurs

  • Système de navigation avec cartographie Europe

  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming

  • Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée

  • Programmation de la recharge et de la température de l’habitacle

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie tissu

  • Jantes tôle 16&quot; avec enjoliveurs

Autres équipements

  • Pare-chocs AV et AR en 3 parties

  • Poignées de portes couleur carrosserie

  • Porte latérale coulissante droite

  • Projecteurs AV à LED

  • Protections plastiques intégrales de la carrosserie noires grainées

  • Plafonnier à LED

  • Cloison complète

  • Eclairage de la zone de chargement à LED

  • Portes AR battantes 50/50

  • Protections latérales partielles mi-hauteur

  • Appuis-tête réglables en hauteur

  • Capteur de pluie

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager

  • Système de chargement du smartphone par induction

  • Système de préchauffage de l&#039;habitacle

  • Aide au maintien dans la file (LKA)

  • Radars de parking AV, AR et latéraux

  • Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)

  • Système de surveillance des angles morts par caméra (BVM)

  • Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)

  • Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)

  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

  • Caméras 360° (SVM)

  • Contrôle électronique de trajectoire (ESC)

  • Kit anti-crevaison

  • Système de freinage d&#039;urgence autonome avec détection des piétons (FCA) et fonction d&#039;intersection

  • Verrouillage de sécurité enfant manuel

  • Android Auto et Apple CarPlay sans fil

  • Combiné d&#039;instrumentation digital 7,5&quot;

  • Connectique USB-C intégré à la console centrale

  • Pré-équipement électrique pour remorquage

  • 3 modes de conduite (ECO, NORMAL, NEIGE)

  • Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A

  • Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l&#039;application)

  • Chargeur embarqué triphasé 11kW

  • Fonction &quot;Plug &amp; Charge&quot;

  • Planificateur intelligent d’itinéraire

  • Prise d&#039;alimentation V2L pour brancher ou recharger des outils ou accessoires électriques

  • Recharge bi-directionnelle (fonction V2L - Vehicle-to-Load)

  • Recharge bi-directionnelle (fonction V2G - Vehicle-to-Grid)

  • Solution de recharge pour prise domestique

  • Système de freinage à récupération d&#039;énergie avec fonction &quot;i-Pedal&quot;

  • Système de pré-conditionnement de la batterie

  • Appel d&#039;urgence &quot;e-Call&quot;

  • Mise à jour à distance &quot;Over-the-Air&quot; avec deux mises à jour gratuites incluses

  • Services télématiques Kia Connect

  • Boite de vitesses mono rapport à réducteur

  • Capot léger noir en matière composite

  • Pompe à chaleur

Options disponibles

  • Pneumatiques 4 saisons

     : 

    300 €

  • Peinture métallisée Peinture métallisée

     : 

    804 €

