3. Les équipements du Kia PV5 sont très complets et les options rares
C’est désormais une tendance : les options ne sont plus légion sur les véhicules utilitaires. De fait, Kia propose sur son PV5 un équipement de série riche et complet. Le premier niveau de finition, appelé Essential, comprend les sièges avant et le volant chauffants, le frein de parking électrique, le chargeur par induction pour les téléphones, la climatisation automatique, l’ouverture et le démarrage sans clé, l’écran d’info divertissement de 12,9'', la prise USB-C, ainsi que de nombreuses aides à la conduite comme les radars avant et arrière, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif ou l’assistant de conduite sur autoroute. La zone cargo accueille une cloison complète, l’éclairage à LED, les crochets d’arrimage et les protections latérales à mi-hauteur. Le niveau supérieur Plus ajoute les systèmes de détection et caméra de surveillance des angles morts, les radars de parking latéraux ainsi que la vision panoramique 360°.
Que reste-t-il aux options ? Quelques enrichissements comme la peinture métallisée, à 670 € HT, la seconde porte latérale coulissante, à 420 € HT, la pompe à chaleur, sur la finition Essential puisque de série sur le niveau Plus, à 750 €, et le pack Executive, avec jantes alu 16'' et sellerie spécifique est à 600 € HT uniquement proposé sur la finition Plus.
Equipements et options
Version : 163 PLUS BATTERIE L 71.2 KWH
Equipements de sécurité
Ouverture/Fermeture et démarrage sans clé « Smart Key »
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Aide au démarrage en côte (HAC)
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA2)
Airbag central AV
Limiteur de vitesse
Airbags frontaux, latéraux
Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse
Direction à assistance électrique
Contrôle de la traction (TCS)
Feux AR à LED
Equipements de confort
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants avec répétiteur LED de clignotant
Rétroviseurs extérieurs noir brillant
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Console centrale avec porte gobelets et rangement
Rangement supérieur de planche de bord
Tiroirs de rangement sous sièges conducteur et passager
Accoudoir siège conducteur multi positions
Climatisation automatique mono-zone
Commandes sur volant (aides à la conduite et gestion infodivertissement)
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction de maintien automatique du véhicule à l'arrêt
Lève-vitres AV électriques séquentiels
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur
Sièges AV chauffants
Volant chauffant
Volant réglable en hauteur et profondeur
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de navigation
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant
Témoins de non bouclage des ceintures AV
Connectique USB-C intégré dans le rangement supérieur de la planche de bord
Ecran d'infodivertissement de 12,9" avec système d'exploitation Android Automotive
Radio RDS/DAB/TMS
Système audio à 2 hauts parleurs
Système de navigation avec cartographie Europe
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée
Programmation de la recharge et de la température de l’habitacle
Esthétique / Carrosserie
Sellerie tissu
Jantes tôle 16" avec enjoliveurs
Autres équipements
Pare-chocs AV et AR en 3 parties
Poignées de portes couleur carrosserie
Porte latérale coulissante droite
Projecteurs AV à LED
Protections plastiques intégrales de la carrosserie noires grainées
Plafonnier à LED
Cloison complète
Eclairage de la zone de chargement à LED
Portes AR battantes 50/50
Protections latérales partielles mi-hauteur
Appuis-tête réglables en hauteur
Capteur de pluie
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager
Système de chargement du smartphone par induction
Système de préchauffage de l'habitacle
Aide au maintien dans la file (LKA)
Radars de parking AV, AR et latéraux
Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)
Système de surveillance des angles morts par caméra (BVM)
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Caméras 360° (SVM)
Contrôle électronique de trajectoire (ESC)
Kit anti-crevaison
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons (FCA) et fonction d'intersection
Verrouillage de sécurité enfant manuel
Android Auto et Apple CarPlay sans fil
Combiné d'instrumentation digital 7,5"
Connectique USB-C intégré à la console centrale
Pré-équipement électrique pour remorquage
3 modes de conduite (ECO, NORMAL, NEIGE)
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)
Chargeur embarqué triphasé 11kW
Fonction "Plug & Charge"
Planificateur intelligent d’itinéraire
Prise d'alimentation V2L pour brancher ou recharger des outils ou accessoires électriques
Recharge bi-directionnelle (fonction V2L - Vehicle-to-Load)
Recharge bi-directionnelle (fonction V2G - Vehicle-to-Grid)
Solution de recharge pour prise domestique
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal"
Système de pré-conditionnement de la batterie
Appel d'urgence "e-Call"
Mise à jour à distance "Over-the-Air" avec deux mises à jour gratuites incluses
Services télématiques Kia Connect
Boite de vitesses mono rapport à réducteur
Capot léger noir en matière composite
Pompe à chaleur
Options disponibles
-
Pneumatiques 4 saisons:
300 €
-
Peinture métallisée Peinture métallisée:
804 €
