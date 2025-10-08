C’est désormais une tendance : les options ne sont plus légion sur les véhicules utilitaires. De fait, Kia propose sur son PV5 un équipement de série riche et complet. Le premier niveau de finition, appelé Essential, comprend les sièges avant et le volant chauffants, le frein de parking électrique, le chargeur par induction pour les téléphones, la climatisation automatique, l’ouverture et le démarrage sans clé, l’écran d’info divertissement de 12,9'', la prise USB-C, ainsi que de nombreuses aides à la conduite comme les radars avant et arrière, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif ou l’assistant de conduite sur autoroute. La zone cargo accueille une cloison complète, l’éclairage à LED, les crochets d’arrimage et les protections latérales à mi-hauteur. Le niveau supérieur Plus ajoute les systèmes de détection et caméra de surveillance des angles morts, les radars de parking latéraux ainsi que la vision panoramique 360°.

Que reste-t-il aux options ? Quelques enrichissements comme la peinture métallisée, à 670 € HT, la seconde porte latérale coulissante, à 420 € HT, la pompe à chaleur, sur la finition Essential puisque de série sur le niveau Plus, à 750 €, et le pack Executive, avec jantes alu 16'' et sellerie spécifique est à 600 € HT uniquement proposé sur la finition Plus.